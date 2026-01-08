Trump y Petro reanudan el diálogo: así impacta su llamada en la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos

Expertos calificaron como positiva la intención de dialogar de Petro y Trump - crédito Reuters

En la noche del 7 de enero, a través de redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre una charla telefónica que sostuvo con su homólogo Gustavo Petro, que finalizó con el norteamericano invitando al cafetero a la Casa Blanca.

Por su parte, Gustavo Petro protagonizó un discurso en la Plaza de Bolívar, en el que entregó un parte positivo de lo que habló con el republicano, dando como conclusión que las relaciones diplomáticas entre los dos países se deben restablecer por el bien de las dos partes.

La llamada entre Petro y Trump ha sido el tema más mencionado por la opinión pública desde ese momento, puesto que algunas figuras políticas han celebrado que las diferencias entre las partes se puedan resolver mediante el diálogo.

Sin embargo, también se han vuelto populares algunas posturas de la oposición, que han afirmado que Gustavo Petro se vio obligado a recular y buscar tener un mejor trato con Donald Trump.

La prensa de Estados Unidos reveló que la llamada fue hecha desde Colombia - crédito The New York Times

Debido a la importancia que tiene Estados Unidos en varios aspectos para el país, Infobae Colombia contactó a dos expertos para hablar sobre lo que representa la reanudación de las relaciones diplomáticas.

En primer lugar, el analista político del politécnico Grancolombiano, Jaime Andrés Wilches indicó que se debe celebrar el diálogo entre las partes, pero sin olvidar que sigue siendo una relación frágil.

“Esto no significa que se van a acabar los problemas con el continuismo del régimen dictatorial en Venezuela, que no seguirán existiendo tensiones frente al movimiento de grupos irregulares y gobernanzas criminales en la frontera y organizadas en torno a la economía del narcotráfico, y que Estados Unidos no seguirá pendiente de sus intereses en la región. Esto es apenas un saludo de cordialidad, pero hay que estar muy atento al curso de los acontecimientos, pues las relaciones están demasiado sensibles y cualquier hecho o malentendido pueden volver a generar el caos que hemos estado viviendo en esta semana”.

Para los expertos, cualquier diferencia podría volver a avivar la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Wilches mencionó que “todavía hay mucho por analizar en este escenario”; además, se centró en la importancia que podría tener una relación positiva entre Trump y Petro en la previa de las elecciones presidenciales en Colombia.

“Ni con las amenazas de Donald Trump había una injerencia, con este cambio conciliador se va a tener un radar y cualquier noticia que tenga que ver, va a tener un tufillo o una sospecha de que se está teniendo injerencia directa o indirecta en las elecciones presidenciales de mayo. Ese panorama es inevitable”.

Por su parte, Sebastián Líppez de Castro, que es decano de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, mencionó que se debe tomar como algo positivo lo registrado en la noche del 7 de enero.

“Es una noticia muy reconfortante para el país, en un momento de altísima tensión internacional tras la captura de Nicolás Maduro. Una conversación entre los presidentes, que solo habían tenido contacto por redes sociales, tranquiliza y confirma que el diálogo y las vías diplomáticas son las adecuadas para terminar las diferencias”.

El presidente afirmó que le expuso su postura sobre la lucha antidrogas a Donald Trump - crédito Reuters

Lippez analizó el discurso de Gustavo Petro y la publicación de Donald Trump para indicar que se trata de un paso positivo, pero no el final de las diferencias entre los mandatarios.

“No significa un cambio inmediato en la tensión y la confrontación por los puntos opuestos entre los gobiernos. La conversación no significa que el presidente Trump se haya convencido de los argumentos, es solo un primer paso. Aún hay un largo camino por recorrer”.

Por último, descartó que un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia puedan marcar el camino electoral del país.

“El impacto en la carrera electoral no creo que sea la que tenga impacto, sino todo el desarrollo de los acontecimientos, desde las tensiones que hemos visto, esto puede generar una conversación más profunda sobre las formas de manejar las relaciones internacionales, pero por ahora es difícil porque van a seguir pasando acontecimientos que marquen el camino electoral”.