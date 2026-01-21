Deportes

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Después de varias semanas de negociaciones y líos jurídicos, finalmente el delantero será jugador en propiedad del verde, pero no fue sencillo para desvincularse del Peixe

Alfredo Morelos ha sido de
Alfredo Morelos ha sido de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde mediados de 2024 - crédito Atlético Nacional

Parece que la novela de Atlético Nacional y Alfredo Morelos con el Santos de Brasil llegó a su final, luego de varias semanas de negociaciones, líos judiciales, ofertas de compra y charlas para que el delantero quedara en manos de los verdes, pues estuvo a préstamo desde 2024.

Sin embargo, tal parece que la salida de Morelos de Santos no fue fácil, pues el conjunto paulista habría condicionado su desvinculación dependiendo de la demanda que iba a interponer ante la FIFA por unos supuestos problemas por falta de pago de salarios por parte de los brasileños.

De otro lado, Nacional despidió definitivamente a Marino Hinestroza, pero no a Boca Juniors, sino a Vasco da Gama porque apareció para salvar la transferencia del jugador, pues se congelaron las negociaciones con los argentinos y el cuadro carioca dio una mayor cantidad de dinero.

Morelos saldrá de Santos a Nacional

Santos habría manifestado su disposición a conceder la carta de libertad a Alfredo Morelos para que el delantero continúe en Atlético Nacional, siempre que retire su reclamo ante la FIFA, según el periodista Julián Capera. El delantero ya firmó un contrato que lo vinculará durante tres años con el club colombiano y se encuentra entrenando en Guarne bajo las órdenes de Diego Arias.

La relación entre el goleador y el club brasileño se tensó recientemente por un incumplimiento de pagos, lo que llevó al futbolista a presentar una demanda ante el máximo ente internacional. A la vez, el Peixe solicitó que el delantero se presentara a la pretemporada como parte del plantel.

Alfredo Morelos iría a Atlético
Alfredo Morelos iría a Atlético Nacional si no accede a demandar a Santos, así se ahorrarían todos una enorme cantidad de dinero - crédito @JulianCaperaB/X

La periodista Pilar Velásquez, citada por Deportes RCN, confirmó que Morelos ya firmó oficialmente con Atlético Nacional por tres años y comenzó a integrarse a los entrenamientos del equipo, para debutar en los próximos días en la Liga BetPlay y en marzo por Copa Sudamericana.

En cuanto a su aporte deportivo, Morelos disputó 64 partidos en 2025, en los que anotó 21 goles y realizó 14 asistencias, sumando 35 intervenciones directas en jugadas de gol. Además, en 2024, jugó 28 encuentros, marcó 11 tantos y colaboró con dos asistencias, ganando cuatro títulos desde 2024.

Alfredo Morelos ha dicho en
Alfredo Morelos ha dicho en repetidas ocasiones que quería seguir con Atlético Nacional para 2026 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Cambio de planes para Marino Hinestroza

Boca Juniors quedó sin la posibilidad de incorporar al extremo Marino Hinestroza de cara al primer semestre de 2026, luego de que Vasco da Gama alcanzara un acuerdo con Atlético Nacional. El traspaso parecía próximo, pero diferencias económicas detuvieron las conversaciones entre el jugador y el club argentino, situación que permitió la intervención del equipo brasileño.

Durante las negociaciones, Hinestroza expresó en repetidas ocasiones su interés en sumarse a Boca Juniors, según la periodista argentina Yoana Don, quien compartió en redes sociales la reacción del futbolista tras confirmarse su traspaso frustrado. El propio extremo colombiano envió un mensaje en el que reconoció: “Qué lindo hubiera sido”.

Marino Hinestroza se va de
Marino Hinestroza se va de Atlético Nacional después de cuatro títulos entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

Mientras se resolvía su posible fichaje, Hinestroza entrenó separado del resto del plantel de Atlético Nacional, esperando una resolución que finalmente no se concretó para el equipo argentino. El jugador habría seguido de cerca las novedades sobre su futuro desde que fue vinculado inicialmente como nuevo refuerzo de Boca Juniors.

De esta manera, el extremo se verá en Vasco con otros colombianos como Carlos Andrés Gómez, que terminó siendo la figura del club en 2025, y el defensor central Carlos Cuesta, además de que todos ellos hacen parte de la selección Tricolor y les ayudará para las convocatorias a los amistosos de marzo, ante Francia y Croacia, así como para soñar con quedar entre los 26 llamados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

