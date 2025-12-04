Estos son los 100 mejores futbolistas que estarán en el mundial: un colombiano supera a Cristiano Ronaldo

El listado de The Athletic destaca a Luis Díaz como la principal amenaza ofensiva de la Selección Colombia en la Copa del Mundo - crédito AP

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya empezó a mover la conversación futbolera del planeta, y entre los análisis previos que circulan en vísperas del sorteo definitivo, un listado publicado por The Athletic captó la atención por algo más que su alcance global, un colombiano figura dentro del grupo de élite. No se trata de una selección al azar ni de un ranking sustentado únicamente en percepciones; detrás hay un sistema de evaluación que mezcla rendimiento, relevancia y proyección, ingredientes suficientes para despertar debate en pleno ambiente mundialista.

Aunque este tipo de listados suele provocar discusiones interminables entre hinchas y expertos, el medio estadounidense aclaró que intentó darles un enfoque menos intuitivo y más medible. Para ello, definieron cinco categorías en las que cada jugador recibió una calificación del 1 al 5. El propósito era reducir la subjetividad sin eliminarla del todo, entendiendo que en el fútbol también pesan la trayectoria y la influencia dentro de una selección.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Luis Díaz figura en el puesto 15 del ranking de los 100 mejores futbolistas para el Mundial 2026, según The Athletic - crédito FCF

La primera categoría, “Forma actual”, se apoyó en las puntuaciones de la app FotMob, que registra los desempeños de los futbolistas en sus clubes. La segunda, “Rendimiento histórico”, fue deliberadamente subjetiva, aunque basada en logros individuales y colectivos. A estas se sumaron “Importancia para su país”, evaluada de acuerdo con el peso real del jugador en su selección; “Valor de traspaso”, con información de Transfermarkt, cuya influencia en el puntaje final fue menor; y una última variable: la “Calificación en FC26”. Sobre esta, el medio anotó que “puede que esto le parezca ridículo, pero se ha investigado mucho sobre cómo se califica a los jugadores en estos juegos y, francamente, es un método tan bueno como cualquier otro para determinar objetivamente la calidad de un individuo”.

Una vez aplicadas las métricas, apareció el resultado que puso a los colombianos a mirar con más atención el listado, Luis Díaz ocupa el puesto 15 entre los 100 mejores futbolistas que estarán en la Copa del Mundo. Ningún otro jugador nacional entró en la clasificación, lo que hace aún más destacado el reconocimiento al extremo guajiro. Para The Athletic, “Colombia estará liderada por su capitán y talismán James Rodríguez, ahora con 34 años, pero la mayor amenaza del equipo será Díaz. El extremo ha causado sensación desde que llegó al Bayern procedente del Liverpool en verano, y será la principal amenaza ofensiva de su país en el Mundial. Sin duda, uno de los mejores en su posición”.

El ranking es encabezado por Kylian Mbappé, campeón en 2018 y referente del fútbol francés. En el segundo lugar aparece Erling Haaland, figura indiscutible del ataque noruego, y completa el podio Lamine Yamal, quien irrumpió como una de las grandes apuestas de España. Más abajo, pero aún en lugares de privilegio, se encuentran nombres como Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Lionel Messi y Kevin De Bruyne.

El sistema de evaluación de The Athletic combina rendimiento, relevancia y proyección para clasificar a los futbolistas del Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En el caso del Balón de Oro, Ousmane Dembélé se ubica en el lugar 20, mientras que Cristiano Ronaldo aparece en el puesto 25, superado por varios jugadores emergentes y por otros con mayor peso competitivo en la actualidad. El listado completo de los primeros veinticinco, según la publicación, quedó así:

Kylian Mbappé Erling Haaland Lamine Yamal Harry Kane Pedri Jude Bellingham Vinícius Júnior Lionel Messi Kevin De Bruyne Gianluigi Donnarumma Virgil van Dijk Rodri Vitinha Raphinha Luis Díaz Buyako Saka Robert Lewandowski Declan Rice Mohamed Salah Ousmane Dembélé Moisés Caicedo Achraf Hakimi Gabriel Michael Olise Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé lidera el ranking global de futbolistas para el Mundial 2026, seguido por Erling Haaland y Lamine Yamal - crédito AP

Con este reconocimiento, Luis Díaz llega al Mundial como una de las cartas fuertes de la Selección Colombia y con un presente en el Bayern Munich que lo mantiene dentro de la conversación global sobre los jugadores más determinantes. Falta ver si ese nivel se traduce en liderazgo y goles cuando ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá, pero por ahora, su nombre ya está instalado en la élite del torneo que viene.