En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

Tras la victoria del Junior de Barranquilla ante Deportes Tolima y la obtención de la undécima estrella, el presidente Gustavo se pronunció públicamente sobre el logro del equipo. El mandatario, abordado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en los pasillos de la Casa de Nariño, dirigió un mensaje de felicitación captado en un video y difundido en redes sociales.

Durante ese breve encuentro, luego de una jornada de Gobierno que incluyó un consejo de seguridad de más de cinco horas, Petro transmitió su reconocimiento a la gesta deportiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Consultado por Benedetti sobre qué mensaje dejaría al equipo, el presidente respondió: “En esa medida felicito a todo el equipo, a sus jugadores, que son los verdaderos constructores de ese triunfo. A todos y a sus familias y les deseo una feliz Navidad”.

La respuesta del jefe de Estado no solo incluyó el reconocimiento al mérito deportivo, sino que también hizo alusión a la identidad caribeña, destacando el valor simbólico de la victoria para una región representada por el club. “Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane”, expresó el presidente, subrayando el vínculo entre el equipo, la comunidad y el Gobierno nacional.

El presidente expresó su reconocimiento al Junior y a sus familias luego del triunfo del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025. - crédito Colprensa

Un título que repercute en la política y en la hinchada

El momento del mensaje se dio en un contexto inusual donde el ministro del Interior, reconocido aficionado del Junior, propició la interacción inmediatamente después de la reunión de seguridad, lo que denota el compromiso personal y la emoción generada por el título incluso en los altos niveles del Gobierno.

Benedetti, lejos de ocultar su entusiasmo, compartió el video del intercambio y reafirmó su apoyo incondicional a la escuadra barranquillera. El ministro también celebró activamente el triunfo en sus redes sociales, donde publicó imágenes y mensajes en los que festejó el gol decisivo de José Enamorado, el cual aseguró el campeonato.

“Bueno, con ese gol… Tuki tuki para el Tolima. Ganamos, Junior”, exclamó en un video propio, evidenciando cómo la pasión futbolística permeó las tareas diarias de la administración pública durante la final.

El ministro del Interior corrió los pasillos de la Casa de Nariño festejando el gol que consolidó el paso de Junior a la victoria - crédito @AABenedetti/X

Detalles de la final y consagración del Junior

El martes 16 de diciembre, Junior de Barranquilla aseguró el título al derrotar a Tolima 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El marcador global de 4-0 rubricó la superioridad del equipo, dirigida por Alfredo Arias.

José Enamorado fue clave al anotar el gol de la victoria en la vuelta, luego de aprovechar un pase profundo y culminar con definición precisa ante el portero rival. El partido estuvo marcado por la solidez defensiva del Junior, que pese a quedarse con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Paiva, mantuvo el control ante el intento de reacción del equipo local.

Alcance nacional y significados del triunfo

El impacto de la victoria de Junior de Barranquilla no se limitó a la costa. En localidades como Valledupar, donde el club cuenta con una nutrida hinchada, la celebración se extendió hasta la madrugada, confirmando la dimensión social y cultural del logro.

La obtención de la undécima estrella garantizó la presencia de Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, colocando al club una vez más entre los equipos con mayor palmarés en el fútbol colombiano. La Federación Colombiana de Fútbol envió una felicitación formal por el logro, validando el impacto nacional de la consagración.

“La FCF y su Comité Ejecutivo felicitan a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Junior de Barranquilla por la décima estrella”

Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del fútbol colombiano, en la final ante el Tolima - crédito Colprensa

El deporte en la agenda pública

La reacción de Gustavo Petro y Armando Benedetti tras el título de Junior de Barranquilla evidenció la capacidad del fútbol para movilizar las emociones y la atención en distintos sectores, incluido el político. El mensaje presidencial y la efusividad del ministro del Interior reflejan la manera en que el deporte puede integrar desde la administración pública hasta la familia futbolera.