Néstor Lorenzo habló sobre el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026

Lorenzo habló sobre el tema de las sedes del Mundial 2026 para la selecciòn Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS - File Photo

A poco más de seis meses del inicio del Mundial de 2026, la Selección Colombia se prepara para afrontar un desafío logístico y físico singular: disputar la fase de grupos en tres ciudades con altitudes y condiciones climáticas radicalmente distintas.

El equipo nacional debutará el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, continuará su camino en Guadalajara a 1.560 metros y cerrará la primera ronda en Miami, apenas a 2 metros de altitud, en un partido ante Portugal.

El entrenador destacó la importancia de las sedes de cara a la Copa del Mundo de 2026 - crédito @ESPNColombia / X

En declaraciones a Balón Dividido, de Espn, el 15 de diciembre de 2025, el director técnico Néstor Lorenzo detalló que la planificación de la preparación depende de la confirmación de la sede de entrenamiento por parte de la FIFA y de la ciudad colombiana donde el equipo trabajará antes de viajar.

“Nosotros ya hemos elegido una sede, pero dependemos de la aceptación de Fifa. Fifa en los próximos días va a determinar las sedes de estadía de cada Selección. Tienen prioridad son los del bombo 1 que juegan los partidos en la misma ciudad, estamos en eso, ya tenemos todo organizado. Hemos hecho la petición con dos o tres opciones para que Fifa nos guie a una de ellas. Consideramos que podemos estar ahí en México porque nos toca el primer partido en Ciudad de México y el segundo en Guadalajara“, dijo.