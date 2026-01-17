Hugo Rodallega envió un fuerte mensaje a Jhon Jáder Durán por su mal momento: “Que se dedique a jugar”

Hugo Rodallega es el referente de Santa Fe desde 2023 y cuenta con mucha experiencia en la selección Colombia - crédito Santa Fe

Hugo Rodallega es uno de los jugadores veteranos de la Liga BetPlay, además de una figura importante porque le dio la décima estrella a Santa Fe en 2025, con una lesión en la final y gracias a su jerarquía en el campo de juego, que ha sido determinante para el club desde 2023.

El delantero aprovechó su condición para hablar sobre Jhon Jáder Durán, joven delantero en Fenerbahce que se le ha visto en problemas por su actitud y mal nivel con el club, así que el atacante de los cardenales le envió un mensaje para que pueda crecer en su carrera y mejorar en lo que queda de la temporada 2025/2026, pues quiere volver a la selección Colombia.

“Que hiciera lo que sabe hacer”

El consejo de Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, a Jhon Jáder Durán, atacante del Fenerbahçe, ha generado debate entre los seguidores del fútbol colombiano y quienes observan la proyección de jóvenes en la selección Colombia.

Rodallega explicó que, tras recibir un mensaje de felicitación de Durán por el título de liga conseguido a mediados de 2025, ambos mantuvieron un breve intercambio en el que el experimentado delantero aprovechó para enviarle una recomendación directa.

“Le dije que se dedicara a jugar, que hiciera lo que sabe hacer porque lo hace muy bien”, relató a Blu Radio sobre el consejo dado a Durán. El atacante de Santa Fe insistió en la importancia de mantenerse enfocado en el fútbol y evitar cualquier elemento externo que pueda distraerlo de su objetivo principal como profesional: “Intenté guiarlo para que no se distraiga en cosas externas a lo que en realidad es el foco: el fútbol, los goles y estar en la élite”.

Rodallega coincidió con los demás periodistas del programa en que Durán cuente con un referente cercano en su entorno, con modelos a seguir con quienes pueda contar de manera constante para tomar decisiones acertadas y fortalecer su desarrollo tanto en lo inmediato como en el futuro con la Selección Colombia, además de expresar su voluntad de acompañar y orientar a Durán siempre que sea posible.

Mientras tanto, en el plano deportivo, Durán enfrenta cuestionamientos derivados de polémicas relacionadas con su actividad pública en redes sociales tras su reciente logro en Turquía, que fue la Supercopa, y que le costó una multa por su celebración del título el 9 de enero.

El cruce con Teo

Por su parte, Rodallega continúa siendo un referente del fútbol colombiano y lideró a su equipo en el empate 1-1 frente a Junior de Barranquilla en el primer partido de la Superliga de Colombia 2026. En ese encuentro, el delantero compartió protagonismo con Teófilo Gutiérrez, ambos con cuarenta años de edad y trayectorias consolidadas.

El partido dejó un cruce verbal entre los capitanes de Santa Fe y Junior, evidenciado en la transmisión del canal deportivo Win Sports. Sin embargo, el referente del rojo adoptó una postura conciliadora al referirse al episodio.

“No tuve la oportunidad de hablar con ‘Teo’ porque no nos cruzamos, pero él sabe que le tengo admiración y mucho respeto”, manifestó Rodallega en diálogo con la emisora y extendió este reconocimiento a otros referentes como Carlos Bacca, Radamel Falcao, Adrián Ramos, Darwin Quintero y Luis Muriel.

La primera final de la Superliga terminó con la expulsión de Gutiérrez por doble amarilla en los últimos minutos, por lo que no podrá disputar el partido de vuelta, previsto para el 21 de enero en Bogotá, pues simuló una falta en el área y el juez Luis Delgado lo amonestó.

Rodallega refuerza así su papel de referente para los futbolistas jóvenes, mostrando disposición a acompañar a las nuevas generaciones en su crecimiento dentro del fútbol profesional, ya sea en Colombia o el exterior.