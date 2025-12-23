Deportes

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

El colombiano, en sus primeros seis meses como jugador del equipo alemán, ha marcado 13 goles en 22 partidos y se ha ganado el cariño de la afición bávara

Luis Díaz, los jugadores y las jugadoras del Bayern Múnich protagonizaron el video de Navidad de Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz se convirtió en figura en el reciente vídeo de Navidad del Bayern Múnich, donde asumió un rol destacado al encargarse de colocar la corona en la decoración navideña y lucir un atuendo especial del club alemán.

El delantero colombiano de 28 años vive su primera Navidad y Fin de Año en Alemania junto a su esposa Geraldine Ponce y sus hijas, tras haber jugado las últimas tres temporadas en Inglaterra, donde la Premier League no se detiene en estas fechas.

En contraste, la Bundesliga entra en un receso invernal, permitiendo a los jugadores compartir con sus familias y recargar energías antes del inicio del nuevo año.

Desde su llegada a Baviera en julio, el Bayern Múnich pagó cerca de 75 millones de euros al Liverpool por su fichaje. Luis Díaz disipó las críticas al marcar en la final de la Supercopa de Alemania, donde consiguió su primer título en el país y acumula 13 goles en 22 partidos disputados en todas las competencias.

El director técnico Vincent Kompany ha destacado a Díaz por su esfuerzo defensivo y habilidad ofensiva, integrándolo de lleno en el esquema del equipo bávaro. Actualmente, el plantel disfruta de un breve periodo de descanso con motivo de las fiestas, aunque el club ha asignado tareas para mantener a los futbolistas activos durante las vacaciones.

El equipo volverá oficialmente a la competencia el 11 de enero de 2026 ante el Wolfsburg en el Allianz Arena, con horario fijado para las 11:30 a. m. (hora de Colombia). Kompany insistió en que sus jugadores deben aprovechar el receso para llegar descansados, ya que luego muchos deberán unirse a sus selecciones nacionales de cara al Mundial de 2026.

Luis Díaz marcó gol y anunció la venida de su tercer hijo

Luis Díaz le dedicó su decimotercer gol con Bayern Múnich a su próximo hijo - crédito REUTERS/Heiko Becker

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, se refirió a la celebración de Luis Díaz por el embarazo de su esposa tras marcar el tercer gol en la victoria del equipo 4-0 frente al Heidenheim en la fecha 15 de la Bundesliga.

El futbolista Luis Díaz festejó su regreso al Bayern Múnich en la Bundesliga con una victoria y un gol que contribuyó al marcador final de 4 tantos en la jornada 15. Durante la celebración en el campo, Díaz reveló que será padre por tercera vez al realizar el gesto de colocar el balón bajo su camiseta y llevar un dedo a la boca, señal inequívoca de un nuevo integrante en la familia.

La noticia fue confirmada más tarde en redes sociales por Geraldine Ponce, quien agradeció públicamente: “Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió en su cuenta de Instagram. La pareja ya tiene dos hijas, Roma, nacida en 2021, y Charlotte, que llegó al inicio de 2024.

El matrimonio entre Díaz y Geraldine se celebró el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, evento que destacó en el círculo deportivo y mediático de Colombia. En esa ocasión, los recién casados pidieron a sus invitados hacer donaciones a la fundación “Sembrando Esperanza” en lugar de recibir regalos materiales.

Así va el Bayern Múnich en la Bundesliga

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Heidenheim v Bayern Munich - Voith-Arena, Heidenheim, Germany - December 21, 2025 Bayern Munich's Harry Kane celebrates with teammates after the match REUTERS/Heiko Becker DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
  1. Bayern Múnich: 41 puntos / +44 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. Borussia Dortmund: 32 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  3. Bayer Leverkusen: 29 puntos / +13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. RB Leipzig: 29 puntos / +11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  5. Hoffenheim: 27 puntos / +9 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  6. Stuttgart: 26 puntos / +3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

