Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

El uruguayo tuvo un paso en Atlético Nacional a comienzos del 2024- crédito Juan Cardona / Colprensa

La espera terminó para Independiente Santa Fe: tras ser eliminado de la Liga Betplay ante Deportes Tolima, el 29 de noviembre de 2025, la dirigencia, encabezada por Eduardo Méndez, no se quedó con los brazos cruzados y ya comenzó a trabajar de cara a lo que será la temporada 2026, con Copa Libertadores a bordo.

Por esta razón, el 2 de diciembre de 2025 se hará la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el uruguayo Pablo Repetto, que tendrá el reto de encaminar a Santa Fe a lo más alto del fútbol colombiano, y repetir lo que hicieron uruguayos destacados en el último tiempo, como Gerardo Pelusso y Jorge Bava.

Repetto habló sobre los retos que tendrá con Santa Fe para 2026- crédito McGiver Barón / Colprensa

Repetto habló con Carlos Antonio Vélez previo a su presentación oficial, y confirmó su llegada al diez veces campeón de Colombia, el 2 de diciembre de 2025.

“Llegué anteayer, hoy será la presentación oficial, todo está acordado. Estoy analizando todo, desde el tráfico hasta dónde me voy a quedar, porque quiero estar cerca de la sede de entrenamiento, y que mis hijos estén cerca al colegio”, dijo Repetto.

En la misma charla, también reveló que tuvo ofertas de otros equipos del fútbol colombiano, pero que la propuesta de Santa Fe lo atrajo para tomar la decisión, ya que en 2026 el Cardenal estará en la Copa Libertadores.

“Sí tuve opciones, incluso, del fútbol colombiano, unas propuestas firmes, otros acercamientos, y al final que por diferentes motivos no se dieron. Desde mi salida de Nacional, yo tomé la decisión familiar de quedarme en Colombia, la verdad no pensé que volvería a dirigir en el país, y se dio la propuesta de Santa Fe, que me sedujo mucho, por lo que es el club, por la charla que tuve con el presidente, y que tiene algo especial que es jugar la Copa Libertadores y que atrae a cualquier entrenador, situación que motiva a cualquiera”, destacó el entrenador uruguayo.

Repetto también destacó lo que será el tema de refuerzos para la temporada 2026 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Sobre el tema de refuerzos, Repetto destacó que su idea de juego está definida, aunque espera la finalización del torneo para ver qué jugadores llevarán para reforzar al “León”, de cara a lo que será la temporada 2026:

“Hoy tengo una idea, pero no todo está definido de cara al futuro. Hay jugadores con las características que están dentro de mi idea de juego, quizá en casos puntuales tocará ver y analizar, ya que hay jugadores que terminan contrato, tendremos que tomar decisiones, y llegarán algunos refuerzo, porque cuando jugamos Copa (Libertadores), siempre habrá una exigencia de alto nivel, tienes que viajar, por eso necesitas un plantel más numeroso, porque el desgaste del torneo continental, es algo importante a tener en cuenta”, analizó.

Añadió también un pequeño análisis sobre lo que fue la campaña del segundo semestre de 2025, bajo las órdenes de Francisco “Pacho” López, y a partir de que finalice el torneo, y comience su dirección técnica para hablar de las salidas del club:

“Hay una base, independiente de que el equipo no terminó los cuadrangulares de la Liga BetPlay, clasificó de forma agónica en los últimos partidos, se dieron cosas como las lesiones, que hizo que al equipo le costara mucho en el cuadrangular. Pero yo creo que no hay que quedarse con el fracaso, sino con lo que se hizo a lo largo del campeonato, y habrá que tomar decisiones que sean las mejores, pero no cambiaremos mucho, pero aún no puedo confirmar la cantidad de jugadores que llegarán para reforzar al club”, mencionó.

Qué le queda a Independiente Santa Fe en la temporada 2025

El león cerrará su campaña ante Bucaramanga en 2025 - crédito Jorge Cuellar / Colprensa

Santa Fe jugará el 3 de diciembre de 2025 ante Fortaleza, en el estadio de Techo, a partir de las 6:20 p. m., y luego cerrará su participación en cuadrangulares en el estadio El Campín, cuando reciba al Atlético Bucaramanga.