Deportes

Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”

El delantero egipcio expresó su malestar por su situación en el banquillo, generando un ambiente tenso en el vestuario y dejando en el aire su futuro inmediato con el equipo dirigido por Arne Slot

Guardar
Mohamed Salah y Luis Díaz
Mohamed Salah y Luis Díaz celebrando en un Liverpool vs. Wolverhapton, el 16 de febrero de 2025 - crédito Phil Noble / REUTERS

Días de incertidumbre se viven en el mundo Liverpool, tras las recientes declaraciones de Mohamed Salah, delantero egipcio y gran estrella del Liverpool, sobre su futuro deportivo para el 2026 con el vigente campeón de Inglaterra.

Tras el empate entre Leeds United y el Liverpool, el 6 de diciembre de 2025, el atacante habló sobre la incomodidad que vive en la interna del más veces campeón de Inglaterra en Europa, y aunque no mencionó el nombre de Arne Slot, sus declaraciones se orientaron al rol del entrenador neerlandés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La BBC de Inglaterra recordó
La BBC de Inglaterra recordó las palabras de Luis Díaz sobre Mohamed Salah - crédito Phil Noble / REUTERS

En medio de este panorama, y tras conocerse el reporte que entregó el periodista James Pearce, a la sección deportiva del New York Times, The Athletic, el 9 de diciembre de 2025, se sumó otro ingrediente que podría poner incertidumbre al futuro de Mo.

BBC Sport de Inglaterra, el 10 de diciembre de 2025, en el artículo “El hombre detrás de los titulares: Salah, por Klopp, Díaz y más“, en dónde hicieron una especie de homenaje sobre el impacto y la personalidad de la figura del Liverpool, recordaron las palabras de Luis Díaz cuando recién llegaba del Porto de Portugal a comienzos de 2022, y Salah fue uno de los que lo acogió para su adaptación al equipo que en ese entonces dirigía Jürgen Klopp.

“Fue uno de los primeros en darme la bienvenida, y lo hizo de una manera increíble. Me dijo: ‘Si alguna vez necesitas mi ayuda, aquí estoy para ti.’ En el campo, me sugería movimientos y funcionaban en el partido.” Díaz subrayó la influencia positiva de Salah, destacando su constante deseo de superarse como jugador y como persona.

Qué más dijeron sobre Mohamed Salah

Arne Slot y Luis Díaz
Arne Slot y Luis Díaz tendrían diferencias en el camerino del Liverpool - crédito Murad Sezer / REUTERS

El 9 de diciembre de 2025, el periodista James Pearce, de la sección deportiva The Athletic, del New York Times, entregó detalles sobre la situación de molestia de Salah y el mundo Liverpool.

En las últimas semanas, la exclusión de Salah del once titular en los encuentros frente a West Ham, Sunderland y Leeds United se convirtió en el detonante de la crisis. De acuerdo con fuentes citadas por The Athletic, la decisión de Slot respondió a criterios tácticos, priorizando un equipo más compacto y menos vulnerable en defensa, lo que llevó a desplazar a Dominik Szoboszlai a la banda derecha.

La directiva del club consideró la suplencia del egipcio como una medida temporal, especialmente ante su inminente ausencia por la Copa Africana de Naciones (AFCON), que inicia el 21 de diciembre en Marruecos.

El propio Salah expresó su malestar públicamente, tanto en redes sociales como en declaraciones posteriores a los partidos. En septiembre, respondió a un aficionado que menospreciaba a sus antiguos compañeros, entre ellos Darwin Núñez y Luis Díaz, con un mensaje contundente:

“¿Por qué no celebramos los grandes fichajes sin faltar el respeto a los campeones de la Premier League?”.

La tensa situación que vive
La tensa situación que vive el camerino de Liverpool, se deben a las declaraciones de Mohamed Salah - crédito Jason Cairnduff / Action Images via Reuters

En declaraciones recogidas por The Athletic, Salah profundizó en su frustración tras el empate ante Leeds United:

“Creo que está muy claro que alguien me está culpando. El club me prometió mucho este verano, pero llevo tres partidos en el banquillo. No puedo decir que hayan cumplido con sus promesas. He dicho muchas veces que yo tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no la tenemos, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”.

La directiva de FSG respaldó públicamente a Slot, descartando cualquier posibilidad de destituirlo por un conflicto con un jugador, por emblemático que sea. El técnico defendió la profesionalidad de Salah antes del partido contra Sunderland:

“Mo ha sido extraordinario para este club durante muchos años y lo seguirá siendo en el futuro. Por supuesto, un jugador no está contento si no juega. Pero su comportamiento ha sido el de un profesional: apoyó a sus compañeros y se condujo de manera ejemplar”, afirmó Slot

Temas Relacionados

Luis DíazLiverpoolMohamed SalahPremier LeagueArne SlotColombia-Deportes

Últimas Noticias

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Carlos Valderrama fue el jugador más destacado del fútbol estadounidense, en la primera temporada profesional del campeonato, y su legado fue recordado con el ‘Valderrama Day’

Lionel Messi recibió premio en

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

El futbolista asegura que llegará en óptimas condiciones al Mundial, convencido de que el trabajo colectivo y la mentalidad positiva pueden llevar al equipo a lograr un resultado histórico

Jhon Arias habló de las

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El delantero terminó su ciclo en River Plate tras disputar 159 partidos, marcar 62 goles y dar diez asistencias en cinco años: es el máximo goleador colombiano en el equipo argentino, junto con Juan Pablo Ángel

Miguel Borja no iría al

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Las redes sociales difundieron la información equivocada, vinculando al colombiano con el incidente que en realidad involucró al delantero inglés Iván Toney

El colombiano Daniel Muñoz terminó

Lionel Messi regresará a Colombia: el campeón de la MLS jugará un amistoso ante Atlético Nacional, en Medellín

El equipo estadounidense, liderado por el jugador argentino, visitará el estadio Atanasio Girardot el 31 de enero de 2026 para un amistoso contra grandes estrellas del fútbol internacional

Lionel Messi regresará a Colombia:
MALDITOS NERDS
The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim recibe una sorpresiva versión para Nintendo Switch 2

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Latin American Games Showcase: con más de 70 anuncios, Latinoamérica dijo presente en The Game Awards 2025

Cremolatti sorprendió en Argentina Comic-Con 2025 con su stand más grande y una experiencia única

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

ENTRETENIMIENTO
¿Cuándo volverá Oasis a los

¿Cuándo volverá Oasis a los escenarios? Liam Gallagher responde las especulaciones de una nueva gira para el próximo año

El comediante Andy Dick es encontrado inconsciente en Hollywood en una aparente sobredosis

Meghan Markle rompe el silencio y contacta a su padre tras cirugía de emergencia en Filipinas

Sydney Sweeney aclara rumores de cirugía estética y responde a las críticas: “Todos en las redes sociales están locos”

Roger Daltrey es nombrado caballero en el castillo de Windsor por su trayectoria en la música y la filantropía

INFOBAE AMÉRICA

El caso del donante 7069:

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”

El Senado brasileño aprobó limitar los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales

Israel afirmó que la Yihad Islámica sabe dónde está el cuerpo de Ran Gvili