Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”

El técnico de la selección de Portugal habló sobre el buen momento de la Tricolor, como de las individualidades del equipo de Néstor Lorenzo

El técnico español analizó lo que será el duelo ante Colombia, y destacó sus fortalezas-crédito Pedro Nunes/REUTERS-File Photo

La selección Colombia ya conoce su suerte, de cara a lo que será el Mundial de Norteamérica de 2026.

Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia vs. Jamaica - República Democrática del Congo, son los rivales que tendrá en el grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Bob Martínez explicó lo que significa jugar ante la selección Colombia-crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

En este contexto, las reacciones de los técnicos rivales no se hicieron esperar, y tras conocerse que los lusos compartirán grupo junto a Colombia, el 5 de diciembre de 2025, el periodista José Fernando Neira, de Deportes RCN, habló con el técnico español, y que dirigió a Hugo Rodallega (goleador de Santa Fe) en el Wigan Athletic de Inglaterra:

“Siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera, siempre hay un nombre que viene a mi mente que es Hugo Rodallega. Es un poquito el espíritu del futbolista colombiano. Jugadores competitivos, ganadores, espíritu de equipo y el talento individual que se hace especial en momentos especiales”.

Confesó también que fue un seguidor de la generación colombiana que brilló en los mundiales en los años 90,

“Siempre se analiza, la selección colombiana es el elemento mágico que nace en condiciones importantes. Crecí con Pacho Maturana, la selección del 94, y siempre tuvieron grandes selecciones. Tenemos un máximo respeto, últimamente vimos un amistoso ante España y muestra lo bien que se adapta Colombia a los equipos europeos. Máximo respeto y a partir de un partido digno para un gran Mundial”.

Concepto de Cristiano Ronaldo

El español explicó lo que significa dirigir al goleador del fútbol mundial-crédito via Hayk Baghdasaryan/ REUTERS-File Photo

Martínez explicó lo que significa dirigir a Cristiano Ronaldo, capitán, referente, goleador y gran figura de la selección de Portugal:

“Dirigir a alguien que tiene un compromiso, un ejemplo, que tiene una capacidad de mejorar todos los días, que contagia desde su actitud y sentido de pertenencia de Portugal. Es un capitán que guía a los jóvenes”.

Opinión sobre Luis Díaz

El técnico español elogió el buen nivel que vive Luis Díaz en el Bayern Múnich-crédito Sven Hoppe/dpa vía AP

En la misma charla, José Fernando Neira le consultó a Roberto “Bob” Martínez sobre el gran momento que vive Luis Díaz con los “Gigantes de Baviera” tanto en Bundesliga como en Champions League.

“Está en un momento muy importante en su carrera, jugar en el Bayern Múnich tiene una exigencia máxima. Hace poco vi en vivo el partido ante PSG y fue un jugador hasta la tarjeta roja, que uno dice que es uno de los mejores jugadores del momento en la Champions League. Eso habla de esta generación, pero hay que destacar a más jugadores de Colombia porque es una selección que está hecha de espíritu de grupo y equipo, es una selección que mezcla muchos estilos de juego y eso es muy bueno en un Mundial”, dijo.

Rendimiento de Roberto Martínez con la selección de Portugal

El técnico español encaminó a Portugal rumbo al Mundial de 2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El técnico de Balaguer (España), dirigió 36 partidos a los lusos, y tuvo un balance hasta el momento de 27 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

En lo que se refiere al camino al Mundial de 2026, los ibéricos jugaron seis partidos, teniendo 4 victorias, un empate y una derrota en las Eliminatorias europeas.

  • 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 9-1 Armenia
  • 13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Irlanda 2-0 Portugal
  • 14 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 2-2 Hungría
  • 11 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 1-0 Irlanda
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Hungría 2-3 Portugal
  • 6 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Armenia 0-5 Portugal

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Lionel Scaloni es el técnico de la selección Argentina, y vigente campeón del mundo-crédito Stephanie Scarbrough/REUTERS
  • Grupo A: México, Sudádrica, Corea del Sur, UEFA 4 (Dinamarca- República Checa - Irlanda - Macedonia del Norte)
  • Grupo B: Canadá, UEFA 1 (Italia - Irlanda del Norte - Gales/- Bosnia-Herzegovina), Qatar, Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti, Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, UEFA 3 (Turquía- Rumania- Eslovaquia- Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA 2 (Ucrania-Suecia-Polonia-Albania), Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2 (Irak-Bolivia-Surinam), Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje intercontinental 1 (RD Congo-Jamaica-Nueva Caledonia), Uzbekistán, Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

