Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

Tras terminar el segundo semestre en Colombia, en el que Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia ante su rival de patio, Independiente Medellín, se generaron varios rumores sobre las posibles salidas del plantel profesional del Verdolaga.

Uno de los más sonados es sobre la posible transferencia de Marino Hinestroza al fútbol argentino, más específicamente a Boca Juniors, club que ha buscado al extremo en más de una ocasión.

Antes de que termine 2025, se ha afirmado que Boca Juniors tendría un acuerdo para adquirir los derechos deportivos del colombiano a cambio de cinco millones de dólares; de la misma forma, Hinestroza ha publicado diferentes historias en sus redes sociales con corazones azules y amarillos, lo que ha sido tomado como una referencia sobre la posible llegada del cafetero al Xeneize.

De hecho, este tipo de gestos han provocado que el atacante sea tendencia en Argentina por las publicaciones con las que hinchas de Boca están celebrando su “llegada” a la casa amarilla.

En Medellín descartan acuerdo por Marino

En medio de los rumores, el periodista Felipe Sierra informó que al interior de Atlético Nacional le comunicaron que no hay ningún tipo de acuerdo por la venta de Marino Hinestroza a Boca Juniors.

Sierra indicó que las ofertas presentadas por Boca Juniors han sido consideradas insuficientes y que los directivos del Verdolaga esperan recibir una cifra que consideren conveniente para vender al futbolista.

“La dirigencia de #AtléticoNacional confirma que no hay acuerdo aún con #BocaJuniors por Marino Hinestroza (23). Han hecho tres ofertas y no han sido aceptadas por el ‘verdolaga’, que está a la espera de una mejor en los próximos días“, escribió Sierra en su cuenta de X.

Así le ha ido a Hinestroza en Nacional

Tras jugar en Orsomarso, América de Cali y Pachuca, el extremo se radicó durante varios años en Estados Unidos, hasta que en 2024 fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional, en una cesión con opción de compra.

Debido a las presentaciones positivas que tuvo con el Verdolaga, el equipo paisa hizo uso de la opción de compra y adquirió los derechos deportivos de Hinestroza, que en Nacional ha ganado cuatro títulos, dos copas, una superliga y un torneo de primera división.

A nivel general, en Nacional, Marino Hinestroza ha jugado 45 partidos, en los que anotó ocho goles y entregó siete asistencias. Además de las estadísticas expuestas, el extremo se ganó el cariño de la hinchada por su rapidez y la forma de enfrentar a los rivales en los duelos ofensivos.

Tras la final en la que Nacional derrotó a Medellín, Hinestroza publicó la última fotografía que se ha expuesto de él con la indumentaria del Verdolaga, que acompañó con un mensaje que los hinchas tomaron como una clara despedida.

“La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”, escribió el extremo en su cuenta de Instagram, desde entonces no se ha referido sobre su futuro en ningún medio de comunicación.

A pesar de que en Nacional descartan que exista un acuerdo para la venta de Hinestroza, el club paisa ya está buscando al reemplazante del ofensivo, que sería el enganche Nicolás Rodríguez, que actualmente juega en Orlando City de la MLS.

Al respecto, Felipe Sierra informó que ya hay un acuerdo entre Nacional y Rodríguez, por lo que restaría que se confirme el porcentaje de salario que asumirá el Verdolaga para la cesión con opción de compra que se confirmaría antes de que termine el 2025.