Deportes

Jhon Arias volvió a referirse al sueño de ganar el Mundial con la selección Colombia: “Tenemos grandes posibilidades”

El jugador resalta la importancia del trabajo en equipo y la continuidad de los futbolistas, factores que alimentan la esperanza de un papel destacado en el Mundial de 2026

Guardar
Jhon Arias habló sobre la
Jhon Arias habló sobre la ilusión que tiene con la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026-crédito Matthew Childs/Reuters

La confianza de Jhon Arias en las posibilidades de la Selección Colombia para el Mundial 2026 se refleja en su convicción de que el equipo puede alcanzar el título, siempre que mantenga la humildad y el trabajo constante.

El futbolista, pieza clave en el proceso de Néstor Lorenzo, subrayó en diálogo con Espn que el plantel atraviesa un momento especial y cuenta con jugadores en gran nivel, lo que alimenta la expectativa de un desempeño destacado en la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante chocoano se refirió a la gran ilusión que tiene para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá en 2026-crédito @ESPNColombia/X

Arias enfatizó la importancia de que el grupo llegue en plenitud física al torneo, advirtiendo sobre el riesgo de lesiones en los meses previos en diálogo con Sportcenter de Espn, el 12 de diciembre de 2025.

“Ojalá que de aquí hasta junio, que empieza el Mundial, no se pierdan jugadores, no haya lesiones, porque siempre hay ese tipo de cosas, y que logremos llegar fuertes al Mundial. Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial, de hacer cosas importantes”.

El mediocampista insistió en que Colombia comparte las mismas opciones e ilusiones que el resto de selecciones participantes.

“Sí, yo lo creo realmente. Hay que estar humildes, hay que trabajar, saber que es un torneo muy exigente, que cambia mucho, en cada llave, en cada adversario, en cada rival. Es un torneo en el que nosotros entramos con la misma probabilidad de todas las selecciones que inician ese torneo. Tenemos la ilusión, tenemos ese sueño, pero también tenemos un largo camino para llegar hasta allá”.

La fase de grupos para Colombia incluye, además de Uzbekistán, a un equipo proveniente del repechaje —que podría ser Nueva Caledonia, Jamaica o Congo— y a la selección de Portugal. Arias destacó:

“Sí, yo creo que tenemos grandes herramientas para tener una buena Copa del Mundo, creo que estamos atravesando un momento especial de la Selección, con jugadores en un gran momento”.

El optimismo de Jhon Arias se apoya en la continuidad y el rendimiento de los integrantes del plantel, factores que, según Arias, serán determinantes para que Colombia aspire a ser protagonista en el Mundial 2026.

Cuando juega la selección Colombia por el Mundial

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

El debut de la Selección está programado para el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca, de Ciudad de México, donde enfrentará a Uzbekistán a las 9:00 p. m. (hora de Colombia). Posteriormente, el equipo jugará en el estadio Akron, de Guadalajara el 23 de junio, y cerrará la fase de grupos el 27 en el estadio Hard Rock Café, de Miami, ante Portugal.

Néstor Lorenzo y la revelación sobre la selección Colombia en los últimos partidos de Eliminatorias

En charla con los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, el 12 de diciembre de 2025, Lorenzo explicó que la selección entró en un estado de relajación de cara al cierre de Eliminatorias Sudamericanas:

Sí creo que tal vez hubo un ‘relax’, pero lo charlamos con los jugadores para madurar”.

El entrenador detalló que, aunque el rendimiento nunca fue deficiente ni el equipo se sintió superado por los rivales, la diferencia de puntos en la tabla provocó nerviosismo en el entorno:

“Veníamos con buen puntaje, cómodos en la clasificación, y de pronto la diferencia de puntos puso nerviosa a la gente, a nosotros creo que también. En 2025 perdimos en Brasil de manera fortuita en el último segundo con un gol de rebote. Analizo el resultado en sí y después lo que llevó a esa falta de resultado”.

De cara al Mundial, Lorenzo enfatizó la necesidad de contar con futbolistas que compitan en la élite europea. Actualmente, Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, es el principal referente colombiano en clubes de primer nivel. El entrenador expresó su deseo de que más jugadores sigan ese camino, mencionando los casos de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma como ejemplos de crecimiento.

“Me gusta que los jugadores sean protagonistas en sus clubes. Si analizamos el plantel, jugadores de élite en equipos grandes de Europa tenemos a Lucho Díaz de pronto, después en los grandes de España, Inglaterra, Italia o Francia no tenemos presencia”.

Temas Relacionados

Mundial 2026 Selección Colombia Jhon Arias Néstor LorenzoColombia Deportes

Últimas Noticias

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que reúne a los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Carlos Antonio Vélez analizó la goleada de Junior frente al Tolima en la final de la Liga BetPlay: “No salieron a jugar”

El periodista criticó la capacidad de Lucas González desde la parte táctica, en medio de la adversidad que vivió el cuadro ibaguereño en Barranquilla

Carlos Antonio Vélez analizó la

Así se vio el golazo de José Enamorado desde afuera del campo de juego en la final Junior vs. Tolima

El delantero atlanticense tuvo una gran actuación en el partido de ida, abriendo el marcador en la final de la Liga BetPlay

Así se vio el golazo

Teófilo Gutiérrez no se confía y advirtió al Deportes Tolima de cara a la final de vuelta en Ibagué: “Iremos con carácter”

El cuadro Tiburón tomó la ventaja en los primeros 90 minutos, y sueña con levantar la estrella 11 en Ibagué

Teófilo Gutiérrez no se confía

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

El delantero barranquillero provoca la expulsión de Sebastián Guzmán tras un cruce caliente, dejando al Deportes Tolima con diez jugadores y facilitando el dominio del Junior de Barranquilla en el partido de ida

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Barry Keoghan se une al

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Murió Peter Greene: 6 películas para recordar su legado en Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

José Sacristán dejó el cine

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español