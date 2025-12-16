Deportes

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

El entrenador bogotano habló sobre la estrategia de juego que deberá utilizar su equipo ante el Tiburón en el estadio Manuel Murillo Toro y se refirió al experimentado delantero

Guardar
El bogotano habló también sobre
El bogotano habló también sobre los errores que cometió el cuadro Pijao en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y habló del delantero oriundo del barrio La Chinita - crédito @cdtolima / X

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla tienen la mesa servida para lo que será el último partido de la gran final de la Liga Betplay, y que se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

El cuadro Pijao tendrá que salir a la cancha con el objetivo de empatar la serie ante el Tiburón, y para ello tendrá una baja sensible en el mediocampo: el volante Sebastián Guzmán no estará presente por ver la tarjeta roja luego de una agresión a Teófilo Gutiérrez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El capitán y director técnico del Vinotinto y Oro habló acerca de lo que será el duelo de vuelta ante el Tiburón - crédito Win Sports - Dimayor / YouTube

Por esta expulsión, en la última conferencia de prensa previo al partido de vuelta, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2025, se le consultó a Lucas González, técnico del Deportes Tolima, sobre las provocaciones del ídolo del Junior, específicamente sobre lo que ocurrió con Sebastián Guzmán, ya que vio la tarjeta roja al golpear a Teófilo Gutiérrez al minuto 66.

“La pregunta imagino que vendrá por el lado de la expulsión de Sebas (Guzmán). No sé lo que pasa, pero Teo es un excelente jugador, eso ya lo ha hecho en otros partidos, ese aspecto le gusta a él y seguro mañana no será la excepción“, explicó.

Además, le pidió a sus futbolistas tener más compostura y tranquilidad a la hora de que se presentaran este tipo de situaciones.

“Tenemos jugadores grandes, con muchos partidos y tienen que aprender a gestionar esas situaciones que a los que nos gusta el fútbol no nos gusta, porque no tiene nada que ver con el juego, pero hay que saber dominar. Esperemos que la protagonista sea la pelota y no otra cosa", añadió el técnico del Tolima.

Mensaje de optimismo de Lucas González de cara al partido de vuelta

El técnico bogotano también envió
El técnico bogotano también envió un mensaje de esperanza para la hinchada tolimense, e invitó que apoyen hasta el final - crédito @cdtolima / X

En la misma conferencia de prensa, González envió un mensaje de motivación de cara a lo que será el partido de vuelta, mostrándose optimista por lo que será el partido en Ibagué, y dejando claro las capacidades que tiene el Deportes Tolima de buscar el partido con su gente:

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Los jugadores son conscientes de eso, sabemos que Junior es un gran equipo, con buenos jugadores y merece estar en la final. También lo merecemos nosotros Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”, explicó.

Además, hizo énfasis que piensa en lo que será el plan de juego para empatar la serie en el Manuel Murillo Toro, y que forzaría la definición del título desde los tiros del punto penal:

“Lo único que pasa por mi cabeza es como podemos hacerle 3 goles a Junior. Todos los equipos dejan espacios y nosotros tenemos que intentar de aprovecharlos. Soy obsesivo de la táctica, me encanta y los jugadores le dan vida a eso. Yo imagino múltiples escenarios en el desarrollo del juego, es lo único que me ocupa ahora”, finalizó.

Este es el grupo de jugadores que tendrá el Deportes Tolima

El vinotinto y oro tendrá
El vinotinto y oro tendrá lel siguiente grupo de jugadores de cara al partido de vuelta ante Junior - crédito Jefatura de Prensa del Deportes Tolima
  • Neto Volpi
  • Cristopher Fiermarín
  • Marlon Torres
  • Juan José Mera
  • Anderson Angulo
  • Cristian Arrieta
  • Yhormar Hurtado
  • Junior Hernández
  • Samuel Velásquez
  • Cristian Trujillo
  • Bryan Rovira
  • Juan Pablo Nieto
  • Juan Pablo Torres
  • Jader Quiñones
  • Kevin Pérez
  • Mauricio González
  • Jersson González
  • Ever Valencia
  • Gonzalo Lencina
  • Adrián Parra
  • Yomar Moreno
  • Jeinner Fuentes

Así fue el impresionante banderazo de la hinchada del Deportes Tolima

La hinchada del Deportes Tolima se reunió en los alrededores del hotel de concentración, y aprovecharon para hacer su fiesta - crédito @Crisfiermarin1 / Instagram - @Futbolfpc / X

La expectativa en Ibagué se intensificó en las horas previas al decisivo partido de vuelta de la final entre Deportes Tolima y Junior. La afición local protagonizó un multitudinario banderazo, manifestando su confianza en la posibilidad de revertir la serie y conquistar el título.

Este despliegue de apoyo masivo no solo evidenció el fervor de los seguidores, sino que también marcó el ambiente en la ciudad, donde la esperanza de una remontada se mantiene intacta.

En el tramo final de la jornada, la movilización de los hinchas del Tolima alcanzó su punto máximo, con miles de personas congregadas en las inmediaciones del estadio y en las principales calles de Ibagué.

La magnitud del banderazo superó las expectativas, convirtiéndose en una de las manifestaciones de respaldo más notorias de los últimos años para el club. Las imágenes difundidas por la prensa oficial del equipo reflejaron la intensidad de la jornada, con banderas, cánticos y una atmósfera de optimismo colectivo.

La organización del evento y la respuesta de la afición reflejan la importancia que tiene el fútbol en la región y el impacto que una final puede generar en la vida cotidiana de Ibagué. El banderazo previo al partido de vuelta no solo fue un acto de apoyo, sino también una demostración de identidad y pertenencia, en la que miles de personas se unieron bajo los colores del Deportes Tolima.

Temas Relacionados

Deportes TolimaLucas GonzálezTeófilo GutiérrezFinal Liga BetPlayTolima vs. JuniorJunior de BarranquillaColombia-Deportes

Últimas Noticias

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Así quedaron los equipos colombianos

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

El atacante de 26 años de Junior de Barranquilla ha logrado su mejor desempeño y acumula 15 goles y 17 asistencias en 125 partidos

Néstor Lorenzo habló sobre la

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

Sebastián Villa de nuevo en

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

Diseños exclusivos, símbolos históricos y referencias inesperadas marcan la presentación de las prendas que buscan honrar la memoria y fortalecer la identidad colectiva

Chapecoense presentó su camiseta 2026
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
El paso del tiempo no

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Fergie se reúne con los Black Eyed Peas siete años después de dejar el grupo

Las últimas horas de Rob Reiner antes de ser encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín