Carlos Antonio Vélez reveló los 5 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Atlético Nacional enfrenta un cierre de año marcado por la expectativa de conquistar la Copa Betplay y la necesidad de replantear su futuro deportivo.

En este contexto, el analista Carlos Antonio Vélez habló en su espacio de Palabras mayores, de Antena 2 y Win Sports, el 11 de diciembre de 2025 sobre la posibilidad de que Atlético Nacional realice una profunda reestructuración del plantel de cara a 2026, señalando que el club debe tomar decisiones drásticas para recuperar competitividad en los torneos internacionales.

Según Vélez, la dirigencia de Atlético Nacional tendrá que actuar con determinación tanto en la conformación del equipo como en la elección del cuerpo técnico.

En su intervención en Palabras mayores fue enfático al afirmar que el rendimiento colectivo del equipo en la Liga Betplay no estuvo a la altura de las exigencias históricas del club.

El analista sostuvo que, pese a la destacada actuación de algunos futbolistas, el balance general deja más dudas que certezas.

“Alfredo Morelos es el mejor jugador del FPC en estos momentos, pero eso no alcanza para maquillar el discreto rendimiento colectivo de Nacional en Liga”, dijo Vélez

De acuerdo con la evaluación de Carlos Antonio Vélez, son pocos los jugadores que, a su juicio, merecen continuar en el plantel tras la temporada 2025.

Entre los nombres que rescató figuran William Tesillo, Alfredo Morelos, Camilo Cándido, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Además, el analista incluyó a varios juveniles que han debutado recientemente, como Simón García, Juan José Arias, Elkin Rivero y Juan Manuel Renginfo, a quienes considera piezas clave para el futuro inmediato del club.

En contraste, Vélez presentó una lista de futbolistas que, según su criterio, no deberían seguir en Atlético Nacional para la temporada 2026.

Los señalados son David Ospina, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Facundo Batista, Juan Bauzá y Billy Arce. El analista argumentó que estos jugadores no demostraron el nivel requerido en los momentos decisivos del semestre, lo que, en su opinión, justifica su salida del equipo.

Atlético Nacional se prepara para el amistoso ante el Inter Miami de Messi: estos son los precios de la boletería

Atlético Nacional recibirá a Inter Miami el 31 de enero

El 31 de enero de 2026, el estadio Atanasio Girardot de Medellín será escenario de un encuentro que ha generado gran expectativa: Atlético Nacional recibirá a Inter Miami, reciente campeón de la MLS, en un partido amistoso que promete atraer a miles de aficionados y posicionarse como uno de los eventos deportivos más costosos del año en Colombia. La organización del evento ha dispuesto un sistema de venta de entradas exclusivamente digital, con el objetivo de evitar fraudes y sobrecostos asociados a la reventa.

La boletería estará disponible únicamente a través del portal tribunaverde.com, sin puntos físicos ni otros portales digitales habilitados. Este mecanismo busca garantizar la seguridad de los compradores y la transparencia en la distribución de las entradas.

La preventa comenzará el viernes doce de diciembre y se organizará en horarios escalonados para clientes de Bancolombia, el banco aliado del evento. De este modo, ciertos grupos de hinchas podrán asegurar su entrada antes de la apertura de la venta general, cuyo inicio se anunciará una vez concluyan las etapas exclusivas para tarjetahabientes.

En cuanto a los precios, el rango es amplio y responde a la ubicación y facilidades de cada sector del estadio. Las entradas para las tribunas Norte y Sur tendrán un valor de 400.000 pesos colombianos, mientras que la localidad Oriental General costará 800.000 pesos.

Por su parte, la Occidental General se posiciona como la opción más exclusiva, con un precio de 2.000.000 de pesos. Estos valores convierten al partido en uno de los espectáculos futbolísticos más onerosos del calendario nacional.

El verdolaga jugará un partido amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi - crédito @TribuVerdolaga / X

La demanda se anticipa elevada, aunque los organizadores no han precisado la cantidad de entradas disponibles. La presencia de Inter Miami, uno de los clubes más mediáticos del fútbol internacional, junto al prestigio histórico de Atlético Nacional, configura un atractivo especial tanto para familias como para seguidores del club verdolaga y aficionados al fútbol internacional que buscan una experiencia diferente a la habitual en el calendario local.