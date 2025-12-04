La Dimayor violaría la ley si alarga la Liga BetPlay y la Copa Colombia: “Afecta la salud física y mental de los futbolistas”

El fútbol colombiano se terminaría el sábado 20 de diciembre, con el título de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El fútbol colombiano se acerca a su final de temporada en diciembre, cuando se entregarán los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, que se debieron alargar más de una semana debido a lo ocurrido en la fecha 18 del Torneo Finalización, por el aplazamiento de Boyacá Chicó vs. América por problemas para jugar en Tunja.

Sin embargo, hay preocupación porque se afecta a los jugadores y viola la ley colombiana, debido a que la Dimayor incumpliría una norma si no le da final a la campaña de 2025, sumado a que comenzará 2026 de manera temprana para terminar antes del mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, queda por saber las fechas definitivas de los campeonatos profesionales, que están en su recta final y coronarán a los nuevos campeones antes de que llegue la Navidad, tal como se dio en 2024, cuando Atlético Nacional ganó liga y copa en menos de una semana.

“Afecta las vacaciones de muchos futbolistas”

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales lanzó la alerta por la versión de El VBar Caracol, de que el fútbol colombiano terminaría el 20 de diciembre por las finales de la Liga BetPlay y Copa Colombia, señalando primero que se incumple uno de los acuerdos en las reuniones con el Ministerio del Trabajo.

“La Acolfutpro, en nombre de los futbolistas profesionales, manifiesta su preocupación por lo que esto configuraría un incumplimiento arbitrario del acuerdo colectivo firmado en el Ministerio del Trabajo, según acta del 22 de enero de 2025, que afecta seriamente la salud física y mental de los futbolistas y cierra cualquier posibilidad para que los clubes planifiquen una pretemporada adecuada que disminuya el riesgo de lesiones”, decía el documento.

Según la agremiación, el primer incumplimiento de la Dimayor es que el calendario debía terminar el 14 de diciembre, sumado a que se avanzó de buena manera con la programación anticipada del segundo semestre, pero falló en la jornada 19 y no encontrar otras maneras de reordenar los partidos.

“Según los medios la Dimayor extendería el calendario más allá de la fecha pactada y además iniciaría las competencias del 2026 el 16 de enero, reduciendo de manera impositiva el período de descanso y preparación. Es una decisión que afecta directamente las vacaciones de muchos futbolistas, quienes incluso ya han adquirido tiquetes y planes de vacaciones con sus familias”, informó.

La Acolfutpro añadió que “esta situación no obedece a hechos extraordinarios, sino al aplazamiento irresponsable de la jornada 19 de la liga, derivado de la imposibilidad de disputar un partido de la fecha 18 por falta de sede”.

“Se vulnera el Código Sustantivo del Trabajo”

De otro lado, la agremiación informó que la Dimayor está violando dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, con respecto al periodo mínimo de vacaciones para los trabajadores en Colombia y el tiempo para que los equipos, como empresas privadas, informen de esos días.

“En este escenario, los futbolistas de los clubes que disputan las fases finales de liga y copa, no pueden gozar de las vacaciones de ley: 15 días hábiles consecutivos, según el Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, se vulnera el Art. 187, que indica que la época de disfrute debe ser fijada por el empleador con al menos 15 días de anticipación”, añadió.

Finalmente, la asociación dijo que “la industria del fútbol debe reconocer que su principal activo son los futbolistas y buscar soluciones que no castiguen a los clubes que llegan a las finales y que, además, ganan el derecho a participar en competencias internacionales. La Acolfutpro exige respeto irrestricto a lo firmado, cumplimiento de los plazos establecidos y condiciones dignas para la salud, el descanso y la preparación profesional de los futbolistas”.