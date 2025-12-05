Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026, sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia: “Llegar al último día”

Colombia se prepara para lo que será su séptima copa del mundo en la historia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS File Photo

La selección Colombia aguarda por lo que será el sorteo de la Copa del Mundo de 2026, y que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

La delegación de la Federación Colombiana de Fútbol conformada por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, directivos como Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate, junto a leyendas del fútbol nacional como Faryd Mondragón y Radamel Falcao García, ya se encuentran en la capital de Estados Unidos para presenciar su destino en la séptima copa del mundo que jugará la Tricolor en su historia.

El entrenador argentino ya palpita lo que será el destino de la Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 - crédito @SC_ESPN / X

En las horas previas a lo que será el sorteo del Mundial, y de conocer lo que serán los rivales de la selección Colombia, Néstor Lorenzo afirmó que a partir de la conformación de los 12 grupos comenzará el mundial, en charla con el programa F10, de Espn Argentina.

“Es verdad que el Mundial se empieza a jugar mañana, con los grupos que te toquen, la logística. No me animo a elegir un grupo en sí, sino preocuparme por cómo llega Colombia, que los jugadores estén en su más alto nivel al momento de la competencia mundial”.

Además, destacó que la meta con la selección Colombia es llegar al último partido del Mundial:

“Llegar al último día. Hay que ir paso a paso, partido a partido, hay que empezar por la zona de grupos, la logística y afrontar cada partido como una final, para poder llegar al último día con posibilidades".

Recuerdos de trabajar con José Néstor Pekerman: el recuerdo de Brasil 2014 y Rusia 2018

Néstor Lorenzo recordó a José Néstor Pekerman, con el cual trabajó desde 2012 hasta 2018 - crédito Luis Álvarez/Colprensa

En la charla que tuvo con Espn F10 de Argentina, el 4 de diciembre de 2024, también recordó a su colega y compatriota José Néstor Pekerman:

“Hermoso haber podido colaborar para volver a un Mundial, a un país que quiero mucho, con José (Pekerman), vivimos momentos muy lindos. Cumplimos con el compromiso que adquirimos el día de la firma, de llevar a Colombia al Mundial”

En la previa del sorteo, así recordó el exasistente de Pekerman a su colega - crédito @SC_ESPN / X

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, será el principal organizador del sorteo del Mundial de 2026 - crédito Eduardo Muñoz / REUTERS

El sorteo que definirá el destino de las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., marcando un hito al ser la primera edición con 48 equipos y sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Este evento, que comenzará al mediodía según la hora local, determinará la composición de los 12 grupos de la fase inicial, cada uno integrado por cuatro equipos, y establecerá los rivales para los tres partidos que cada selección disputará como mínimo en el torneo.

El procedimiento del sorteo establece que la ubicación de cada selección en uno de los cuatro bombos responde estrictamente a su posición en el ranking FIFA. El bombo 1 estará conformado por los nueve equipos mejor clasificados, junto a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Las bolas de estos anfitriones se distinguirán por colores —verde para México, rojo para Canadá y azul para Estados Unidos— y serán asignadas de la siguiente manera: México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Otra restricción relevante es que ningún grupo podrá contener a dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, que contará con 16 representantes en esta edición.

Hasta el momento, 42 selecciones han asegurado su clasificación, mientras que el bombo 4 incluirá los últimos seis cupos: cuatro provenientes del repechaje de la UEFA y dos de la repesca intercontinental. Los equipos que obtengan estos boletos se conocerán a finales de marzo de 2026, casi cuatro meses después de que el resto de los participantes hayan descubierto a sus rivales.

Tras esta primera extracción, se sortearán el resto de selecciones del bombo 1, para luego continuar con los equipos de los bombos 2, 3 y 4, siempre en función de su posición en el ranking.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Colombia estará presente en el bombo 2 del Mundial 2026 - crédito FIFA