Sebastián Villa estaría muy cerca de un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sebastián Villa fue una de las figuras de Independiente Rivadavia desde 2024, cuando regresó al fútbol argentino - crédito Independiente Rivadavia

Sebastián Villa finalizó la temporada 2025 de la mejor manera, saliendo campeón de manera sorpresiva con Independiente Rivadavia de la Copa Argentina, que también dio boleto a la Copa Libertadores 2026 para el club, incluso por encima de otros conjuntos grandes en ese país.

El delantero colombiano buscaría un nuevo destino en su carrera profesional y sería en Brasil, donde uno de los clubes más importantes y campeón de Copa Libertadores le pondría el ojo para las próximas semanas, aunque existen versiones de que sería una opción lejana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, el atacante pasa vacaciones y escuchando ofertas, ahora con la tranquilidad de que pasa por un buen momento tras su regreso a Argentina y superar el caso por violencia de género contra su expareja, que lo marcó durante muchos años.

“Muy cerca de jugar la Intercontinental”

El posible fichaje de Sebastián Villa por el Flamengo de Brasil para la temporada 2026 ha generado versiones encontradas en el fútbol sudamericano. Mientras algunos medios y periodistas afirman que el delantero colombiano estaría cerca de sumarse al actual campeón de la Copa Libertadores, otras fuentes desmienten cualquier acercamiento formal entre el jugador y el club de Río de Janeiro.

En Argentina informaron sobre la posible transferencia, al decir que estaría “muy cerca de jugar la Intercontinental con el Flamengo”, lo que implicaría un salto significativo en su carrera tras su paso por Independiente Rivadavia, equipo en el que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025.

Flamengo viene de coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025, la cuarta en su historia - crédito Sebastián Castañeda/REUTERS

En cuanto a los aspectos financieros, el monto estimado de la transferencia rondaría los USD8 millones. Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, explicó que la suma iría directamente a Independiente Rivadavia, actual club de Villa.

Deportes Tolima también tenía derecho a un 30% de una futura venta, pero perdió esa posibilidad cuando Villa salió libre del club argentino en medio de sus problemas judiciales. “Si el Tolima quiere reclamar su plata, lo puede hacer a través de un juicio a Boca Juniors, que le responda por la plata que dejó perder de los derechos federativos y comerciales de Villa. Puede ir a la FIFA y reclamar a través de la FIFA y luego puede ir hasta el TAS”, señaló Hernández Bonnet, mencionando que César Camargo, principal accionista del conjunto ibaguereño, ha evitado confrontaciones legales con Boca Juniors para no afectar relaciones comerciales.

Sebastián Villa fue campeón con Deportes Tolima en 2018, antes de llegar a Boca Juniors - crédito Colprensa

Sebastián Villa, que llegó a Independiente Rivadavia en 2024, se destacó como figura en la obtención de la Copa Argentina y posteriormente se despidió del club manifestando su deseo de buscar nuevos horizontes. El delantero, con pasado en Deportes Tolima y un breve paso por el fútbol búlgaro con el PFC Beroe Stara Zagora durante la temporada 2023-2024, ha sido vinculado a varios equipos sudamericanos, incluyendo River Plate. Su carrera ha estado marcada por episodios judiciales en Argentina, aunque en el último semestre logró relanzar su imagen deportiva.

“Ni siquiera sé quién es”

A pesar de la difusión del rumor, Caracol Radio informó que desde el propio Flamengo negaron cualquier tipo de acercamiento con Villa. El periodista Pablo Rua, tras consultar fuentes directas del club brasileño, desmintió la existencia de reuniones o negociaciones.

Desmintieron versión de que Sebastián Villa se acercaría a Flamengo para la temporada 2026 - crédito @PabloRaphaelRUA/X

“Flamengo negó haber tenido una reunión con el delantero Villa. Una fuente confiable declaró: ‘Ni siquiera sé quién es’”, dijo el comunicador, dejando en entredicho la veracidad de las versiones iniciales.

Por el momento, el traspaso de Sebastián Villa al Flamengo no cuenta con confirmación oficial y persisten versiones contradictorias sobre la existencia de negociaciones. La situación permanece abierta, a la espera de nuevos desarrollos que aclaren el futuro del delantero colombiano.