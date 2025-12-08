Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

Aunque aún no se conocen los detalles oficiales del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los puntos más importante es la confirmación que las plantillas definitivas de cada equipo podrán componerse de entre 23 y 26 jugadores, tal como sucedió en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Este ajuste, que representa la continuidad de una medida excepcional adoptada durante la pandemia, obligará a los entrenadores a evaluar cuidadosamente la composición de sus equipos. Carlos Antonio Vélez en su editorial de Palabras Mayores desmintió que fueran aumentar el cupo a 30 jugadores y analizó las implicancias de la reglamentación para la estrategia de Néstor Lorenzo. Según remarcó el analista, la planificación deberá ajustarse a las nuevas condiciones, poniendo énfasis en el “equilibrio entre experiencia y recambio generacional”.

Néstor Lorenzo definirá la lista de convocados después de los partidos amistosos de marzo de 2026 - crédito FCF

Antes de comunicar la nómina definitiva, cada federación deberá enviar una lista preliminar de entre 35 y 55 nombres a la FIFA, de donde luego se escogerá el plantel que asistirá finalmente a la cita mundialista en México, Estados Unidos y Canadá.

Los ajustes en el número de convocados no son la única novedad relevante. La FIFA también introdujo modificaciones significativas en los criterios de desempate para la fase de grupos, teniendo en cuenta la ampliación a 48 equipos y la creación de 12 grupos de 4 selecciones.

El orden de prioridad para definir posiciones en caso de igualdad es el siguiente: puntos obtenidos en los partidos entre los equipos igualados, diferencia de gol en esos enfrentamientos directos, número de goles marcados en dichos duelos, diferencia de gol global en todos los partidos del grupo, cantidad de goles en todos los encuentros del grupo y, posteriormente, el registro de conducta deportiva según tarjetas amarillas y rojas acumuladas.

Si la paridad persiste, entrará en juego la Clasificación Mundial de la FIFA más reciente; de continuar la igualdad, se recurrirá a ediciones previas del mismo ranking hasta que se logre un desempate.

Grupo de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Durante la emisión, Carlos Antonio Vélez también adelantó que en el mes de marzo la FIFA implementará cambios relevantes en materia arbitral: el VAR tendrá participación activa en jugadas de tiros de esquina y en la administración de las segundas tarjetas amarillas. Estos ajustes, según explicó el periodista, forman parte de un esfuerzo más amplio de la entidad rectora para modernizar y agilizar la gestión de la competencia.

Estos serán los partidos y las sedes de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 1 - 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2 - 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3 - 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

Estos son los jugadores que tendrían fijo su puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

Aunque en varias entrevistas Néstor Lorenzo ha asegurado que todos los jugadores que vayan a ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 deben buscar el cupo, el proceso desde 2022, fecha en la que asumió como entrenador, hasta ahora, deja entrever aquellos nombres que tendría su puesto asegurado en la lista final de 26 jugadores convocados.

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX) Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA) Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG) Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR) David Ospina — Atlético Nacional (COL) James Rodríguez — Club León (MEX) Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba — F.C Krasnodar (RUS) Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA) Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal — Flamengo (BRA) Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez — Sporting C.P. (POR) Richard Ríos — S.L. Benfica (POR) Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)