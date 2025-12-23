Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI

Egan Bernal y Nairo Quintana son dos de los ciclistas colombianos con más títulos en las grandes vueltas para el país - crédito @giroditalia/X

El Ranking UCI 2025 consagró a Tadej Pogacar como el mejor ciclista del mundo, según la actualización oficial de la Unión Ciclística Internacional.

Entre los colombianos, Egan Bernal fue el mejor posicionado, alcanzando el puesto 36 con 1.742,5 puntos.

Durante la temporada 2025, Bernal logró imponerse en la etapa 16 de la Vuelta a España y terminó séptimo en la clasificación general del Giro de Italia. El ciclista del Ineos manifestó su satisfacción por la evolución en su desempeño.

“Fue un muy buen año. No es la temporada que todos teníamos en mente, pero hay que ponerlo en contexto, pues hay que analizar de dónde venía, de lo que pasó, pero siempre uno quiere más. Estoy tranquilo, pues fue un paso adelante en cuanto a todo mi proceso”.

A raíz de una caída en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, Nairo Quintana quedó fuera de la Vuelta a España y debió permanecer sin competir durante varias semanas mientras se recuperaba de la lesión, esto repercutió en la clasificación donde cayó al puesto 497.

Otros ciclistas de Colombia destacados en el ranking son Santiago Buitrago (75), Harold Tejada (108), Einer Rubio (113), Juan Sebastián Molano (201), Sergio Higuita (279) y Daniel Felipe Martínez (317).