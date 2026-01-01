Así recibieron el año 2026 Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de la selección Colombia: “Feliz año para todos”

Luis Díaz, en el equipo masculino, y Linda Caicedo, en el equipo femenino, son los dos referentes de la selección Colombia en el mundo para el 2026 - crédito Selección Colombia

La llegada del año 2026 está marcada por el regreso de la selección Colombia a una nueva copa del mundo, en esta ocasión la que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá y en donde la tricolor tendrá como rivales en la fase de grupos a Portugal, Uzbekistán y la selección ganadora del repechaje internacional 1, que enfrentará a la República Democrática de El Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Con este evento deportivo, el más destacado del año en la cabeza, varios jugadores de la Amarilla compartieron en sus redes sociales la bienvenida al 2026. En el caso de Luis Díaz, llamado a ser el jugador más importante de Colombia en la cita orbital, pasa sus días de vacaciones en Barranquilla, donde compartió en la boda del también futbolista con proceso en la selección Colombia, Gabriel Fuentes.

Post de Luis Díaz en su perfil de Instagram junto a su esposa e hijas celebrando la llegada del 2026 - crédito Instagram

En la mañana del 31 de diciembre, el guajiro lanzó su primera canción titulada La promesa, junto a otros artistas del género de la Champeta, y en la tarde estuvo junto a sus dos hijas y su esposa, que espera el tercer hijo de la familia Díaz Ponce. El extremo atacante del Bayern Múnich también publicó un estado junto a su padre y su madre.

El primer partido de Luis Díaz en el 2026 será con la camiseta del Bayern Múnich el martes 6 de enero, partido amistoso, por lo que el regreso de Lucho a Europa será pronto. La competencia oficial se retomará el domingo 11 de enero a las 11:30 ante Wolfsburgo, mientras que por Champions League estará jugando nuevamente el 21 de enero ante Union Saint-Gilloise.

Linda Caicedo visitó Cali y Candelaria, Valle del Cauca, en medio de sus vacaciones de Fin de Año - crédito Instagram

En la selección Colombia femenina, la jugadora más importante es Linda Caicedo, que en los últimos días del 2025 renovó su contrato con Real Madrid hasta 2031 y que fue elegida por los hinchas como la mejor jugadora del club en diciembre. La atacante disfrutó del Año Nuevo en Cali, Colombia junto a su novia y familiares más cercanos.

“Cerrando este lindo 2025 con mi gente y en mi tierra, que este 2026 sea de mucha salud y bendiciones para todos”, fue el mensaje que compartió la dos veces campeona de la Liga Femenina en Colombia, junto con fotografías y videos de como fueron sus vacaciones en medio de la Feria de Cali.

El primer partido de Linda Caicedo en 2026 será el sábado 10 de enero en el estadio Alfredo Di Stefanno, casa del Real Madrid Femenino, ante el Sevilla por la Liga F del fútbol femenino de España. Los octavos de final de la Champions League Femenina se jugarán desde el 11 de febrero, mientras que a finales de enero disputará la semifinal de la Supercopa Femenina de España.