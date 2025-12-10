Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”

Mohamed Salah y Luis Díaz celebrando en un Liverpool vs. Wolverhapton, el 16 de febrero de 2025 - crédito Phil Noble / REUTERS

Días de incertidumbre se viven en el mundo Liverpool, tras las recientes declaraciones de Mohamed Salah, delantero egipcio y gran estrella del Liverpool, sobre su futuro deportivo para el 2026 con el vigente campeón de Inglaterra.

Tras el empate entre Leeds United y el Liverpool, el 6 de diciembre de 2025, el atacante habló sobre la incomodidad que vive en la interna del más veces campeón de Inglaterra en Europa, y aunque no mencionó el nombre de Arne Slot, sus declaraciones se orientaron al rol del entrenador neerlandés.

La BBC de Inglaterra recordó las palabras de Luis Díaz sobre Mohamed Salah - crédito Phil Noble / REUTERS

En medio de este panorama, y tras conocerse el reporte que entregó el periodista James Pearce, a la sección deportiva del New York Times, The Athletic, el 9 de diciembre de 2025, se sumó otro ingrediente que podría poner incertidumbre al futuro de Mo.

BBC Sport de Inglaterra, el 10 de diciembre de 2025, en el artículo “El hombre detrás de los titulares: Salah, por Klopp, Díaz y más“, en dónde hicieron una especie de homenaje sobre el impacto y la personalidad de la figura del Liverpool, recordaron las palabras de Luis Díaz cuando recién llegaba del Porto de Portugal a comienzos de 2022, y Salah fue uno de los que lo acogió para su adaptación al equipo que en ese entonces dirigía Jürgen Klopp.

“Fue uno de los primeros en darme la bienvenida, y lo hizo de una manera increíble. Me dijo: ‘Si alguna vez necesitas mi ayuda, aquí estoy para ti.’ En el campo, me sugería movimientos y funcionaban en el partido.” Díaz subrayó la influencia positiva de Salah, destacando su constante deseo de superarse como jugador y como persona.

Qué más dijeron sobre Mohamed Salah

Arne Slot y Luis Díaz tendrían diferencias en el camerino del Liverpool - crédito Murad Sezer / REUTERS

El 9 de diciembre de 2025, el periodista James Pearce, de la sección deportiva The Athletic, del New York Times, entregó detalles sobre la situación de molestia de Salah y el mundo Liverpool.

En las últimas semanas, la exclusión de Salah del once titular en los encuentros frente a West Ham, Sunderland y Leeds United se convirtió en el detonante de la crisis. De acuerdo con fuentes citadas por The Athletic, la decisión de Slot respondió a criterios tácticos, priorizando un equipo más compacto y menos vulnerable en defensa, lo que llevó a desplazar a Dominik Szoboszlai a la banda derecha.

La directiva del club consideró la suplencia del egipcio como una medida temporal, especialmente ante su inminente ausencia por la Copa Africana de Naciones (AFCON), que inicia el 21 de diciembre en Marruecos.

El propio Salah expresó su malestar públicamente, tanto en redes sociales como en declaraciones posteriores a los partidos. En septiembre, respondió a un aficionado que menospreciaba a sus antiguos compañeros, entre ellos Darwin Núñez y Luis Díaz, con un mensaje contundente:

“¿Por qué no celebramos los grandes fichajes sin faltar el respeto a los campeones de la Premier League?”.

La tensa situación que vive el camerino de Liverpool, se deben a las declaraciones de Mohamed Salah - crédito Jason Cairnduff / Action Images via Reuters

En declaraciones recogidas por The Athletic, Salah profundizó en su frustración tras el empate ante Leeds United:

“Creo que está muy claro que alguien me está culpando. El club me prometió mucho este verano, pero llevo tres partidos en el banquillo. No puedo decir que hayan cumplido con sus promesas. He dicho muchas veces que yo tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no la tenemos, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”.

La directiva de FSG respaldó públicamente a Slot, descartando cualquier posibilidad de destituirlo por un conflicto con un jugador, por emblemático que sea. El técnico defendió la profesionalidad de Salah antes del partido contra Sunderland:

“Mo ha sido extraordinario para este club durante muchos años y lo seguirá siendo en el futuro. Por supuesto, un jugador no está contento si no juega. Pero su comportamiento ha sido el de un profesional: apoyó a sus compañeros y se condujo de manera ejemplar”, afirmó Slot