Deportes

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

El mensaje se produjo de manera espontánea en la Casa de Nariño, durante una jornada oficial, y fue motivado por la emoción del ministro Armando Benedetti, quien registró y difundió el video en sus redes sociales

Guardar

Tras la victoria del Junior de Barranquilla ante Deportes Tolima y la obtención de la undécima estrella, el presidente Gustavo se pronunció públicamente sobre el logro del equipo. El mandatario, abordado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en los pasillos de la Casa de Nariño, dirigió un mensaje de felicitación captado en un video y difundido en redes sociales.

Durante ese breve encuentro, luego de una jornada de Gobierno que incluyó un consejo de seguridad de más de cinco horas, Petro transmitió su reconocimiento a la gesta deportiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Consultado por Benedetti sobre qué mensaje dejaría al equipo, el presidente respondió: “En esa medida felicito a todo el equipo, a sus jugadores, que son los verdaderos constructores de ese triunfo. A todos y a sus familias y les deseo una feliz Navidad”.

La respuesta del jefe de Estado no solo incluyó el reconocimiento al mérito deportivo, sino que también hizo alusión a la identidad caribeña, destacando el valor simbólico de la victoria para una región representada por el club. “Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane”, expresó el presidente, subrayando el vínculo entre el equipo, la comunidad y el Gobierno nacional.

El presidente expresó su reconocimiento
El presidente expresó su reconocimiento al Junior y a sus familias luego del triunfo del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025. - crédito Colprensa

Un título que repercute en la política y en la hinchada

El momento del mensaje se dio en un contexto inusual donde el ministro del Interior, reconocido aficionado del Junior, propició la interacción inmediatamente después de la reunión de seguridad, lo que denota el compromiso personal y la emoción generada por el título incluso en los altos niveles del Gobierno.

Benedetti, lejos de ocultar su entusiasmo, compartió el video del intercambio y reafirmó su apoyo incondicional a la escuadra barranquillera. El ministro también celebró activamente el triunfo en sus redes sociales, donde publicó imágenes y mensajes en los que festejó el gol decisivo de José Enamorado, el cual aseguró el campeonato.

“Bueno, con ese gol… Tuki tuki para el Tolima. Ganamos, Junior”, exclamó en un video propio, evidenciando cómo la pasión futbolística permeó las tareas diarias de la administración pública durante la final.

El ministro del Interior corrió los pasillos de la Casa de Nariño festejando el gol que consolidó el paso de Junior a la victoria - crédito @AABenedetti/X

Detalles de la final y consagración del Junior

El martes 16 de diciembre, Junior de Barranquilla aseguró el título al derrotar a Tolima 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El marcador global de 4-0 rubricó la superioridad del equipo, dirigida por Alfredo Arias.

José Enamorado fue clave al anotar el gol de la victoria en la vuelta, luego de aprovechar un pase profundo y culminar con definición precisa ante el portero rival. El partido estuvo marcado por la solidez defensiva del Junior, que pese a quedarse con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Paiva, mantuvo el control ante el intento de reacción del equipo local.

Alcance nacional y significados del triunfo

El impacto de la victoria de Junior de Barranquilla no se limitó a la costa. En localidades como Valledupar, donde el club cuenta con una nutrida hinchada, la celebración se extendió hasta la madrugada, confirmando la dimensión social y cultural del logro.

La obtención de la undécima estrella garantizó la presencia de Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, colocando al club una vez más entre los equipos con mayor palmarés en el fútbol colombiano. La Federación Colombiana de Fútbol envió una felicitación formal por el logro, validando el impacto nacional de la consagración.

“La FCF y su Comité Ejecutivo felicitan a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Junior de Barranquilla por la décima estrella”

Junior de Barranquilla se coronó
Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del fútbol colombiano, en la final ante el Tolima - crédito Colprensa

El deporte en la agenda pública

La reacción de Gustavo Petro y Armando Benedetti tras el título de Junior de Barranquilla evidenció la capacidad del fútbol para movilizar las emociones y la atención en distintos sectores, incluido el político. El mensaje presidencial y la efusividad del ministro del Interior reflejan la manera en que el deporte puede integrar desde la administración pública hasta la familia futbolera.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJunior de BarranquillaLiga BetPlayArmando BenedettiCampeón JuniorDeportes TolimaIdentidad caribeñaColombia-Deportes

Más Noticias

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Un grupo de aficionados se enfrentó con la policía y, de manera no confirmada, se reportaron lanzamientos de objetos hacia la delegación visitante. No se registraron heridos ni sanciones oficiales tras los incidentes

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

El atacante de Estudiantes de La Plata fue determinante en la reciente consagración del cuadro Pincharrata en el Torneo Clausura

Edwuin Cetré fue reconocido como

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

El deportista recorrió distintos equipos antes de llegar al Tiburón, pero fue en este club donde realmente se estableció y con sus destacadas actuaciones en la final frente al Tolima, logró darle al conjunto su undécima estrella

José Enamorado brilló con tres

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

El de La Chinita se consagró con el Tiburón tras superar al Deportes Tolima en Ibagué, en el que sería el cierre de su carrera profesional

Teófilo Gutiérrez se acercó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay