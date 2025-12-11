Deportes

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia cedió un empate en La Paz durante la cuarta fecha de la Liga de Naciones y cedió el primer lugar en la tabla del torneo clasificatorio a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

La selección Colombia femenina no tendrá rival en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito Conmebol

La selección femenina de Colombia sumó un valioso punto en su visita a La Paz tras igualar 1 a 1 frente a Bolivia en la tercera jornada de la Conmebol Liga de Naciones.

El equipo dirigido por Álvaro González pasó momentos de apremio, pero consiguió mantener su invicto y liderato con siete puntos, dejando a las locales en la octava posición con solo una unidad.

El trámite del encuentro evidenció un inicio favorable para las cafeteras, que se adelantaron en el dominio territorial y generaron dos anotaciones en la primera mitad.

Sin embargo, ambas celebraciones de Loboa y Quejada fueron anuladas por posición adelantada, frustrando la ventaja para la visita.

La insistencia de la Tricolor se mantuvo, destacando un fuerte disparo de Gabriela Rodríguez bloqueado por la zaga boliviana y un remate desviado de Linda Caicedo.

Bolivia comenzó a responder hacia el cierre de la primera parte, cuando Ana Rojas hizo temblar el poste colombiano, anticipando el momento de mayor peligro para el arco protegido por Katherine Tapia.

Acto seguido, la portera visitante debió lucirse para evitar el gol tras un potente tiro libre de Salvatierra, sosteniendo el empate hasta el entretiempo.

La Selección Colombia femenina viene de empatar 1-1 con Bolivia en La Paz, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito FCF

El segundo tiempo inició con sorpresa: un rebote en el área permitió a Turihuano sacar un derechazo desde media distancia y abrir el marcador con un disparo imposible para Tapia.

Esa ventaja obligó al cuadro colombiano a redoblar sus esfuerzos. Con mayor tenencia del balón, Colombia acosó sin demasiado éxito la portería de Medina, quien respondió de manera decisiva a un tiro libre de Marcela Restrepo y a una llegada peligrosa en la que Jorelyn Carabalí quedó sin ángulo.

El empate llegaría en el minuto 76: Marcela Restrepo ejecutó un centro preciso en un tiro libre y habilitó a Gabriela Rodríguez, quien no desaprovechó el mano a mano ante Medina para marcar la igualdad.

El encuentro no perdió intensidad hasta el pitido final; en la última jugada, un disparo dentro del área de Linda Caicedo fue apenas desviado, evitando el triunfo visitante por escasos centímetros.

Este resultado no solo le restó posiciones en la tabla de la Liga de Naciones Femenina, sino también en el ranking Fifa en donde cayó dos posiciones hasta el puesto 20.

La Tricolor perdió dos posiciones, pasando del puesto 18 al puesto 20, luego de perder 22.11 puntos. Este listado es determinante para la ubicación en los bombos del sorteo del Mundial de Brasil 2027. Así quedó Colombia en la clasificación, tras la actualización del 11 de diciembre:

La selección Colombia Femenina se volverá a reunir hasta 2026 - crédito FCF
  1. España: 2094.891
  2. Estados Unidos: 2057.583
  3. Alemania: 2010.797
  4. Inglaterra: 2009.679
  5. Suecia: 1993.396
  6. Brasil: 1993.077
  7. Francia: 1992.605
  8. Japón: 1977.338
  9. RDP de Corea: 1944.217
  10. Canadá: 1944.217
  11. Países Bajos: 1908.487
  12. Noruega: 1878.431
  13. Italia: 1875.713
  14. Dinamarca: 1857.409
  15. Australia: 1840.096
  16. Islandia: 1087.774
  17. RP China: 1798.457
  18. Bélgica: 1788.436
  19. Austria: 1781.626
  20. Colombia: 1774.604

Otras novedades del Ránking FIFA Femenino, el último del 2025

Fútbol - UEFA Women's Nations
Fútbol - UEFA Women's Nations League - Final - Segunda vuelta - España v Alemania - Riad Air Metropolitano, Madrid, España - 2 de diciembre de 2025. La española Irene Paredes levanta el trofeo mientras celebra su victoria en la final de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA con sus compañeras REUTERS/Juan Barbosa

Un nuevo periodo de clasificatorios internacionales y torneos continentales trajo variados movimientos en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, reflejando la intensidad de los últimos cuatro meses en el fútbol femenino. El ranking, que ahora abarca a 198 federaciones miembros, alcanza su cifra más alta tras el ingreso de Chad y Libia gracias a sus recientes enfrentamientos ante Túnez y entre sí.

La selección de España, actual campeona del mundo, se mantiene en la cima de la tabla tras conquistar de nuevo la Liga de Naciones Femenina de la UEFA. El equipo español superó en la final a Alemania, que ascendió dos puestos y se coloca tercera, siendo esta la mayor subida entre los diez primeros puestos. Entre los dos gigantes europeos se encuentra Estados Unidos, que permanece en la segunda plaza sin cambios; el combinado estadounidense firmó victorias amistosas ante Italia y una derrota frente a Portugal durante el último ciclo internacional.

En cuanto a los movimientos dentro del top 10, destaca el retroceso de Suecia a la quinta posición tras caer ante España en semifinales de la Liga de Naciones. Otras bajadas notables corresponden a Francia y Canadá, que pierden una plaza cada una, mientras que Brasil, anfitrión del próximo Mundial Femenino en 2027, y la RDP de Corea experimentan un ligero ascenso.

