Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026

Álvaro Montero firmó contrato con Vélez, a préstamo por 18 meses desde Millonarios hasta diciembre de 2026 - crédito Vélez Sarsfield

Álvaro Montero, arquero colombiano actualmente en Vélez Sarsfield, evalúa dejar el club argentino ante la falta de minutos y la necesidad de buscar continuidad, pues llegó como figura en la Liga BetPlay y actualmente solo lleva dos partidos en el segundo semestre de 2025.

La escasa participación en partidos oficiales desde su llegada procedente de Millonarios ha limitado su protagonismo tanto en su equipo como en la selección Colombia, lo que ha impulsado la posibilidad de un cambio de rumbo para estar en buena forma para la convocatoria al mundial de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, el posible destino de Montero significaría competencia para otro guardameta de la Tricolor como Camilo Vargas, además de Kevin Mier, que se encuentra en recuperación por una lesión y volvería en mayo, muy cerca de la Copa del Mundo y genera dudas si le alcanzará para llegar en condiciones suficientes para el reto.

¿A dónde llegaría Álvaro Montero?

Montero llegó al fútbol argentino con la expectativa de consolidarse, pero no ha alcanzado el protagonismo esperado. La falta de oportunidades ha sido determinante en su presente deportivo. Esta situación ha repercutido en su papel dentro de la selección nacional: mientras jugaba en el fútbol profesional colombiano, era considerado regularmente por el seleccionador Néstor Lorenzo.

Sin embargo, su presencia en las convocatorias se ha reducido, especialmente tras su paso a Vélez Sarsfield. La reciente lesión de Kevin Mier ha abierto una vacante en la portería de la selección, lo que incrementa la urgencia de Montero por encontrar un club donde pueda jugar con regularidad y mantener sus opciones de cara al Mundial de 2026, según ambos medios.

Álvaro Montero solo lleva dos partidos con Velez en 2025, que fueron en el Torneo Clausura - crédito Vélez Sarsfield

En este contexto, los rumores sobre su futuro han cobrado fuerza. Aunque se mencionó la posibilidad de un regreso a Millonarios o un traspaso al Deportivo Cali, estas alternativas han perdido peso porque, al parecer, el deseo del portero es continuar en el fútbol internacional.

El periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, considera que “la opción más cercana para jugar en el 2026 está en la Liga MX”, en su cuenta oficial de X, reforzando la hipótesis de un inminente salto al fútbol mexicano, pero sin decir qué club buscaría al guardameta.

Álvaro Montero daría el salto a México, donde buscaria más minutos de juego en 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Cabe recordar que en esa liga ya están Camilo Vargas, que renovó con Atlas, y Kevin Mier en Cruz Azul, asi que su arribo significaria un reto enorme porque se enfrentarían entre sí y tendrían un pulso fuerte para entrar en el seleccionado Tricolor.

Opción perdida en Colombia

El pasado jueves 13 de noviembre, el periodista Harold Caicedo informó en el programa Zona Libre de Humo que había un club vallecaucano que buscaba el fichaje de Montero, principalmente porque su entrenador lo conocía a la perfección y estaba dispuesto a convencerlo.

“Deportivo Cali está buscando contar con los servicios de Álvaro Montero”, declaró el comunicador. No obstante, la operación presenta dificultades económicas y contractuales, ya que el arquero se encuentra en calidad de préstamo en Vélez Sarsfield y sus derechos federativos pertenecen a Millonarios.

Alberto Gamero terminó su primer campeonato con Deportivo Cali eliminado de los cuadrangulares y comprometido con el descenso - crédito Deportivo Cali

De esta manera, el Verdiblanco solo podria aspirar a una nueva cesión del guardameta o comprarlo a los embajadores, pero pedirían un precio muy alto por sus condiciones, experiencia y que hace parte de la seleccion Colombia, pensando en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Por ahora, el futuro de Álvaro Montero permanece abierto y sin confirmaciones oficiales sobre su próximo destino. Se prevé que en las próximas semanas se conozcan novedades que definan si el arquero colombiano dará el salto a la Liga MX o si alguna de las alternativas en Colombia logra concretarse.