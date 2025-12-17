Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez por el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Estamos llenos de tramposos”

El delantero de 40 años fue blanco de ácidos comentarios del periodista deportivo, luego de provocar la expulsión de Sebastián Guzmán en el partido de ida de la final - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior de Barranquilla marcó una diferencia rotunda en la final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima, con un 3-0 en el juego de ida disputado en el estadio Metropolitano. Aprovechando el desorden defensivo del cuadro Pijao y el estado de gracia de José Enamorado, el Tiburón marcó la pauta del juego desde el pitazo inicial.

En la parte complementaria ingresó al campo de juego Teófilo Gutiérrez tomando el lugar de Guillermo Paiva. Con el juego controlado, y tal y como ya mostró durante los cuadrangulares, el atacante se encargó de provocar la expulsión de Sebastián Guzmán.

Durante un momento que tuvo lugar en la mitad del campo de juego, Teo empujó un par de veces al volante del cuadro Vinotinto y Oro, a lo que este respondió con un cabezazo. De inmediato, el delantero cayó al césped y el árbitro terminó expulsando a Guzmán por agresión.

La acción fue objeto de controversia en el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio. Allí, César Augusto Londoño y Steven Arce protagonizaron un debate alrededor de las actitudes de Teófilo Gutiérrez en el terreno de juego. Londoño, en particular, se mostró indignado por los repetidos actos de “marrullería” en el rentado local, poniendo como ejemplo principal al veterano jugador con pasado en Racing y River Plate de Argentina.

Sebastián Guzmán le dio un cabezazo al rostro de Teófilo Gutiérrez en la final de la Liga BetPlay - crédito Captura de video Win Sports

La expulsión de Guzmán se sumó a lo sucedido semanas atrás en los cuadrangulares ante Atlético Nacional, cuando provocó a Alfredo Morelos en un intercambio verbal que derivó en que el árbitro amonestara al delantero verdolaga, llevando a que se perdiera el siguiente partido ante el Tiburón.

“Si la inteligencia emocional es la provocación y la marrullería, no la quiero”, afirmó Londoño. “Ese es el problema de los colombianos, en términos generales estamos llenos de tramposos. Eso no lo quiero y si la gente me sigue dando palo por eso, bien pueda, pero acá necesitamos un país honesto. El gran problema de Colombia es la corrupción. Seguimos en las mismas por deshonestos. Por favor, a un lado la marrullería, la picardía y ese ventajismo que queremos sacar sobre los demás”, afirmó.

Steven Arce, compañero de fórmula, replicó que Teo “no puede ser comparado con bandidos”, frente a lo que Londoño se defendió: “No lo estoy comparando, pero esa es la cuota inicial de esas cosas que unos alaban, diciendo que nos falta inteligencia emocional. Seamos honestos”, afirmó.

Aunque Arce afirmó que no veía trampa en la acción entre Teo y Guzmán (añadiendo que ”muchas veces que ese tipo de actitudes le han faltado a Colombia”), Londoño se mantuvo inflexible. “La trampa es provocar a un contrario y después tirarse como si le hubiera pegado mazazo. Se tiró sin que el otro le pegara. Sí, le tiró la cabeza, pero eso fue más una caricia que un golpe”, expresó.

El comunicador rechazó la "marrullería" en el fútbol colombiano, y en particular la protagonizada por Teófilo Gutiérrez - crédito @cesaralo/Instagram

En su intervención, el manizaleño también fue crítico con la injerencia del VAR en dicha acción, considerando que debió intervenir para que el central valorara la situación desde otra perspectiva. “Tengo absolutamente claro de que Teo exageró de manera terrible el contacto. Ahora, ¿por qué no lo llamó el VAR? La cámara era tan abierta, que no había un testimonio exacto de lo que verdaderamente sucedió”, dijo.

Por su parte, Arce marcó su posición sobre este tipo de situaciones en los partidos. “Yo critico las simulaciones cuando no hay contacto... Hubo un cabezazo, entonces no se puede hablar de engañar al árbitro. ¿Exageró? De pronto lo hizo, pero no tengo la certeza de cómo medir la intensidad del golpe“, expresó.