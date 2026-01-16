Camila Osorio vivió un encuentro especial con una leyenda del tenis en Australia: “Lo quiero mucho”

Antes de su debut en el Abierto de Australia, Camila Osorio protagonizó un encuentro con una leyenda del tenis: el suizo Roger Federer - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El calendario tenístico ya está en marcha y falta poco para que de inicio el primer Grand Slam de la temporada 2026. Los mejores tenistas del mundo ya están en Melbourne y se preparan para hacer su aparición en el Abierto de Australia.

Para Colombia, las dos principales apuestas están en la modalidad femenina con Camila Osorio y Emiliana Arango, que integran el cuadro principal de sencillos. La cucuteña aspira a mejorar sus mejores participaciones en Melbourne, donde llegó dos veces a segunda ronda siendo eliminada en 2023 por la polaca Iga Swiatek, y en 2025 por la tunecina Ons Jabeur.

Este torneo, que marca el inicio de la temporada de Grand Slam, dará inicio el sábado 17 de enero y ya dejó ver algunos actos previos que marcaron la inauguración de esta edición, que incluyó un tie-break de exhibición en el prestigioso Rod Laver Arena entre el suizo Roger Federer y el noruego Casper Ruud.

En la antesala del juego, Osorio tuvo la oportunidad de coincidir con Federer, reconocido ampliamente como uno de los mejores jugadores en la historia del tenis, y no desaprovechó para tomarse una selfie con el ex número uno del mundo.

La cucuteña coincidió con Federer previo a su partido de exhibición con Casper Ruud, como parte de la inauguración del Abierto de Australia 2026 - crédito @_camilaosorio_/Instagram

En su cuenta personal de Instagram, la tenista de 24 años, compartió la imagen que resume ese instante. “Happy Slam!! 😁 @australianopen. Lo quiero mucho señor Roger”, añadió Osorio en la descripción.

El suizo, de 44 años, es reconocido en el mundo del tenis por su obtención de 20 títulos de Grand Slam, de los cuales seis corresponden al Abierto de Australia.

El camino de las colombianas en el Abierto de Australia 2026

Con ambas raquetas femeninas confirmadas en el cuadro principal, la acción empezará para las dos el domingo 18 de enero. Osorio se medirá ante la estadounidense Ann Li, actual número 38 del ranking, siendo esta la cuarta vez que se enfrentan.

La primera vez que se midieron fue en octubre de 2021 en la final del WTA 250 de Tenerife (España). Dicho partido terminó en victoria para Li con parciales de 6-1 y 6-4, siendo su primer título en el circuito WTA.

Un año después volverían a enfrentarse, en la primera ronda del US Open. Esta vez la ganadora fue Osorio, con parciales de 1-6, 6-3 y 6-1.

Camila Osorio buscará superar la segunda ronda en el Abierto de Australia, siendo esta su mejor participación en 2023 y 2025 - crédito Edgar Su/REUTERS

No volverían coincidir hasta 2025 cuando tuvieron dos partidos durante la gira asiática. En el WTA 1000 de Pekín la cucutela ganó con parciales de 7-5, 6-7 y 7-5, mientras que Li se impuso en el WTA 250 de Guangzhou (certamen en el que se proclamó campeona) con parciales de 7-5 y 6-2.

La vencedora se enfrentará en segunda ronda con la ganadora de la llave formada por la estadounidense Emma Navarro (número 15 del ranking) y la polaca Magda Linette (número 51).

En la preparación para el Abierto de Australia, Osorio fue eliminada en el ASB Classic por la croata Petra Marčinko y en el Torneo de Hobart por la británica Emma Raducanu, ambas en primera ronda.

Por su parte, Emiliana Arango enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler, actual número 36 del mundo a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).

Emiliana Arango debutará en el cuadro principal del Abierto de Australia ante McCartney Kessler - crédito Tingshu Wang/REUTERS

La antioqueña, ubicada en el puesto 82 de la WTA, buscará su primera victoria del año luego de sufrir sendas eliminaciones en Brisbane contra la propia Kessler por parciales de 1-6 y 3-6, y en Hobart ante la croata Antonia Ružić por parciales de 5-7 y 1-6.

En cuanto a los hombres, Nicolas Mejía fue el que más cerca estuvo de asegurar un lugar en el cuadro principal durante la fase previa, pero perdió en el partido final ante el chino Wu Yibing con parciales de 6-4 y 6-4. Daniel Galán también disputó la fase previa, pero perdió en primera ronda ante el francés Hugo Grenier.