Deportes

Estos son los 100 mejores futbolistas que estarán en el mundial: un colombiano supera a Cristiano Ronaldo

El ranking combina datos, trayectoria e impacto en las selecciones, y terminó ubicando al cafetero en un lugar más alto que el ícono de Portugal

Guardar
El listado de The Athletic
El listado de The Athletic destaca a Luis Díaz como la principal amenaza ofensiva de la Selección Colombia en la Copa del Mundo - crédito AP

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya empezó a mover la conversación futbolera del planeta, y entre los análisis previos que circulan en vísperas del sorteo definitivo, un listado publicado por The Athletic captó la atención por algo más que su alcance global, un colombiano figura dentro del grupo de élite. No se trata de una selección al azar ni de un ranking sustentado únicamente en percepciones; detrás hay un sistema de evaluación que mezcla rendimiento, relevancia y proyección, ingredientes suficientes para despertar debate en pleno ambiente mundialista.

Aunque este tipo de listados suele provocar discusiones interminables entre hinchas y expertos, el medio estadounidense aclaró que intentó darles un enfoque menos intuitivo y más medible. Para ello, definieron cinco categorías en las que cada jugador recibió una calificación del 1 al 5. El propósito era reducir la subjetividad sin eliminarla del todo, entendiendo que en el fútbol también pesan la trayectoria y la influencia dentro de una selección.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Luis Díaz figura en el
Luis Díaz figura en el puesto 15 del ranking de los 100 mejores futbolistas para el Mundial 2026, según The Athletic - crédito FCF

La primera categoría, “Forma actual”, se apoyó en las puntuaciones de la app FotMob, que registra los desempeños de los futbolistas en sus clubes. La segunda, “Rendimiento histórico”, fue deliberadamente subjetiva, aunque basada en logros individuales y colectivos. A estas se sumaron “Importancia para su país”, evaluada de acuerdo con el peso real del jugador en su selección; “Valor de traspaso”, con información de Transfermarkt, cuya influencia en el puntaje final fue menor; y una última variable: la “Calificación en FC26”. Sobre esta, el medio anotó que “puede que esto le parezca ridículo, pero se ha investigado mucho sobre cómo se califica a los jugadores en estos juegos y, francamente, es un método tan bueno como cualquier otro para determinar objetivamente la calidad de un individuo”.

Una vez aplicadas las métricas, apareció el resultado que puso a los colombianos a mirar con más atención el listado, Luis Díaz ocupa el puesto 15 entre los 100 mejores futbolistas que estarán en la Copa del Mundo. Ningún otro jugador nacional entró en la clasificación, lo que hace aún más destacado el reconocimiento al extremo guajiro. Para The Athletic, “Colombia estará liderada por su capitán y talismán James Rodríguez, ahora con 34 años, pero la mayor amenaza del equipo será Díaz. El extremo ha causado sensación desde que llegó al Bayern procedente del Liverpool en verano, y será la principal amenaza ofensiva de su país en el Mundial. Sin duda, uno de los mejores en su posición”.

El ranking es encabezado por Kylian Mbappé, campeón en 2018 y referente del fútbol francés. En el segundo lugar aparece Erling Haaland, figura indiscutible del ataque noruego, y completa el podio Lamine Yamal, quien irrumpió como una de las grandes apuestas de España. Más abajo, pero aún en lugares de privilegio, se encuentran nombres como Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Lionel Messi y Kevin De Bruyne.

El sistema de evaluación de
El sistema de evaluación de The Athletic combina rendimiento, relevancia y proyección para clasificar a los futbolistas del Mundial 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En el caso del Balón de Oro, Ousmane Dembélé se ubica en el lugar 20, mientras que Cristiano Ronaldo aparece en el puesto 25, superado por varios jugadores emergentes y por otros con mayor peso competitivo en la actualidad. El listado completo de los primeros veinticinco, según la publicación, quedó así:

  1. Kylian Mbappé
  2. Erling Haaland
  3. Lamine Yamal
  4. Harry Kane
  5. Pedri
  6. Jude Bellingham
  7. Vinícius Júnior
  8. Lionel Messi
  9. Kevin De Bruyne
  10. Gianluigi Donnarumma
  11. Virgil van Dijk
  12. Rodri
  13. Vitinha
  14. Raphinha
  15. Luis Díaz
  16. Buyako Saka
  17. Robert Lewandowski
  18. Declan Rice
  19. Mohamed Salah
  20. Ousmane Dembélé
  21. Moisés Caicedo
  22. Achraf Hakimi
  23. Gabriel
  24. Michael Olise
  25. Cristiano Ronaldo
Kylian Mbappé lidera el ranking
Kylian Mbappé lidera el ranking global de futbolistas para el Mundial 2026, seguido por Erling Haaland y Lamine Yamal - crédito AP

Con este reconocimiento, Luis Díaz llega al Mundial como una de las cartas fuertes de la Selección Colombia y con un presente en el Bayern Munich que lo mantiene dentro de la conversación global sobre los jugadores más determinantes. Falta ver si ese nivel se traduce en liderazgo y goles cuando ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá, pero por ahora, su nombre ya está instalado en la élite del torneo que viene.

Temas Relacionados

Luis DíazThe AthleticMundial 2026Mejores jugadores del mundoMundial FIFARanking mundialColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025

El georgiano peleará ante el ruso Petr Yan en la categoría de peso gallo

Hora y dónde ver el

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Luis Díaz le cumplió el sueño a un hincha del Junior en Alemania, todo quedó en video

El guajiro observó desde la distancia una camiseta del Tiburón, equipo del que es hincha en Colombia

Luis Díaz le cumplió el

El Milán de Italia prepararía un fichaje colombiano de mucho peso: figura de la Liga BetPlay se iría por una millonaria cifra

Uno de los jugadores destacados de la temporada 2025 prepara maletas para partir al exterior y sería al conjunto de la Serie A, aunque un detalle tiene demorado el acuerdo

El Milán de Italia prepararía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Serie sobre la masacre de

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Cazzu probó comida colombiana en su paso por Bogotá y su reacción sorprendió: “Se me bajó la presión”

Valentino Lázaro protestó por decisión de la producción del programa ‘Tamo en vivo’: “No voy a mendigar espacios”

El adiós a Luis Alberto García, el gran referente del teatro y la televisión en Colombia

Karol G desempolvó fotos de su pasado: mostró su infancia junto a sus familiares y desató comentarios en redes sociales

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz le cumplió el sueño a un hincha del Junior en Alemania, todo quedó en video

El Milán de Italia prepararía un fichaje colombiano de mucho peso: figura de la Liga BetPlay se iría por una millonaria cifra