Deportes

Néstor Lorenzo habló sobre el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026

La Selección Colombia ajusta cada detalle de su preparación para afrontar partidos en altitudes y condiciones climáticas cambiantes durante el torneo en Norteamérica

Guardar
Lorenzo habló sobre el tema
Lorenzo habló sobre el tema de las sedes del Mundial 2026 para la selecciòn Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS - File Photo

A poco más de seis meses del inicio del Mundial de 2026, la Selección Colombia se prepara para afrontar un desafío logístico y físico singular: disputar la fase de grupos en tres ciudades con altitudes y condiciones climáticas radicalmente distintas.

El equipo nacional debutará el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, continuará su camino en Guadalajara a 1.560 metros y cerrará la primera ronda en Miami, apenas a 2 metros de altitud, en un partido ante Portugal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entrenador destacó la importancia de las sedes de cara a la Copa del Mundo de 2026 - crédito @ESPNColombia / X

En declaraciones a Balón Dividido, de Espn, el 15 de diciembre de 2025, el director técnico Néstor Lorenzo detalló que la planificación de la preparación depende de la confirmación de la sede de entrenamiento por parte de la FIFA y de la ciudad colombiana donde el equipo trabajará antes de viajar.

“Nosotros ya hemos elegido una sede, pero dependemos de la aceptación de Fifa. Fifa en los próximos días va a determinar las sedes de estadía de cada Selección. Tienen prioridad son los del bombo 1 que juegan los partidos en la misma ciudad, estamos en eso, ya tenemos todo organizado. Hemos hecho la petición con dos o tres opciones para que Fifa nos guie a una de ellas. Consideramos que podemos estar ahí en México porque nos toca el primer partido en Ciudad de México y el segundo en Guadalajara“, dijo.

Temas Relacionados

Selección ColombiaNéstor LorenzoMundial 2026Portugal vs. ColombiaColombia-Deportes

Últimas Noticias

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Tulio Gómez defiende la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”

El máximo accionista del América de Cali expone su visión sobre la apertura a futbolistas foráneos. Su postura busca inspirar confianza y desafiar paradigmas tradicionales en el fútbol colombiano

Tulio Gómez defiende la inclusión

Esta es la millonada que se ganaría el Flamengo de Jorge Carrascal por ganar la Copa Intercontinental FIFA

El conjunto brasileño dirigido por Filipe Luis se prepara para el partido ante París Saint Germain, el 17 de diciembre de 2025 en Al-Rayyan (Catar)

Esta es la millonada que

Miguel Ángel Borja, pese a ser vinculado con Boca Juniors, tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

El atacante colombiano estudia propuestas de Boca Juniors y equipos de Europa y América, mientras River Plate observa con preocupación la posibilidad de perderlo ante su máximo rival

Miguel Ángel Borja, pese a

Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: el colombiano se quedaría en Inglaterra

El defensor es considerado uno de los mejores laterales derechos de la ‘Premier League’, por lo que el Barcelona y el Inter de Milán han sondeado para contratar al jugador de la selección Colombia

Otro equipo importante de Europa
MALDITOS NERDS
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl suma horas de misiones, armas y más con una nueva actualización gratuita

Tomb Raider cambiará a la actriz de voz de Lara Croft para los nuevos juegos

Team Cherry llevará Hollow Knight a Nintendo Switch 2 y lanzará una actualización para las demás plataformas

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

ENTRETENIMIENTO
La selección personal de Rob

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

Sharon Osbourne reveló por qué no cumplió el pacto de “suicidio asistido” tras la muerte de Ozzy

Nick Reiner fue localizado cerca de la Universidad del Sur de California tras la muerte de sus padres

INFOBAE AMÉRICA

Pedro Chemes estrena una obra

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

Cuál es el método de belleza que puede envejecer la piel joven en solo unos minutos

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás