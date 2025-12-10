Deportes

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Carlos Valderrama fue el jugador más destacado del fútbol estadounidense, en la primera temporada profesional del campeonato, y su legado fue recordado con el ‘Valderrama Day’

Lionel Messi en la temporada
Lionel Messi en la temporada en donde consiguió la primera estrella para el Inter Miami también ganó su segundo premio como MVP - crédito MLS

El galardón al mejor jugador de la MLS distingue esta temporada a Lionel Messi, quien se convierte en el primer futbolista en obtener este título en dos campañas consecutivas.

Con 38 años y tras aterrizar en Estados Unidos en 2023, el astro argentino firmó una renovación con Inter Miami que lo vincula al club hasta el cierre de la temporada 2028.

El protagonismo de Messi se reflejó tanto en los números como en el reconocimiento de la liga: con veintinueve goles en veintiocho encuentros y diecinueve asistencias, alcanzó el botín de oro de la MLS, sumando así otro hito a su extenso palmarés.

La votación para elegir al jugador más valioso (MVP) mostró una preferencia abrumadora, pues el argentino contabilizó el 70,43 % de los votos. A considerable distancia quedaron el danés Anders Dreyer, de San Diego, con un 11,15 %, y el francés Denis Bouanga, de Los Angeles FC, con un 7,27 %.

Placa de los ganadores del
Placa de los ganadores del premio MVP de la MLS - crédito MLS

La distinción coloca a Messi en la continuidad de un legado comenzado por el colombiano Carlos “Pibe” Valderrama, quien fue el primer futbolista en ganar este mismo premio al inaugurar la lista de MVPs en 1996. Referentes como el español David Villa (galardonado en 2016 con New York City) o el mexicano Carlos Vela (reconocido en 2019 con Los Angeles FC) también forman parte de la selecta nómina de jugadores que han marcado época en la liga estadounidense.

Así le a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en la primera temporada de la MLS

El legado de Carlos Valderrama en el fútbol de Estados Unidos comenzó con la creación misma de la Major League Soccer (MLS). El mediapunta colombiano, a sus treinta y cinco años, fue el primer futbolista de esa nacionalidad en integrarse a la naciente liga en 1996, inscribiéndose en las filas del Tampa Bay Mutiny, equipo que existió hasta 2001 en el estado de Florida.

Carlos "El Pibe" Valderrama es
Carlos "El Pibe" Valderrama es recordado por sus tres ciclos en el Tampa Bay Mutiny, en el que se convirtió en leyenda de la MLS - crédito MLS

Durante la campaña inaugural, Tampa Bay vivió su mejor etapa con Valderrama como conductor del mediocampo, alcanzando el primer puesto en la fase regular de la Conferencia Este. Sin embargo, pese a liderar la tabla, el equipo perdió la oportunidad de disputar la final luego de ser superado por el DC United en la etapa de semifinales, conjunto que posteriormente se coronaría campeón tras vencer a Los Angeles Galaxy.

Ese año, Valderrama aportó cuatro goles y diecisiete asistencias en la MLS, posicionándose como uno de los grandes facilitadores del torneo. Aun así, el boliviano Marco “El Diablo” Echeverry lo superó en pases de gol al registrar diecinueve con el DC United. Entre sus compañeros, Roy Lassiter brilló al convertirse en el máximo artillero, situando veintisiete tantos, gran parte de ellos a partir de los pases precisos de Valderrama.

La destacada influencia del colombiano no pasó desapercibida, obteniendo el reconocimiento como mejor jugador de la MLS en la histórica primera edición del certamen estadounidense y canadiense. Su afinidad con la liga se extendió durante el resto de su trayectoria, permaneciendo en equipos de la MLS hasta el final de su carrera. Tras su paso inicial por el Tampa Bay Mutiny, jugó también para el Miami Fusion entre 1998 y 1999, y culminó su ciclo profesional en el Colorado Rapids entre 2001 y 2002, ya con más de cuarenta años.

Carlos Valderrama en el 'Valderrama
Carlos Valderrama en el 'Valderrama Day' de la MLS - crédito MLS

A lo largo de su estadía en Estados Unidos, Valderrama acumuló 175 partidos, dieciséis goles y 114 asistencias, cifra esta última que lo sitúa como el cuarto mejor asistente en la historia del torneo.

El legado de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en el fútbol de Estados Unidos trascendió más allá de sus hazañas en la cancha. Su influencia fue tan notoria que, poco después de su arribo a la Major League Soccer (MLS), se celebró un día especial en su honor. El 18 de julio de 1996, durante el enfrentamiento entre Tampa Bay Mutiny y Kansas City Wizards, la organización y los aficionados decidieron homenajear al mediocampista colombiano con una celebración singular: el denominado Pibe Valderrama Day.

