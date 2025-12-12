Deportes

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

El extremo de Independiente Rivadavia
Después de estar involucrado en varias polémicas y procesos legales en Argentina, en 2025 Sebastián Villa volvió a tener una regularidad deportiva en Independiente Rivadavia.

De hecho, el impacto del colombiano en la institución de Mendoza fue tan importante que como capitán se encargó de levantar la Copa Argentina, primer título oficial de la institución en su historia.

La relevancia de Villa en el fútbol argentino ha hecho que equipos del continente se interesen en adquirir sus derechos deportivos para la próxima temporada, siendo Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, uno de los clubes que ha preguntado por el colombiano.

Hasta el momento, solo se ha confirmado que Villa no seguirá en Independiente Rivadavia la próxima temporada y que el club pide al menos 12 millones de dólares por la ficha del cafetero de 29 años.

El futuro de Villa estaría
Comportamiento de Villa en Medellín no sería el mejor

Mientras en Argentina se habla de las opciones que tiene Villa para el mercado de invierno, en Colombia el futbolista es noticia por su comportamiento en Medellín.

Al respecto, Alerta Antioquia habló con un vecino del extremo, que ha sido denunciado por una presunta agresión verbal e intimidación al interior de la unidad residencial en la que vive.

En el informe se menciona que los residentes de la unidad Tierragrata Palmas, en la zona de Loma del Indio, aseguran que el futbolista tiene un comportamiento agresivo en contra de los vecinos; de la misma forma, que obstruye zonas comunes con su vehículo y viola de manera constante el manual de convivencia.

Vecinos del colombiano están cansados
El hecho por el que ha sido denunciado se registró el 11 de diciembre, luego de que la esposa del hombre que habló con el medio estaba saliendo hacia su lugar de trabajo, en su recorrido para salir de la unidad, paso cerca al vehículo de alta gama en el que estaba Villa junto a dos hombres más.

El ciudadano afirmó que su pareja fue agredida verbalmente por Villa y los demás sujetos, lo que incluyó una intimidación por parte de los hombres que estarían bajo los efectos del alcohol. “Le dicen que no le darán paso, que cómo va a ir a trabajar en diciembre, que tan pobre, que se bajara a tomarse un trago“, es parte del relato del denunciante.

Debido a este hecho, los vecinos del futbolista tomaron la decisión de exponer públicamente al nacido en Bello, del que afirman que tiene comportamientos de esa índole cada vez que regresa al país.

Los residentes indican que Sebastián Villa tiene fiestas constantes en las que infringe el nivel de ruido de la unidad residencial y otras normas estipuladas en el manual de convivencia.

Independiente Rivadavia pide 12 millones
El denunciante indicó que la administración ha afirmado que tiene una serie de acuerdos con Sebastián Villa, pero estos han sido incumplidos en todas las ocasiones, por lo que afirman estar cansados con el comportamiento del deportista.

Como evidencia de la molestia, expusieron un correo electrónico enviado por otro residente, que expone el tipo de comportamiento que tiene Villa en el lugar.

“El propietario del 2405 viene haciendo ruido constante. Hoy bajé a pedirle amablemente que bajara un poco el volumen… y fue muy grosero indicándome que era su casa y que si no me gustaba que comprara el apartamento de él y todo el edificio para que no me hicieran ruido. Le dije que la música era para él, no para todos y me volvió a decir que de malas y que me fuera de su apartamento“, es el correo expuesto sobre la situación mencionada.

