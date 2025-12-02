Deportes

Pablo Repetto habló sobre el reto que tendrá al dirigir a Santa Fe en Copa Libertadores: “Me seduce”

El equipo bogotano volverá a apostar en el banco por la “escuela uruguaya” para enfrentar el torneo local y el campeonato internacional

Guardar
El uruguayo tuvo un paso
El uruguayo tuvo un paso en Atlético Nacional a comienzos del 2024- crédito Juan Cardona / Colprensa

La espera terminó para Independiente Santa Fe: tras ser eliminado de la Liga Betplay ante Deportes Tolima, el 29 de noviembre de 2025, la dirigencia, encabezada por Eduardo Méndez, no se quedó con los brazos cruzados y ya comenzó a trabajar de cara a lo que será la temporada 2026, con Copa Libertadores a bordo.

Por esta razón, el 2 de diciembre de 2025 se hará la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el uruguayo Pablo Repetto, que tendrá el reto de encaminar a Santa Fe a lo más alto del fútbol colombiano, y repetir lo que hicieron uruguayos destacados en el último tiempo, como Gerardo Pelusso y Jorge Bava.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Repetto habló sobre los retos
Repetto habló sobre los retos que tendrá con Santa Fe para 2026- crédito McGiver Barón / Colprensa

Repetto habló con Carlos Antonio Vélez previo a su presentación oficial, y confirmó su llegada al diez veces campeón de Colombia, el 2 de diciembre de 2025.

“Llegué anteayer, hoy será la presentación oficial, todo está acordado. Estoy analizando todo, desde el tráfico hasta dónde me voy a quedar, porque quiero estar cerca de la sede de entrenamiento, y que mis hijos estén cerca al colegio”, dijo Repetto.

En la misma charla, también reveló que tuvo ofertas de otros equipos del fútbol colombiano, pero que la propuesta de Santa Fe lo atrajo para tomar la decisión, ya que en 2026 el Cardenal estará en la Copa Libertadores.

“Sí tuve opciones, incluso, del fútbol colombiano, unas propuestas firmes, otros acercamientos, y al final que por diferentes motivos no se dieron. Desde mi salida de Nacional, yo tomé la decisión familiar de quedarme en Colombia, la verdad no pensé que volvería a dirigir en el país, y se dio la propuesta de Santa Fe, que me sedujo mucho, por lo que es el club, por la charla que tuve con el presidente, y que tiene algo especial que es jugar la Copa Libertadores y que atrae a cualquier entrenador, situación que motiva a cualquiera”, destacó el entrenador uruguayo.

Repetto también destacó lo que
Repetto también destacó lo que será el tema de refuerzos para la temporada 2026 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Sobre el tema de refuerzos, Repetto destacó que su idea de juego está definida, aunque espera la finalización del torneo para ver qué jugadores llevarán para reforzar al “León”, de cara a lo que será la temporada 2026:

“Hoy tengo una idea, pero no todo está definido de cara al futuro. Hay jugadores con las características que están dentro de mi idea de juego, quizá en casos puntuales tocará ver y analizar, ya que hay jugadores que terminan contrato, tendremos que tomar decisiones, y llegarán algunos refuerzo, porque cuando jugamos Copa (Libertadores), siempre habrá una exigencia de alto nivel, tienes que viajar, por eso necesitas un plantel más numeroso, porque el desgaste del torneo continental, es algo importante a tener en cuenta”, analizó.

Añadió también un pequeño análisis sobre lo que fue la campaña del segundo semestre de 2025, bajo las órdenes de Francisco “Pacho” López, y a partir de que finalice el torneo, y comience su dirección técnica para hablar de las salidas del club:

“Hay una base, independiente de que el equipo no terminó los cuadrangulares de la Liga BetPlay, clasificó de forma agónica en los últimos partidos, se dieron cosas como las lesiones, que hizo que al equipo le costara mucho en el cuadrangular. Pero yo creo que no hay que quedarse con el fracaso, sino con lo que se hizo a lo largo del campeonato, y habrá que tomar decisiones que sean las mejores, pero no cambiaremos mucho, pero aún no puedo confirmar la cantidad de jugadores que llegarán para reforzar al club”, mencionó.

Qué le queda a Independiente Santa Fe en la temporada 2025

El león cerrará su campaña
El león cerrará su campaña ante Bucaramanga en 2025 - crédito Jorge Cuellar / Colprensa

Santa Fe jugará el 3 de diciembre de 2025 ante Fortaleza, en el estadio de Techo, a partir de las 6:20 p. m., y luego cerrará su participación en cuadrangulares en el estadio El Campín, cuando reciba al Atlético Bucaramanga.

Temas Relacionados

Santa FePablo RepettoLiga BetPlayIndependiente Santa FeCopa LibertadoresCopa Libertadores 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”

El entrenador encargado de los Diablos Rojos, que asiste a David González, hizo sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 en la fecha 5 de los cuadrangulares

Álex Escobar se despachó contra

A James Rodríguez le cerraron la puerta en otro club que pretendía contratarlo: “Tenés que seguir pagando”

El futbolista colombiano, luego de su paso por el Club León, de México, es jugador libre y escucha ofertas de varios países para seguir con ritmo de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026

A James Rodríguez le cerraron

Un colombiano es el goleador y uno de los mejores futbolistas en la Liga de Corea del Sur

El delantero del Suwon, Pablo Sabbag, se convierte en la principal figura extranjera de la K League 1 del país asiático

Un colombiano es el goleador

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

El volante antioqueño quiere volver al gol, así como lo hizo en la Copa de Portugal, y tendrá una oportunidad clave ante el Sporting de Luis Javier Suárez

José Mourinho elogió al colombiano

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor conocerá los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en el torneo que se desarrollará entre junio y julio

Mundial 2026: hora y dónde
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así fue la farra de

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Juan David Tejada respondió declaraciones de Aída Victoria Merlano sobre la paternidad: “He derrochado mucha plata”

Valentina Taguado respondió rumores de haber maltratado a una de sus excompañeras de trabajo: “Ahí está la responsabilidad”

Maluma, De la Ghetto y otros artistas se confesaron con Ignacio Baladán en el concierto de J Balvin en Medellín: “Que no se dejen”

J Balvin eliminó los fragmentde su colaboración con Bad Bunny durante su ‘show’ en Medellín: se rumora una aparente enemistad

Deportes

Álex Escobar se despachó contra

Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”

A James Rodríguez le cerraron la puerta en otro club que pretendía contratarlo: “Tenés que seguir pagando”

Un colombiano es el goleador y uno de los mejores futbolistas en la Liga de Corea del Sur

José Mourinho elogió al colombiano Richard Ríos por su desempeño con el Benfica de Portugal: “Regresa lleno de potencia”

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026