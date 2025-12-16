Tulio Gómez defendió la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia”

Tulio Gómez es uno de los presidentes que ha priorizado la repatriación de jugadores colombianos - crédito @Tulioagomez/X

La asamblea de clubes afiliados a la Dimayor aprobó una modificación al reglamento de los torneos oficiales, permitiendo que los cuatro jugadores extranjeros inscritos por cada equipo puedan estar en cancha al mismo tiempo. Hasta ahora, la norma vigente desde 1993 solo autorizaba la presencia simultánea de tres foráneos, aunque se podían inscribir cuatro en la planilla.

El cambio, impulsado por Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, responde a la intención de equiparar la liga colombiana con otras competencias internacionales. Gómez argumentó en entrevista con El Tiempo que “si hay cuatro extranjeros contratados, pues que puedan jugar los cuatro. No conozco ninguna liga que permita menos extranjeros en campo que Colombia”.

Frente a las críticas sobre un posible retroceso para los futbolistas nacionales y el impacto en la exportación de talento, Gómez defendió la medida, citando el caso de Brasil, que permite nueve extranjeros y es la mayor exportadora de jugadores del continente.

“Hay quienes afirman que es retroceder 30 años, que eso es quitarles opción a los jugadores colombianos. Incluso, que eso atenta contra su negocio de sacar jugadores para venderlos (...) Cuatro extranjeros no afectan a los jugadores colombianos. No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”, afirmó en el diálogo con El Tiempo.

El directivo también señaló que actualmente “son más caros los jugadores colombianos que los extranjeros. Repatriar colombianos es costosísimo”. Además, rechazó la idea de que la llegada de foráneos implique necesariamente una baja en la calidad, recordando casos exitosos como Germán Cano, Franco Armani y Juan Ignacio Dinenno.

En cuanto al impacto económico en el América de Cali, Gómez estimó que los extranjeros representan “alrededor del 20 por ciento” del presupuesto del club.

La propuesta de la Dimayor para la transmisión del FPC a partir del 2027

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, anunció que se evalúan nuevas alternativas para la comercialización de los derechos de transmisión del fútbol colombiano, incluyendo la posibilidad de ofrecerlos a plataformas de streaming y segmentar la venta por torneos, con el objetivo de ampliar el mercado y aumentar la visibilidad de las competiciones.

Entre las opciones analizadas, Zuluaga destacó que los derechos podrían no limitarse a la televisión tradicional, sino que se contempla la transmisión de goles y partidos a través de dispositivos móviles, así como la producción independiente de contenidos, siguiendo modelos ya implementados en la MLS y el fútbol argentino.

“Una de las posibilidades que hay es que no sean derechos de televisión, ni de imagen, sino que obviamente hay streaming o plataformas. Hay la posibilidad que por el celular se transmitan los goles o algo por el estilo, también de que la producción vaya independiente de los que es realmente el derecho de televisión”, explicó el directivo en diálogo con Caracol Radio.

Actualmente, la Dimayor organiza la Liga BetPlay, la Copa Colombia, la Primera B, la Liga Femenina y la Superliga, cuyos derechos de transmisión están en manos de Win Sports desde 2020, a través de sus señales y la plataforma digital Win Play. Zuluaga señaló que se estudia la opción de vender los derechos de cada torneo por separado, permitiendo a los interesados adquirir transmisiones específicas, como ya ocurre en el mercado internacional.

“Dentro de esto también está la posibilidad de que sea por producto, no solamente la Liga masculina, sino la Liga Femenina por separado, el Torneo por separado y la Superliga, que es un solo partido también, porque ya se vende a nivel internacional así, es una amalgama de situaciones que hay que mirar”, agregó.

El presidente de la Dimayor subrayó la importancia de definir qué activos de imagen y marca deben ser gestionados de manera colectiva para maximizar los ingresos de los clubes. “El dueño de los activos de imagen, de marca y de todo lo demás que se tenga, son los clubes. Y hay que dejar claro cuáles son aquellos que nos conviene manejar por intermedio de la Dimayor porque tienen un mayor impacto, uno de ellos son los derechos de televisión, que si nos unimos puede ser mucho mejor a que si cada uno lo vende de forma individual”, afirmó Zuluaga.