Luis Díaz fue destacado en documental por la prensa alemana tras sus grandes actuaciones: “De Barrancas a Múnich”

Luis Díaz acumula 25 partidos durante la temporada en todas las competencias- crédito Karina Hessland / REUTERS

Así como terminó la temporada 2025, el 2026 para el colombiano Luis Díaz sigue siendo brillante con el Bayern Múnich.

Con un rendimiento destacado tanto en defensa (aportando compañerismo e intentando recuperar la pelota) como en el ataque (desde sus regates hasta jugadas ingeniosas), desde la hinchada, compañeros y prensa alemana se sienten satisfechos con contar con el talento del Guajiro.

El "Guajiro" se ha destacado como uno de los principales referentes en el ataque de los "Gigantes de Baviera" - crédito DW Español / YouTube

Por este motivo, el 19 de enero de 2026, el canal alemán DW, que emite su señal para el público hispanoamericano, publicó el documental Luis Díaz: la humildad de una estrella mundial, de Barrancas a Múnich, donde resaltaron el recorrido del exatacante del Junior, Oporto y Liverpool.

En el documental, se destacó a Barrancas, La Guajira, municipio natal del jugador, y se mostró una conversación con el colombiano sobre sus inicios, realizada desde la sede deportiva del Bayern Múnich (Säbener Straße).

“Es una carrera increíble. Recordar todo lo que pasó es espectacular porque no ha sido nada fácil. Pasé por circunstancias muy difíciles, pero las he sabido sobrellevar”, afirmó la estrella de la selección Colombia.

El documental incluyó una metáfora al relacionar su sobrenombre, “Lucho”, con el verbo luchar, y recordó las dificultades que enfrentó en su formación deportiva: “Estaba bajo de peso, pero con una habilidad impresionante. El talento se impuso sobre todas las dificultades que tenía”, señaló.

Comienzos en el Barranquilla FC antes de su paso al Junior

"Lucho" tuvo un paso importante por la segunda división del fútbol colombiano, antes de llegar al Junior - crédito @BarranquillaFC / X

También en el mismo documental, entrevistaron a los principales artífices que ayudaron a Luis Díaz. El primero con el que charlaron fue con Francisco Sánchez, directivo del Barranquilla FC, clave para el fichaje de Luis Díaz a la cantera del Junior:

“Hicimos la transferencia, fue en cuestión de 5 minutos y pensé que este jugador tiene que ser muy especial para que el profe me hubiera llamado, e intentara que no se lo quisieran llevar”, recordó el directivo.

Otro de los que recordó las dificultades que tuvo a la hora de su formación física para su llegada al fútbol profesional fue Fernel Díaz, el primer entrenador que tuvo bajo sus órdenes a “Lucho”:

“Nosotros tuvimos que darle proteína porque estaba bajo de peso, en talla y edad, estaba por debajo de los límites que se requieren para jugar al fútbol. Recuerdo que él nos decía que tuvo dificultades, ya que nos comentaba que no tenía para las tres comidas”, detalló.

Ya cuando Díaz llegó al Junior de Barranquilla, Sebastián Viera, capitán y portero del cuadro Tiburón en ese entonces, destacó que siempre desde los partidos de entrenamientos, ya que reconocieron que vieron condiciones especiales en él:

“Llegó flaco y recuerdo cuando entraba a los amistosos y los titulares del equipo lo mirábamos y decíamos: ‘Este chico tiene algo diferente y puede llegar a ser algo más, y al poco tiempo se ganó la titularidad; siempre estuvo con nosotros ya que se ganó un puesto y fue irremplazable’.”

Sebastián Viera compartió con Luis Díaz durante varias temporadas en el Junior - crédito Luisa González / REUTERS

Viera agregó también que Luis Díaz tuvo una personalidad importante desde los inicios como canterano, y que, pese a cualquier dificultad, no se escondía:

“Pese a que le pegaban patadas y ser un canterano, ‘Lucho’ agarraba la pelota, pedía jugar y encaraba. En ese momento fue cuando ratificamos que era muy bueno para jugar al fútbol“.

Llegada al Porto de Portugal y su gran paso por el Liverpool

Luis Díaz estuvo en Liverpool durante cuatro temporadas - crédito Dylan Martinez / REUTERS

En el mismo documental, recordaron el paso de Luis Díaz del Junior al Oporto, destacando su paso. Además, destacó el momento cuando llegó al Liverpool por 49 millones de euros, reseñando las tres copas que ganó y la llegada a la final de la UEFA Champions League en la temporada 2021-2022 (partido que perdió ante el Real Madrid en el Parque de los Príncipes).

“Dentro de la cancha, demuestra lo que siente en su corazón, de no cargarse y creerse la superestrella que es, no impresionarse más de la cuenta. Llegó a la selección Colombia y tuvo el rol de tener que ser el más destacado con el equipo, y lo hizo”, recordó Viera.

Finalmente, Luis Díaz explicó que siempre trata de respetar sus orígenes como el jugador, que comenzó en las canchas de arena de La Guajira:

“Siento que llevo de mi pueblo la felicidad, disfrutar los momentos y trabajar mucho”, finalizó.