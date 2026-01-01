Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michel Scarponi: “Reencarnado”

Diego Pescador adelante su preparación en Colombia de cara a lo que será su temporada en el 2026 - crédito @diegopescador.21/IG

En medio de lo que fue su último entrenamiento del 2025 el 31 de diciembre, el ciclista colombiano Diego Pescador terminó siendo protagonista de un video viral.

Todo se dio en una de las carreteras del municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío (región del eje cafetero), luego de que uno de los compañeros que entrenaba un recorrido a alta velocidad con el pedalista oriundo de Quimbaya, registró con su celular una toma única.

En medio del recorrido de Pescador, un guacamayo se sumó a la ruta de entrenamiento del ciclista colombiano, y voló al lado del ‘caballito’ del deportista que representa al Movistar Team, y que en 2026 también contará con sus compatriotas Nairo Quintana, Einer Rubio y Jhonatan Guatibonza en sus filas.

En poco menos de un minuto que dura la grabación, se ve cómo el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) mueve sus alas al compás de los pedalazos de Pescador.

“¡Severa toma papi!” y “quiere cacao” se le alcanza a escuchar al compañero de entrenamiento del corredor quindiano, que impresionado de lo que estaba siendo testigo y coparticipe, solo se dejó llevar por el momento, como si el guacamayo fuera su propio gregario.

El registro lo compartió el mismo Pescador en una historia a través de su cuenta de Instagram, dejando decenas de reacciones entre los usuarios, todo luego de que el portal Quindío ciclismo replicó el video.

Incluso, uno de los internautas se atrevió a calificar la grabación como “el video del año”, mientras que otro de los comentarios hizo recordar al ciclista italiano Michel Scarponi: “Sin duda era un ciclista reencarnado, qué hermoso”.

Dentro de los mismos mensajes que dejaron más ciudadanos en el portal especializado de ciclismo, se conoció el nombre del ave.

“Qué lindo que se han encontrado con Lupe, la guacamaya. Es muy social y juguetona, siempre que pasen por el sector, tener cuidado ya que le gusta volar bajo en la carretera así como vemos. Excelente video”.

Otro de los mensajes que le puso la piel de gallina a los usuarios e incluso provocó lágrimas fue el que dejó el ex ciclista profesional Alessandro Proni, que también recordó a su compatriota: “Me gusta pensar que Scarponi vino a decirte: «¡Chico, en 2026 demostrarás quién eres!» (Mi piace pensare che Scarponi sia venuto a dirti “ragazzo nel 2026 farai vedere chi sei!”).

Quién era Michel Scarponi: también salía a rodar con un guacamayo llamado Frankie

Michele Scarponi, ciclista italiano de 37 años y ganador del Giro de Italia 2011, falleció tras ser embestido por un furgón mientras entrenaba cerca de su residencia en Filottrano, Italia.

El accidente se registró el sábado 22 de abril de 2017 cuando Scarponi realizaba uno de sus habituales recorridos matutinos, impidió que los servicios de emergencia pudieran asistirlo a tiempo, según reportes de prensa.

Scarponi tenía una trayectoria profesional desde 2002 y era reconocido tanto por su capacidad en la montaña como por su labor como gregario en el equipo Astana, apoyando a figuras como Vincenzo Nibali y Fabio Aru.

En 2017, tras la salida de Nibali, Scarponi continuó con el equipo y asumió el liderazgo luego de la baja de Aru por una lesión en la rodilla.

Apenas cinco días antes de su muerte, había obtenido su última victoria, adjudicándose la primera etapa del Tour de los Alpes y la camiseta de líder.

El ciclista italiano era una figura apreciada en el pelotón internacional, conocido por su carácter alegre y su disposición para fomentar el compañerismo, destacó Revista Mundo Ciclístico.

Scarpni compartía sus entrenamientos de manera habitual con Frankje, otro guacamayo que se convirtió en símbolo de su vida cotidiana y cuya presencia ha sido recordada por aficionados y colegas tras el accidente.

El mismo ciclista italiano compartió en vidas grabaciones en sus redes sociales de lo que eran las jornadas al lado de su amigo volador.

En su palmarés, además del Giro de Italia 2011, figuran triunfos en tres etapas de la ronda italiana en 2009 y 2010, así como el título de la Tirreno Adriático 2009.

Scarponi integró en numerosas ocasiones el equipo nacional italiano en campeonatos mundiales y en ese entonces era compañero del colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López (que cumple una sanción) bajo la dirección de Giuseppe Martinelli en Astana.

La noticia de su muerte generó reacciones en el mundo del ciclismo. Vincenzo Nibali expresó su incredulidad y dolor a través de redes sociales, mientras que Fabio Aru mencionó sentirse sumido en una tristeza profunda.

Mientras que otras figuras como el español Alberto Contador se declaró paralizado y sin palabras, mientras que el colombiano Nairo Quintana destacó la alegría y el profesionalismo de Scarponi.