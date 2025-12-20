Deportes

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

El “Mono” habló en la previa del partido de despedida del partido de Mario Alberto Yepes sobre sus expectativas con la “Tricolor”

El Pibe habló sobre las
El Pibe habló sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Diego Pineda/Colprensa

La selección Colombia volverá a una copa del mundo después de 8 años de ausencia.

Compartirá en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA, y debutará el 17 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) ante el conjunto asiático en Ciudad de México.

Carlos Valderrama es uno de
Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/Infobae

Y una de las voces autorizadas para hablar del equipo de Néstor Lorenzo es el exvolante de la selección Colombia Carlos Valderrama.

El 19 de diciembre de 2025, en medio de la previa de lo que será el partido de homenaje a Mario Alberto Yepes, denominado “Capitanes Legendarios” y que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, el “Pibe” habló con Espn F360 Colombia, acerca del grupo K, zona en la cual estará ubicada la “Tricolor” en la cita mundialista:

“El grupo es fuerte como todos, es el campeonato Mundial, yo le tengo fe a la Selección, a mí me gusta esta Selección, juega bien y los jugadores tienen personalidad, qué hay que hacer, hay que ganar y el mensaje que le mando a los muchachos es que el primer partido es jodido por experiencia propia lo digo, estoy optimista con esta Selección porque juega bien y lo demostró en la cancha y siento que nos va a dar alegría en el grupo que está y va a seguir”.

La curiosa edición a Carlos Valderrama con inteligencia artificial

Valiéndose de la IA, un video especuló cómo se llamaría y cómo luciría el legendario capitán de la selección Colombia si hubiese nacido en distintos países - crédito @olddaysfootball_/Instagram

Un video hecho con edición de Inteligencia Artificial, puso en el centro de la conversación a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, al imaginar cómo habría sido su vida y su identidad si hubiera nacido en otros países.

La cuenta de Instagram @olddaysfootball_ utilizó inteligencia artificial para transformar el aspecto y el nombre del legendario “10″ de la selección Colombia, adaptándolo a 21 nacionalidades distintas.

La propuesta, que simula las clásicas láminas de álbumes mundialistas, no solo reavivó la nostalgia por el fútbol de décadas pasadas, sino que también generó un debate sobre el legado y la universalidad de Valderrama.

En la descripción del video, la cuenta de Instagram dedicó un homenaje al exfutbolista explicando el objetivo del trabajo de adaptar al excapitán de la selección Colombia a varias nacionalidades:

“Carlos Valderrama es, muy posiblemente, el dueño del peinado más emblemático de la historia del fútbol. Pero también fue un futbolista extraordinario y una parte inevitable de la imaginación de cualquier verdadero nostálgico del fútbol. Nunca jugó para uno de los gigantes del juego, pero nunca lo necesitó para llegar a ser eterno. ¿Habría ganado la Liga de Campeones si hubiera nacido y se hubiera criado en Europa? Nunca lo sabremos... pero nadie puede detenernos de soñar”.

Gracias a la IA, se
Gracias a la IA, se respondió a la pregunta de cómo se hubiera visto el 'Pibe' Valderrama si hubiese nacido en otro país - crédito Colprensa, olddaysfootball_ u @pibevalderramap/Instagram

El reel que se viralizó rápidamente, muestra a Valderrama con atuendos y nombres adaptados a países como España, Irlanda, Escocia, Polonia, Bélgica, Turquía, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Camerún, Argentina y Brasil, entre otros.

La creatividad de la propuesta motivó a los seguidores a sugerir nombres alternativos y a celebrar el talento del samario, que dejó huella en clubes como Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en Colombia; Montpellier en Francia; Real Valladolid en España; y Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion y Colorado Rapids en Estados Unidos.

Justamente, en la misma charla que tuvo con Espn F360 Colombia, Valderrama habló sobre el uso de la inteligencia artificial en el fútbol, y explicó que no tiene conocimiento de su aplicación, e hizo un llamado para que la gente se prepare y use bien la herramienta:

“No sé qué es esa vaina, es la verdad, hay que estudiar, hay que prepararse para eso, porque eso es lo que viene, porque yo soy de los anteriores, soy de barrio, nosotros jugábamos en la calle, ahora con esto no sé. Yo cuando veo eso digo este no soy yo y la mujer mía que es la que sabe de esa vaina dice ‘erda’ ese no eres tú (risas)”.

