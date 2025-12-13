Jhon Arias volvió a referirse al sueño de ganar el Mundial con la selección Colombia: “Tenemos grandes posibilidades”

Jhon Arias habló sobre la ilusión que tiene con la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026-crédito Matthew Childs/Reuters

La confianza de Jhon Arias en las posibilidades de la Selección Colombia para el Mundial 2026 se refleja en su convicción de que el equipo puede alcanzar el título, siempre que mantenga la humildad y el trabajo constante.

El futbolista, pieza clave en el proceso de Néstor Lorenzo, subrayó en diálogo con Espn que el plantel atraviesa un momento especial y cuenta con jugadores en gran nivel, lo que alimenta la expectativa de un desempeño destacado en la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante chocoano se refirió a la gran ilusión que tiene para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá en 2026-crédito @ESPNColombia/X

Arias enfatizó la importancia de que el grupo llegue en plenitud física al torneo, advirtiendo sobre el riesgo de lesiones en los meses previos en diálogo con Sportcenter de Espn, el 12 de diciembre de 2025.

“Ojalá que de aquí hasta junio, que empieza el Mundial, no se pierdan jugadores, no haya lesiones, porque siempre hay ese tipo de cosas, y que logremos llegar fuertes al Mundial. Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial, de hacer cosas importantes”.

El mediocampista insistió en que Colombia comparte las mismas opciones e ilusiones que el resto de selecciones participantes.

“Sí, yo lo creo realmente. Hay que estar humildes, hay que trabajar, saber que es un torneo muy exigente, que cambia mucho, en cada llave, en cada adversario, en cada rival. Es un torneo en el que nosotros entramos con la misma probabilidad de todas las selecciones que inician ese torneo. Tenemos la ilusión, tenemos ese sueño, pero también tenemos un largo camino para llegar hasta allá”.

La fase de grupos para Colombia incluye, además de Uzbekistán, a un equipo proveniente del repechaje —que podría ser Nueva Caledonia, Jamaica o Congo— y a la selección de Portugal. Arias destacó:

“Sí, yo creo que tenemos grandes herramientas para tener una buena Copa del Mundo, creo que estamos atravesando un momento especial de la Selección, con jugadores en un gran momento”.

El optimismo de Jhon Arias se apoya en la continuidad y el rendimiento de los integrantes del plantel, factores que, según Arias, serán determinantes para que Colombia aspire a ser protagonista en el Mundial 2026.

Cuando juega la selección Colombia por el Mundial

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

El debut de la Selección está programado para el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca, de Ciudad de México, donde enfrentará a Uzbekistán a las 9:00 p. m. (hora de Colombia). Posteriormente, el equipo jugará en el estadio Akron, de Guadalajara el 23 de junio, y cerrará la fase de grupos el 27 en el estadio Hard Rock Café, de Miami, ante Portugal.

Néstor Lorenzo y la revelación sobre la selección Colombia en los últimos partidos de Eliminatorias

En charla con los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, el 12 de diciembre de 2025, Lorenzo explicó que la selección entró en un estado de relajación de cara al cierre de Eliminatorias Sudamericanas:

“Sí creo que tal vez hubo un ‘relax’, pero lo charlamos con los jugadores para madurar”.

El entrenador detalló que, aunque el rendimiento nunca fue deficiente ni el equipo se sintió superado por los rivales, la diferencia de puntos en la tabla provocó nerviosismo en el entorno:

“Veníamos con buen puntaje, cómodos en la clasificación, y de pronto la diferencia de puntos puso nerviosa a la gente, a nosotros creo que también. En 2025 perdimos en Brasil de manera fortuita en el último segundo con un gol de rebote. Analizo el resultado en sí y después lo que llevó a esa falta de resultado”.

De cara al Mundial, Lorenzo enfatizó la necesidad de contar con futbolistas que compitan en la élite europea. Actualmente, Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, es el principal referente colombiano en clubes de primer nivel. El entrenador expresó su deseo de que más jugadores sigan ese camino, mencionando los casos de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma como ejemplos de crecimiento.

“Me gusta que los jugadores sean protagonistas en sus clubes. Si analizamos el plantel, jugadores de élite en equipos grandes de Europa tenemos a Lucho Díaz de pronto, después en los grandes de España, Inglaterra, Italia o Francia no tenemos presencia”.