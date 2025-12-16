En Argentina, una tienda ya estampa camisetas de Boca Juniors con el 9 de Miguel Ángel Borja

La posibilidad de que Miguel Ángel Borja vista la camiseta de Boca Juniors ha ganado fuerza en el mercado de pases, mientras el club xeneize busca reforzar su ataque de cara a la Copa Libertadores 2026.

El delantero colombiano, que finaliza su contrato con River Plate el 31 de diciembre, evalúa propuestas de clubes de Europa y América, según informó el periodista Gustavo Yarroch en su perfil de Instagram.

En una reciente reunión con los dirigentes de River, Borja comunicó que existe un preacuerdo con Cruz Azul de México para la temporada 2026, lo que añade complejidad a las negociaciones en curso.

El propio Borja alimentó las especulaciones sobre su futuro al declarar en Espn que “no me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”. Estas palabras, recogidas por ESPN, generaron revuelo entre los hinchas y directivos de ambos clubes, y según Yarroch, no fueron bien recibidas en el entorno de River.

Un hincha de Boca, convencido por un sueño, se adelanta al mercado de pases y estampa su camiseta con el 9 de Miguel Borja, prediciendo goles a River y en la Libertadores - crédito X

Esta novela ha generado varias reacciones en redes sociales, pero una de las más virales fue la de la tienda Camisetas Nani, que vende indumentaria original de diversos clubes del fútbol argentino, la cual sorprendió al atender el pedido de un hincha que estampó el 9 de Miguel Borja en una camiseta de Boca. El aficionado además aseguró que el colombiano le marcaría un gol a River Plate.

“Una consulta, ¿tenés el 9 de Borja para zarpar?. El 9 de Borja, yo te juro que soñé que venía Borja. Hoy venía Borja. Si viene Borja, te lo aseguro, viene Borja a hacer 15 goles Libertadores, gol a River, goleador del campeonato. Pero yo te aseguro que viene Borja y le mete gol a River", dijo el fanático en la publicidad publicada por la tienda de camisetas.

De acuerdo con información obtenida por Infobae, la dirigencia de Boca Juniors inició la semana pasada un sondeo para conocer la situación contractual y las intenciones de Borja, de treinta y dos años. El delantero, que en 2023 definió un Superclásico con un gol de penal en tiempo de descuento, se despidió oficialmente de River el 28 de noviembre, cuando el club publicó en sus redes sociales: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”.

Histórico jugador de Boca Juniors le pidió al colombiano ir al Xeneize

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa Libertadores - Group H - River Plate v Libertad - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - May 14, 2024 River Plate's Miguel Borja celebrates scoring their second goal REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

La salida de Miguel Ángel Borja de River Plate provocó reacciones en ambos lados de la histórica rivalidad con Boca Juniors. En este contexto, el exfutbolista Alberto “Beto” Márcico expresó su respaldo al delantero colombiano y sugirió que su llegada al club Xeneize podría ser beneficiosa para ambas partes.

Durante una entrevista con la plataforma Delta, Márcico recordó que ya había recomendado a Borja como refuerzo para Boca Juniors en conversaciones con Juan Román Riquelme entre 2021 y 2022. “Vengo pidiendo a Borja hace tres o cuatro años y lo hablé con Riquelme. Es el nueve que necesita Boca, juega siempre en el área. Boca necesita un goleador de ese nivel”, afirmó el exjugador, quien fue clave en la obtención de la Primera División de 1992 y dos títulos internacionales con Boca en los años 90.

El respaldo de Márcico incluyó una crítica al trato recibido por Borja en River Plate. “Borja se fue maltratado de River, donde no se sintió respaldado. Por eso yo lo iría a buscar y le diría que venga, que Boca le cambia la vida para bien”, señaló, según recogió Delta.

Al detallar las razones de su preferencia por el delantero colombiano, Márcico destacó: “Él juega dentro del área, no va más allá de los vértices, y Boca necesita eso, un goleador de ese nivel. Se fue maltratado de River, por algún motivo no estás bien futbolísticamente. Eso no viene solo. Lo iría a buscar...”.

Finalmente, el exfutbolista invitó a Borja a sumarse al club Xeneize y evocó el caso de Gabriel Omar Batistuta, quien también pasó de River Plate a Boca Juniors y se consolidó como goleador: “Venite Miguel, que Boca te cambia la vida para bien. Batistuta vino de River a Boca: goleador e ídolo”.