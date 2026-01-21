Deportes

Luis Suárez se mostró emocionado por su premio a mejor jugador del partido en Champions League: “Deseábamos uno de estos”

El delantero de la selección Colombia, que se perfila para ser el 9 de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026, llegó a 22 goles en su primera temporada con Sporting Lisboa

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez no puede ocultar su felicidad al recibir el trofeo de Jugador del Partido. En una breve entrevista, expresa lo que este reconocimiento significa para él y su familia - crédito Sporting Lisboa

El protagonismo de Luis Javier Suárez en la reciente jornada de la Liga de Campeones no solo le aseguró al Sporting de Lisboa la clasificación a octavos de final, sino que consolidó su estatus como referente ofensivo tanto en el club portugués como en la Selección Colombia de cara al próximo Mundial 2026.

Tras marcar dos goles contra el Paris Saint-Germain, el delantero demostró la madurez de su juego y la capacidad de rendir bajo presión en el máximo nivel europeo, escenario donde lleva 4 tantos en 7 partidos. El colombiano, al borde de las lágrimas, recibió el premio que lo identifica como mejor jugador del partido y dejó unas sentidas palabras:

“Es mucho tiempo trabajando por esto, la verdad que muy contento y muy emotivo para mí y mi familia. Creo que esto se lo debo todo a Dios y al trabajo que ha hecho en silencio mi esposa porque deseábamos uno de estos, de verdad que muy contento y muy emocionado”.

Luis Suárez es el goleador del Sporting de Lisboa con 22 goles en 30 partidos en la temporada 2025-2026

La actuación de Suárez ante el PSG tuvo un impacto inmediato: fue designado jugador más valioso del encuentro, con una eficacia notable al convertir dos de sus tres remates al arco y contribuir a un rendimiento colectivo excepcional.

Rui Borges, entrenador del Sporting, resaltó el valor grupal en esta victoria, calificando el desempeño del colombiano como fundamental: “Fue importante. Todos fueron importantes. Los titulares y los suplentes. No tengo muchos motivos para elogiar a este equipo. Tienen una enorme voluntad de ganar. Se merecieron ganar, al igual que la afición, que estuvo fantástica y siempre supo transmitir la energía adecuada al campo. Ganamos al campeón de Europa, seguimos invictos en casa, lo merecíamos”, expresó el técnico.

Suárez, que llegó esta temporada al conjunto lisboeta tras su paso por el Almería en España, confiesa que la clave del éxito reside en la fortaleza colectiva y la preparación táctica afrontada en cada compromiso, experiencia que fue madurando luego de enfrentamientos exigentes como el vivido frente al Bayern Múnich en la fase de grupos.

Para el delantero, “el trabajo se ha visto reflejado desde Múnich. Allí no conseguimos ganar, pero el equipo trabajó hasta el final, incluso cuando empatamos. Supimos aprovecharlo para regalar una noche mágica a la afición que siempre nos apoya”.

La temporada de Luis Suárez en cifras

El colombiano Luis Suárez marcó doblete en la Champions League ante el vigente campeón de la competencia, PSG

La solidez de su presente se respalda en cifras: 15 goles en la Liga portuguesa y 27 convertidos la temporada anterior en el Almería, donde ya mostraba su potencial como goleador, detalló El Tiempo. Además, su capacidad para decidir partidos complejos se extendió a la Selección Colombia, donde el pasado 10 de septiembre firmó una actuación sobresaliente en las Eliminatorias sudamericanas, al anotar cuatro goles en apenas 25 minutos frente a Venezuela, actuación que lo posicionó como líder ofensivo de su selección y le otorgó protagonismo indiscutido en la nómina dirigida por Néstor Lorenzo.

A sus 28 años, tras un amplio recorrido por España —desde el Granada, pasando por el Real Valladolid, Zaragoza y el regreso al Granada antes de su paso por el Marsella y el Almería— Suárez ha logrado consolidarse en la elite internacional. Su madurez y regularidad lo han convertido en el delantero centro de referencia del Sporting tras la salida del sueco Gyökeres al Arsenal.

El futbolista del Sporting Luis Suárez (c) celebra con Maxi Araujo (i) e Hidemasa Morita tras anotar un gol contra el PSG en el partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, disputado este martes en Lisboa.

Su desempeño frente al PSG incluyó, además de los dos goles, un 74% de precisión en pases y la victoria en 5 de sus 14 duelos disputados en el campo, según los datos recogidos por AS, lo que refleja su capacidad de intervenir tanto en la definición como en la construcción colectiva. En la Liga de Campeones seguirá buscando mejorar el lugar del Sporting en la fase de grupos y, de cara a la última jornada en San Mamés frente al Athletic Club, el delantero anticipó: “San Mamés es un estadio espectacular, pero haremos nuestro partido y esperamos salir victoriosos”.

