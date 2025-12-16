Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

El bogotano habló también sobre los errores que cometió el cuadro Pijao en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y habló del delantero oriundo del barrio La Chinita - crédito @cdtolima / X

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla tienen la mesa servida para lo que será el último partido de la gran final de la Liga Betplay, y que se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

El cuadro Pijao tendrá que salir a la cancha con el objetivo de empatar la serie ante el Tiburón, y para ello tendrá una baja sensible en el mediocampo: el volante Sebastián Guzmán no estará presente por ver la tarjeta roja luego de una agresión a Teófilo Gutiérrez.

El capitán y director técnico del Vinotinto y Oro habló acerca de lo que será el duelo de vuelta ante el Tiburón - crédito Win Sports - Dimayor / YouTube

Por esta expulsión, en la última conferencia de prensa previo al partido de vuelta, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2025, se le consultó a Lucas González, técnico del Deportes Tolima, sobre las provocaciones del ídolo del Junior, específicamente sobre lo que ocurrió con Sebastián Guzmán, ya que vio la tarjeta roja al golpear a Teófilo Gutiérrez al minuto 66.

“La pregunta imagino que vendrá por el lado de la expulsión de Sebas (Guzmán). No sé lo que pasa, pero Teo es un excelente jugador, eso ya lo ha hecho en otros partidos, ese aspecto le gusta a él y seguro mañana no será la excepción“, explicó.

Además, le pidió a sus futbolistas tener más compostura y tranquilidad a la hora de que se presentaran este tipo de situaciones.

“Tenemos jugadores grandes, con muchos partidos y tienen que aprender a gestionar esas situaciones que a los que nos gusta el fútbol no nos gusta, porque no tiene nada que ver con el juego, pero hay que saber dominar. Esperemos que la protagonista sea la pelota y no otra cosa", añadió el técnico del Tolima.

Mensaje de optimismo de Lucas González de cara al partido de vuelta

El técnico bogotano también envió un mensaje de esperanza para la hinchada tolimense, e invitó que apoyen hasta el final - crédito @cdtolima / X

En la misma conferencia de prensa, González envió un mensaje de motivación de cara a lo que será el partido de vuelta, mostrándose optimista por lo que será el partido en Ibagué, y dejando claro las capacidades que tiene el Deportes Tolima de buscar el partido con su gente:

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Los jugadores son conscientes de eso, sabemos que Junior es un gran equipo, con buenos jugadores y merece estar en la final. También lo merecemos nosotros Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”, explicó.

Además, hizo énfasis que piensa en lo que será el plan de juego para empatar la serie en el Manuel Murillo Toro, y que forzaría la definición del título desde los tiros del punto penal:

“Lo único que pasa por mi cabeza es como podemos hacerle 3 goles a Junior. Todos los equipos dejan espacios y nosotros tenemos que intentar de aprovecharlos. Soy obsesivo de la táctica, me encanta y los jugadores le dan vida a eso. Yo imagino múltiples escenarios en el desarrollo del juego, es lo único que me ocupa ahora”, finalizó.

Este es el grupo de jugadores que tendrá el Deportes Tolima

El vinotinto y oro tendrá lel siguiente grupo de jugadores de cara al partido de vuelta ante Junior - crédito Jefatura de Prensa del Deportes Tolima

Neto Volpi

Cristopher Fiermarín

Marlon Torres

Juan José Mera

Anderson Angulo

Cristian Arrieta

Yhormar Hurtado

Junior Hernández

Samuel Velásquez

Cristian Trujillo

Bryan Rovira

Juan Pablo Nieto

Juan Pablo Torres

Jader Quiñones

Kevin Pérez

Mauricio González

Jersson González

Ever Valencia

Gonzalo Lencina

Adrián Parra

Yomar Moreno

Jeinner Fuentes

Así fue el impresionante banderazo de la hinchada del Deportes Tolima

La hinchada del Deportes Tolima se reunió en los alrededores del hotel de concentración, y aprovecharon para hacer su fiesta - crédito @Crisfiermarin1 / Instagram - @Futbolfpc / X

La expectativa en Ibagué se intensificó en las horas previas al decisivo partido de vuelta de la final entre Deportes Tolima y Junior. La afición local protagonizó un multitudinario banderazo, manifestando su confianza en la posibilidad de revertir la serie y conquistar el título.

Este despliegue de apoyo masivo no solo evidenció el fervor de los seguidores, sino que también marcó el ambiente en la ciudad, donde la esperanza de una remontada se mantiene intacta.

En el tramo final de la jornada, la movilización de los hinchas del Tolima alcanzó su punto máximo, con miles de personas congregadas en las inmediaciones del estadio y en las principales calles de Ibagué.

La magnitud del banderazo superó las expectativas, convirtiéndose en una de las manifestaciones de respaldo más notorias de los últimos años para el club. Las imágenes difundidas por la prensa oficial del equipo reflejaron la intensidad de la jornada, con banderas, cánticos y una atmósfera de optimismo colectivo.

La organización del evento y la respuesta de la afición reflejan la importancia que tiene el fútbol en la región y el impacto que una final puede generar en la vida cotidiana de Ibagué. El banderazo previo al partido de vuelta no solo fue un acto de apoyo, sino también una demostración de identidad y pertenencia, en la que miles de personas se unieron bajo los colores del Deportes Tolima.