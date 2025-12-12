Deportes

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene la obligación en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

El entrenador bogotano afronta su debut en finales de la Liga Betplay confiando en el trabajo colectivo de su equipo, que solo ha encajado un gol en los cuadrangulares y busca la gloria en Barranquilla

Los dos protagonistas del Deportes Tolima hablaron sobre lo que serán los primeros 90 minutos del fútbol colombiano - crédito Dimayor - Win Sports / YouTube

La gran final de la Liga Betplay llegó, y el primer mano a mano por la estrella de Navidad se jugará el 12 de diciembre de 2025, a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

La mesa está servida, y los técnicos preparan desde la parte táctica lo que será el duelo, pero en la previa de los primeros noventa minutos, tanto Alfredo Arias (acompañado por Didier Moreno), como Lucas González (junto a Anderson Angulo), se refirieron a lo que será esta serie apasionante que define la estrella de Navidad.

El técnico bogotano habló sobre las virtudes del Junior de Barranquilla, y habló sobre las claves para afrontar la gran final de la Liga BetPlay - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Cuando se le consultó al técnico bogotano del Deportes Tolima sobre el favoritismo que tiene Junior, González no dudó que el cuadro barranquillero es favorito, y explicó los motivos por los cuales fue contundente al hacer la afirmación.

“Por supuesto. Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto, en este caso Junior tiene un presupuesto superior a nosotros, seguramente hay jugadores que ellos fichan y que nosotros quisiéramos fichar y que se salen del presupuesto nuestro. Simplemente por sentido común ellos tendrían más responsabilidad de ganar y de ser favoritos. Afortunadamente, porque sino el fútbol no sería tan bonito como es, cuando un equipo juega bien al fútbol y reconoce cómo comportarse en equipo puede contrarrestar y superar a equipos con presupuestos mayores”, afirmó González en la rueda de prensa.

