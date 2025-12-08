Deportes

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

El colombiano pagará la última fecha de sanción en la Champions League ante Sporting Lisboa y deberá pagar una fecha de suspensión en la Bundesliga por acumulación de tarjetas amarillas

Luis Díaz ha jugado 21
Luis Díaz ha jugado 21 partidos con el Bayern Múnich, ha marcado 12 goles y ha dado siete asistencias - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La rutina de trabajo de Luis Díaz en el Bayern Múnich experimenta una pausa inusual: el extremo colombiano recibió permiso para tomar unos días de descanso, tras su intensa participación durante la temporada.

Según detalló Vincent Kompany al comparecer ante los medios antes del encuentro de la Champions League ante Sporting Lisboa, la decisión se fundamenta en el esfuerzo acumulado por el futbolista, que ha sido titular en todos los compromisos tanto con su club como con la selección nacional.

El director técnico explicó que este respiro no solo responde a la carga deportiva, también a circunstancias personales. Recordó que Díaz vivió largas etapas en Inglaterra, donde la exigencia del calendario impide a los jugadores disfrutar de las festividades de diciembre en familia.

Kompany precisó: “Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”.

Luis Díaz se perderá los
Luis Díaz se perderá los dos próximos partidos del Bayern Múnich por sanción - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La gestión del calendario obliga también a considerar sanciones y rotaciones. Luis Díaz quedó excluido del próximo cruce frente a Mainz tras acumular cinco tarjetas amarillas en el partido ante Stuttgart, donde contribuyó con una asistencia. En el caso de la Champions, ya cumplió una suspensión, pero tras la reciente gestión del Bayern ante la UEFA, la sanción se redujo a dos fechas, permitiéndole regresar en el enfrentamiento ante Union Saint-Gilloise, programado para el veintiuno de enero.

Aun durante este período de descanso, la preparación del jugador sigue siendo un aspecto prioritario para el cuerpo técnico bávaro. Kompany insistió en que el vínculo con el club se mantiene gracias a un plan individualizado: “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”.

Se espera que la próxima semana Luis Díaz retome los entrenamientos, con el foco puesto en el compromiso de Bundesliga frente al Heidenheim, el último del año. Tras ese compromiso, dispondrá de unos días adicionales para recargar energías antes de encarar los retos del siguiente semestre, con el máximo objetivo puesto en la Liga de Campeones.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: el duelo de cuartos de final en la DFB Pokal

Este es el trofeo que
Este es el trofeo que se le entregará al campeón de la Copa de Alemania - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El próximo enfrentamiento entre Bayern Múnich y RB Leipzig previsto para el tres de febrero en los cuartos de final de la Copa de Alemania genera expectación, no solo por lo deportivo, sino por el trasfondo institucional que representa el club sajón.

El apodo “Club de plástico” que acompaña al Leipzig en la Bundesliga expone la distancia entre su estructura y las tradiciones del fútbol alemán, donde el modelo de propiedad 50+1 otorga a los socios el control sobre las decisiones relevantes y protege a los equipos de injerencias empresariales absolutas.

El origen de este fenómeno se remonta a 2009, cuando Red Bull intentó adquirir un lugar en la Bundesliga, tras réplicas exitosas en otros mercados como Estados Unidos o Austria, tiempo previo a lo realizado en Brasil con Bragantino.

En la Copa de Alemania,
En la Copa de Alemania, Luis Díaz ha jugado tres partidos donde marcó un gol y dio una asistencia - crédito Odd ANDERSEN / AFP

Tras la negativa frontal de los clubes profesionales a cualquier propuesta de la firma, la estrategia se redirigió: por 350.000 euros, la multinacional compró el modesto Spiel-und Sportverein Markranstädt de la última división, dando vida a RasenBallsport Leipzig.

Desde entonces, la progresión del club fue meteórica: siete años bastaron para cruzar los cinco escalones hasta la élite, desafío a la norma que muchos vieron como amenaza. Las críticas no solo apuntaron a su financiamiento externo, sino también a sus agresivas políticas de captación de talento juvenil. Varias instituciones tradicionales, incluyendo Borussia Dortmund, Hoffenheim y Mainz, han acusado al Leipzig de fichar promesas alemanas con ofertas tentadoras que distorsionarían la ética y el equilibrio del fútbol nacional.

