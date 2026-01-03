Deportes

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor

Colombia deberá ajustarse a la normativa internacional actualizada en materia de control del dopaje, la cual define nuevas reglas para atletas, entrenadores y personal de apoyo, tanto dentro como fuera de las competencias

La Lista de Prohibiciones se fundamenta en evidencia científica, médica y deportiva y constituye el principal instrumento del sistema antidopaje internacional - crédito WADA y Eder Garces/Tour Colombia 2.1

Con el inicio de 2026, el deporte mundial comienza a regirse por un nuevo marco normativo en materia antidopaje que será de obligatorio cumplimiento para atletas, entrenadores y personal de apoyo.

En Colombia, estas disposiciones también entraron en vigencia desde el jueves 1 de enero, de acuerdo con lo informado por el Ministerio del Deporte, en concordancia con los estándares internacionales definidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Los ciclistas Miguel Ángel “Supermán” López y Nairo Quintana figuran entre los deportistas colombianos que, en años recientes, se vieron involucrados en procesos relacionados con el uso de medicamentos o sustancias que derivaron en sanciones o suspensiones, de acuerdo con las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en el marco de la normativa antidopaje vigente.

Ahora, desde el inicio del año, rige oficialmente la nueva Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2026, elaborada por la WADA, documento que define de manera precisa cuáles sustancias y métodos están prohibidos en el deporte a nivel internacional. Esta normativa debe ser cumplida por deportistas, entrenadores, personal de apoyo, organizaciones deportivas y autoridades antidopaje en todo el mundo, incluidos los integrantes del sistema deportivo colombiano.

Para 2026, la Lista organiza de manera clara las categorías de sustancias y métodos, con el fin de facilitar su aplicación homogénea en los distintos contextos deportivos - crédito Luis Ramírez/Fedepatín/ WorldSkate

La Lista de Prohibiciones constituye el principal instrumento del sistema antidopaje internacional y se fundamenta en evidencia científica, médica y deportiva. Su contenido establece prohibiciones aplicables en todo momento —tanto dentro como fuera de competencia—, únicamente durante la competencia o en deportes específicos, de acuerdo con criterios técnicos previamente definidos por la WADA.

De forma complementaria, la WADA puso a disposición una serie de documentos de apoyo, entre los que se encuentran el Resumen de las principales modificaciones, las notas explicativas y el programa de seguimiento. Estos materiales están diseñados para facilitar la correcta interpretación del listado y permitir la identificación de los cambios introducidos frente a versiones anteriores.

Según lo señalado por el Ministerio del Deporte, esta actualización busca facilitar la comprensión y el cumplimiento de la normativa por parte de todos los actores involucrados en la práctica deportiva.

Principio de responsabilidad objetiva en el deporte

El Ministerio del Deporte, a través de la Organización Nacional Antidopaje, invitó al Sistema Nacional del Deporte a consultar la Lista de Prohibiciones 2026 - crédito FIFA

La normativa antidopaje mantiene vigente el principio de responsabilidad objetiva, uno de los pilares del sistema internacional. Este principio establece que cada deportista es responsable de cualquier sustancia que se encuentre en su organismo, sin que sea relevante la intención, el origen de la sustancia o el asesoramiento recibido por parte de terceros.

En este contexto, la Organización Nacional Antidopaje (Onad) del Ministerio del Deporte hizo un llamado al Sistema Nacional del Deporte para que consulte de manera permanente la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2026. La entidad recomendó actualizar prácticas deportivas y extremar precauciones en el uso de medicamentos, suplementos nutricionales y tratamientos médicos, así como verificar, cuando corresponda, los procedimientos de Autorización de Uso Terapéutico (AUT).

Difusión internacional y obligaciones de los países

Cada versión del listado es distribuida a los países signatarios de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte - crédito Franck Fife/AFP

Las medidas contenidas en la lista de prohibiciones tienen alcance global y se originan en el trabajo coordinado de organismos internacionales vinculados a la lucha contra el dopaje en el deporte. Su propósito es que cada país signatario las tenga en cuenta, las revise y, de ser necesario, las utilice como fundamento para la imposición de sanciones o la adopción de medidas disciplinarias conforme a su legislación y reglamentos internos.

En relación con el proceso de adopción del documento, el Ministerio del Deporte explicó que “el contenido propuesto y todas las revisiones hechas son entregados por escrito a los signatarios de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, para sus comentarios e inquietudes”. Este mecanismo permite la participación de los Estados y organizaciones deportivas en la construcción del estándar internacional.

Finalmente, la cartera del deporte señaló que “cada versión anual de la Lista de Prohibiciones, es publicada en la página web de la WADA y distribuida a cada signatario, quienes deben tomar las medidas necesarias para distribuirla a sus miembros y personal interesado”, reafirmando la obligación de garantizar su difusión y aplicación efectiva en todos los niveles del deporte.

Para consultar el listado completo de sustancias y métodos prohibidos correspondiente a 2026, el Ministerio del Deporte habilitó el siguiente enlace oficial.

