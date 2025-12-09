Mohamed Salah extraña a Luis Díaz: la salida del colombiano del Liverpool habría sido una de las razones por las que se molestó con Arne Slot

Luis Díaz junto a Mohamed Salah en un entrenamiento en 2022 - crédito Molly Darlington / Action Images via Reuters

La temporada 2025-2026 para Liverpool es más que tormentosa porque todavía no encuentra su rumbo ni en la Premier League, ni en la Champions League.

Tras la salida de Luis Díaz del Liverpool, junto a figuras como Trent-Alexander Arnold (jugador del Real Madrid), de Darwin Núñez (atacante del Al -Hilal, de Arabia Saudita), la situación deportiva para el cuadro inglés parece no mejorar.

En ese orden de ideas, el 8 de diciembre de 2025, el periodista James Pearce, de The Athletic (sección deportiva del New York Times), y uno de los más informados sobre la actualidad del Liverpool, explicó que uno de los motivos que desencadenó la incomodidad de Mohamed Salah surgió después de la salida de Luis Díaz en el mercado de fichajes de mediados de 2025.

En el artículo explican que uno de los motivos por los cuales se molestó Salah es que el equipo se construyó para sacar sus capacidades como delantero en la temporada anterior.

“Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se marcharon. El Liverpool ha intentado jugar de forma diferente desde la llegada de Wirtz, Isak y Hugo Ekitike, y le ha costado mucho más llegar a zonas donde pueda marcar, anotando solo cuatro goles en la Premier League en lo que va de temporada".

El propio Salah mostró su frustración en redes sociales en septiembre, cuando respondió a un aficionado que menospreciaba a los antiguos compañeros, algunos meses atrás, tras la publicación en redes sociales que generó indignación en la estrella egipcia, y dónde se encontraban Darwin Núñez y Luis Díaz:

“¿Por qué no celebramos los grandes fichajes sin faltar el respeto a los campeones de la Premier League?”. Esta reacción evidenció su malestar ante los cambios y la percepción de que el equipo ya no gira en torno a su figura.

Además, agregó que alguien busca culparlo por la mala situación deportiva que vive Liverpool, tras el empate ante Leeds United:

“Creo que está muy claro que alguien me está culpando. El club me prometió mucho este verano, pero llevo tres partidos en el banquillo. No puedo decir que hayan cumplido con sus promesas. He dicho muchas veces que yo tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no la tenemos, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, dijo.

La exclusión de Salah del once titular en los últimos tres partidos —West Ham, Sunderland y Leeds— fue el detonante de la crisis.

Según fuentes consultadas por The Athletic, la decisión de Slot obedecía a criterios tácticos: buscaba un Liverpool más compacto y menos vulnerable, desplazando a Dominik Szoboszlai a la banda derecha por su mayor despliegue defensivo. El club consideraba la suplencia de Salah como una medida temporal, especialmente ante la inminente ausencia del egipcio por la Copa Africana de Naciones (AFCON), que comienza el 21 de diciembre en Marruecos.

Slot, respaldado por la directiva de FSG, defendió públicamente a Salah antes del partido contra Sunderland:

“Mo ha sido extraordinario para este club durante muchos años y lo seguirá siendo en el futuro. Por supuesto, un jugador no está contento si no juega. Pero su comportamiento ha sido el de un profesional: apoyó a sus compañeros y se condujo de manera ejemplar”. No obstante, la percepción interna es que Salah intentó presionar al técnico para forzar su salida, aunque la cúpula del club descarta cualquier posibilidad de destituir a Slot por un conflicto con un jugador, por emblemático que sea.

El futuro inmediato de Salah está rodeado de incógnitas. Si la reconciliación no prospera, la directiva podría buscar la mejor oferta posible en enero y reinvertir en un sustituto, como Antoine Semenyo del Bournemouth.

En el verano de 2023, Liverpool rechazó una propuesta de £150 millones de Al Ittihad de Arabia Saudita, pero el interés de la región ha crecido, y fuentes saudíes consultadas por The Athletic aseguran que Al Hilal dispone de los recursos para fichar al egipcio. Un traspaso a Arabia Saudita supondría un salto económico considerable para Salah, aunque implicaría alejarse de la élite competitiva de la Premier League y la Champions League.