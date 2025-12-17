James Rodríguez también protagonizó los premios The Best de la FIFA: así fue su votación en la ceremonia

James Rodríguez hizo parte de la ceremonia de premiación de The Best, que reconoce a los mejores futbolistas del año en el mundo - crédito FCF

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, definió sus preferencias en la votación de los premios The Best FIFA 2025, en la que Ousmane Dembélé fue elegido como mejor jugador del año, seguido por Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la elección de sus colegas en todo el mundo.

Se conocieron los deportistas elegidos por el volante cafetero, que participó por ser el portador de la cintilla en el combinado nacional, que le dio derecho a votar junto con cientos de jugadores en el planeta, además de que también se entregaron galardones en el fútbol femenino y al mejor gol.

Los jugadores por los que James votó en The Best

Fueron varios los candidatos al galardón de la FIFA, que se redujo a unos pocos nombres que brillaron a lo largo de 2025, recordando que hubo competencias como el Mundial de Clubes en Estados Unidos y las definiciones de las eliminatorias para el mundial de 2026 en Norteamérica.

La selección de James Rodríguez destaca la presencia de figuras del Paris Saint-Germain (PSG), el Real Madrid y el Barcelona entre los futbolistas más valorados por el colombiano en una de las ceremonias más prestigiosas del fútbol internacional.

La votación de James Rodríguez se realizó en la gala celebrada en Doha, Qatar, donde los capitanes de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, junto con entrenadores y periodistas especializados, eligen a los mejores jugadores del mundo

Caracol Radio detalló que James otorgó su primer voto al francés Ousmane Dembélé, líder del PSG para ganar la Champions League y Supercopa Uefa; el segundo al también francés Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid; y el tercero al español Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona.

El proceso de elección en los premios The Best de la FIFA involucra a capitanes, técnicos y periodistas de cada país miembro, quienes emiten sus votos de manera independiente. El ganador es aquel que recibe la mayor cantidad de votos en la primera posición. En esta edición, ningún jugador colombiano figuró entre los finalistas, tanto en la categoría masculina como en la femenina, aunque Linda Caicedo había alcanzado el segundo lugar en la votación femenina del año anterior.

Dembélé culminó un año histórico

El desempeño de Ousmane Dembélé durante la temporada 2024-25 fue determinante para su elección como mejor jugador del mundo. El futbolista francés, nacido en Vernom en 1997, logró consolidarse como la principal referencia ofensiva del PSG bajo la dirección de Luis Enrique.

El Mosquito experimentó una transformación táctica al desempeñarse como falso ‘9’, lo que le permitió liderar al PSG hacia la conquista del triplete. Finalizó la Ligue 1 como máximo goleador, empatado con Mason Greenwood, con 21 goles, y participó en la Champions League, en la que marcó o asistió en todos los partidos de eliminatorias, incluidas dos asistencias en la final ante el Inter de Milán. En total, Dembélé cerró la temporada con 33 goles y 15 asistencias, sumando 48 participaciones directas en anotaciones, el mejor registro de su carrera profesional.

Ousmane Dembélé fue determinante para el triplete del PSG en la Copa de Francia, Ligue 1 y la Champions - crédito Lee Smith/REUTERS

La elección como mejor jugador no fue exclusiva de James Rodríguez, pues Lionel Messi, capitán de la selección argentina, votó exactamente igual que el colombiano, situando a Dembélé, Mbappé y Lamine Yamal en el mismo orden. Marquinhos, capitán de Brasil, también eligió a Dembélé como su primera opción, aunque completó su podio con Raphinha y Achraf Hakimi, ambos compañeros en el PSG. Estas coincidencias reflejan una tendencia entre los capitanes sudamericanos a reconocer el rendimiento del delantero francés.

La gala de los premios The Best 2025, celebrada en el hotel Fairmont de Doha, también reconoció a otros protagonistas del fútbol internacional. El PSG fue el club más destacado de la noche, con Luis Enrique recibiendo el premio a mejor entrenador y varios de sus jugadores incluidos en el once ideal de la FIFA: Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha y el propio Dembélé, junto a Donnarumma, quien recientemente se incorporó al Manchester City. El equipo ideal se completó con Van Dijk (Liverpool), Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Pedri y Lamine Yamal (ambos del Barcelona).