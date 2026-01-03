Luis Díaz sigue dándole dolores de cabeza al Barcelona: es “más completo” que Marcus Rashford

Luis Díaz volvió a ser noticia en el Barcelona, equipo que lo buscó en varias ocasiones y nunca logró el fichaje - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz solo necesitó seis meses para convertirse en figura del Bayern Múnich, que lo compró en julio al Liverpool por 75 millones de euros y valió cada centavo en la primera parte de la temporada, pues el jugador es la figura de la plantilla y alimentando la ilusión para pelear por la Champions League.

El colombiano fue también buscado por el Barcelona, que se debió conformar con Marcus Rashford, debido a que no logró el acuerdo con el Liverpool para la contratación del guajiro, pese a que es hincha de los catalanes y que hace tiempo que los culés lo buscaron.

De hecho, el extremo del Bayern fue comparado con el británico y otro jugador que el Barcelona buscó en el pasado mercado de fichajes del verano de 2025, para saber cuál de ellos ha tenido una buena temporada, siendo el cafetero el de los mejores números hasta el momento.

“Luis Díaz ha sido el más completo”

El diario español Mundo Deportivo entregó un análisis sobre los tres extremos que los catalanes buscaron en el mercado de fichajes del verano, comparando sus números entre Marcus Rashford, Luis Díaz y Nico Williams, siendo el inglés el elegido a préstamo por un año, proveniente del Manchester United.

“La primera parte de la temporada 2025-2026 le ha servido al Barça para contrastar tres perfiles de extremo muy distintos y evaluar la decisión tomada en el mercado veraniego de fichar a Marcus Rashford como cedido”, escribió el medio, resaltando que “su llegada está dejando buenas sensaciones, hasta el punto de que su continuidad está subiendo enteros. El azulgrana puede con el tirón de Nico Williams y Luis Díaz, sus ‘rivales’ entonces“.

Con respecto al colombiano, el portal web afirmó que es el mejor extremo de los tres que fueron considerados por los catalanes, resaltando no solo sus números en el Bayern Múnich, sino por su aporte en la parte ofensiva y defensiva, velocidad y capacidad para llegar al área.

“Luis Díaz ha sido el más completo de los tres. Su intensidad ha marcado diferencias desde el primer tramo del curso. Ha ofrecido desequilibrio constante por banda izquierda. Su aportación defensiva ha sido sobresaliente. Ha mantenido un ritmo físico muy alto. En cifras ofensivas ha sido el más productivo de los tres. Su influencia no se limita a goles y asistencias, pero aun así, lleva 13 tantos y 8 asistencias. Su experiencia europea se ha notado en partidos clave. Ha sido decisivo en eliminatorias y choques directos“, escribió el medio.

También señaló que “comparando los tres, Rashford destaca por potencia y llegada. Luis Díaz combina ambas virtudes con mayor equilibrio. En trabajo colectivo, Díaz marca la diferencia. Los tres han demostrado niveles de élite. Cada uno representa un perfil distinto de extremo moderno”.

El análisis de Rashford y Williams

De otra parte, el portal español analizó lo que es la mitad de temporada del inglés en el Barcelona y Williams, que pese a estar muy cerca de llegar a los culés en 2025, finalmente se quedó en el Athletic Club de Bilbao, dejándole el camino libre al atacante que ya había sido prestado al Aston Villa.

“Marcus Rashford llegó al Barça con la necesidad de recuperar la regularidad. Su impacto ha sido intermitente, pero con picos de alto nivel. Su velocidad sigue siendo un arma diferencial. Sin embargo, su toma de decisiones ha generado debate. A nivel goleador, ha mostrado cifras aceptables, con 7 goles y 11 asistencias. No siempre ha sido constante en el uno contra uno. Y defensivamente ha aportado más sacrificio que en campañas previas", señaló.

Con respecto a Williams, “ha dado un salto en madurez competitiva. Ha mantenido una regularidad superior a años anteriores, a pesar de la lesión inguinal que le ha atormentado en algunas fases de la temporada. Su capacidad para romper líneas ha sido clave. Se ha asociado mejor en espacios reducidos, mostrando personalidad en escenarios exigentes. Ha marcado tres goles y tres asistencias”.