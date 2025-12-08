Deportes

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Desde México dan como hecho su llegada al Cruz Azul, recientemente eliminado por Tigres Uanl de la final del torneo apertura de la Liga MX

Miguel Borja jugó 159 partidos
Miguel Borja jugó 159 partidos con River Plate en donde marcó 62 goles y dio 10 asistencias - crédito REUTERS/Jean Carniel

La inminente llegada de Miguel Borja a Cruz Azul reconfigura el panorama del club y de la próxima temporada del fútbol mexicano. El experimentado delantero colombiano, tras concluir su contrato con River Plate el 31 de diciembre, se incorporará a la escuadra celeste como agente libre, exigiendo únicamente que la directiva negociara su salario y la duración del vínculo.

La competencia por el fichaje fue intensa, con Pumas como principal adversario. La reciente gestión de Antonio Sancho, nuevo vicepresidente de Pumas, tenía como objetivo prioritario cerrar la contratación de Borja. No obstante, Cruz Azul se adelantó, concretando la operación y garantizando la presencia del atacante en el plantel para el Clausura 2026, según confirmó AS México.

La trayectoria de Borja en el fútbol sudamericano se refleja en su paso por equipos como Palmeiras, Junior, Internacional de Palmira, Santa Fe, Atlético Nacional, Gremio, Olimpo, Livorno, Cúcuta y La Equidad, además de su reciente ciclo en el club argentino.

Miguel Borja, pese a tener
Miguel Borja, pese a tener la oportunidad de volver a Junior, vivirá su primera experiencia en México - crédito River Plate

En River Plate, el delantero logró 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos, registrando cifras que resultan determinantes para las expectativas de la directiva celeste y la afición, y que han motivado su transferencia al fútbol mexicano. A sus treinta y dos años, el valor de mercado de Borja se sitúa en 2,8 millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

La incorporación del atacante colombiano anticipa una reestructuración en la plantilla de Cruz Azul. La salida de Ángel Sepúlveda aparece como consecuencia directa, con la posibilidad de que el delantero mexicano dispute su último torneo en el club antes de concretar su fichaje con Chivas para el siguiente ciclo de la Liga MX. Por otra parte, el argentino Rodolfo Rotondi se perfila para dejar Cruz Azul en dirección a Tigres, dado el interés de la institución regiomontana en asegurarlo para la temporada 2026.

Monterrey, Club América, Alianza Lima, Tigres Uanl, Pumas y Junior FC fueron otras de las opciones que tuvo sobre la mesa el goleador colombiano.

Cruz Azul eliminado de la Liga MX y con la Copa Intercontinental en la órbita

Willer Ditta es el único
Willer Ditta es el único jugador colombiano en la plantilla de Cruz Azul que jugará la Copa Interamericana - crédito Daniel Becerril/REUTERS

El pase a la final del Torneo Apertura 2025 quedó definido tras un dramático empate entre Tigres y Cruz Azul en el estadio Universitario, donde el marcador global de 2-2 favoreció al equipo regiomontano por su mejor posición en la tabla general. Así, los dirigidos por Guido Pizarro avanzaron para medirse contra Toluca en busca de su novena estrella.

En esta ocasión, la arremetida inicial de Cruz Azul encontró inspirado a Nahuel Guzmán bajo los tres palos, aunque fue Tigres que golpeó primero gracias a una anotación de Juan Brunetta al minuto veintiséis. Si bien la visita insistió en nivelar el marcador, el dominio futbolístico perteneció a los locales, que desperdiciaron oportunidades adicionales de aumentar la ventaja.

El encuentro vivió un momento crucial cuando Gabriel Fernández falló un tiro penal, impidiendo el empate celeste en un instante clave del partido. Finalmente, todo parecía definido hasta que, en tiempo agregado, un autogol de Juan Sánchez Purata otorgó la igualdad para Cruz Azul y mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final. A pesar del empate 1-1, el criterio de mejor ubicación durante el torneo consistió en el boleto a la instancia definitiva para los universitarios.

Cruz Azul completó cuatro años
Cruz Azul completó cuatro años sin título de Liga en el fútbol mexicano - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

La máquina cementera, con Willer Ditta en su nómina, viajó inmediatamente a Catar tras la eliminación para afrontar la Copa Interamericana contra Flamengo. El duelo enfrenta al campeón de la Copa de Campeones de Concacaf contra el campeón de la Copa Libertadores 2025.

El vencedor del encuentro obtendrá la Copa Interamericana o Derbi de las Américas y avanzará a la etapa anterior a la Final, donde ya aguarda el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League. El duelo entre Cruz Azul y Flamengo por la Copa Intercontinental de la FIFA está programado para el 10 de diciembre de 2025.

