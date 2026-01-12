Deportes

Christian González superó el primer partido en la carrera por ser el primer colombiano en jugar el Super Bowl con los New England Patriots

El colombiano no pudo terminar el partido con el equipo de Massachusetts por un golpe en la cabeza que lo obligó a pasar por el protocolo por conmoción

El colombiano Christian González, de
El colombiano Christian González, de los Patriots de Nueva Inglaterra, es habitual integrante de la defensiva de los New England Patriots - crédito Charles Krupa/AP Foto

La NFL avanza hacia el Super Bowl LX, tras la definición de la Ronda de Comodines, con los New England Patriots asegurando su primera victoria en postemporada desde 2018 al superar a Los Angeles Chargers por 16-3 en el Gillette Stadium. El próximo desafío para los Patriots será enfrentarse al ganador del duelo entre Houston Texans y Pittsburgh Steelers, último clasificado pendiente en la Conferencia Americana.

El calendario de la Ronda Divisional ya tiene confirmados varios enfrentamientos tras la conclusión de los primeros partidos, mientras la expectativa sigue en aumento con la proximidad de la final en el Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers en Santa Clara, California, fijada para el 8 de febrero de 2026.

La clasificación en la Conferencia Nacional sitúa a los Seattle Seahawks con la mejor marca (14-3), y buscarán consolidar su fortaleza como locales en Lumen Field. Además, los 49ers mantienen la posibilidad de disputar el título en casa, un detalle que subraya la ambición del conjunto de la costa oeste.

En el plano individual, Drake Maye tuvo una actuación destacada para New England al completar 17 de 29 pases para 268 yardas y acumular 66 yardas terrestres, además de lanzar un pase de anotación a Hunter Henry en el último cuarto. Pese a una intercepción y un balón suelto, los Chargers no capitalizaron sus oportunidades. Por parte del conjunto de Los Angeles, Justin Herbert finalizó con 19 de 31 envíos para 159 yardas, siendo además el líder por tierra de su equipo con 57 yardas.

Christian González tuvo que ser
Christian González tuvo que ser atendido por el personal médico tras un golpe en la cabeza - crédito New England Patriots

Entre tanto, el colombiano Christian González no permitió ninguna recepción en cinco pases lanzados a su cobertura y se encargó de marcar a Quentin Johnston en 13 rutas. Su actuación fortaleció el desempeño de toda la defensiva, que neutralizó a los receptores rivales. El esquinero colombiano debió abandonar el partido en la segunda mitad debido a un golpe en la cabeza, lo que lo dejó bajo observación por posible protocolo de conmoción.

El desempeño del pateador venezolano Andy Borregales fue determinante al convertir tres goles de campo para los Patriots. La defensa de New England resultó decisiva tras lograr seis capturas sobre Herbert, una de las cuales derivó en un balón perdido que permitió a la ofensiva concretar una serie anotadora.

El colombiano fue seleccionado la
El colombiano fue seleccionado la Pro Bowl del 2026 para conformar la defensiva - crédito New England Patriots

En la Conferencia Americana, los Denver Broncos aseguraron el primer puesto y recibirán su partido de la Ronda Divisional en el Empower Field at Mile High. Los equipos eliminados en la lucha por el título fueron, en la AFC: Baltimore Ravens, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals, New York Jets, Tennessee Titans, Cleveland Browns y Las Vegas Raiders. En la NFC, quedaron fuera de competencia Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Washington Commanders, Arizona Cardinals y New York Giants, según la información recopilada por AS USA.

La última victoria de los Patriots en playoffs fue en el Super Bowl LIII, bajo el liderazgo de Tom Brady ante Los Angeles Rams, una referencia que revive los recuerdos dorados de la franquicia.

Christian González elegido para el juego de las estrellas de la NFL

Christian González ha completado más
Christian González ha completado más de 60 tacles en la temporada 2025 - crédito New England Patriots

La NFL anunció que el 2026 Pro Bowl contará con la presencia de dos figuras clave de los New England Patriots: el esquinero Christian Gonzalez y el mariscal de campo Drake Maye, quienes serán parte del evento a disputarse el martes 3 de febrero de 2026 en San Francisco. La confirmación de estas nominaciones refleja la transformación profunda de la plantilla del equipo, que este año logró asegurar su primera clasificación a los playoffs en un lapso de cuatro años.

Durante la temporada 2025, Gonzalez ha sido titular en los doce partidos que disputó. Acumuló 61 tacleadas totales, desvió diez pases e intervino de manera decisiva en la marcación de los principales receptores rivales. Su rendimiento resultó fundamental para que la defensa de New England cierre el año en la séptima posición del ranking de la NFL, figurando entre las formaciones más eficaces al frenar los ataques aéreos.

EN VIVO - Mercado de

Carlos Antonio Vélez insinuó que

Esta sería la razón por

Preocupación para Néstor Lorenzo: Yerry

Hugo Rodallega se quiebra en
