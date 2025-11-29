Deportes

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO, final de la Copa Libertadores desde Colombia, con Jorge Carrascal como protagonista

Por los lados del equipo de Filipe Luis contará con el cartagenero Jorge Carrascal en sus filas, en la final que se disputará en Lima

El Mengão y el Verdão
El Mengão y el Verdão están a 90 minutos de conseguir su cuarta Copa Libertadores de América y desempatar con los demás equipos del fútbol brasileño-crédito Jesús Aviles/Infobae

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como protagonista.

13:00 hsHoy

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia

Jorge Carrascal sería titular en el equipo de Río de Janeiro, que busca consagrarse por tercera vez en su historia en el máximo certamen de clubes a nivel internacional

La final se jugará en
La final se jugará en el estadio Monumental de Lima- crédito Conmebol

El estadio Monumental U de Lima, Perú, será el escenario donde Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 4:00 p. m. en la final de la Copa Libertadores 2025.

12:49 hsHoy

Como viene Palmeiras a la gran final

Gustavo Gómez, defensor paraguayo del
Gustavo Gómez, defensor paraguayo del Palmeiras, una de las fichas claves para el equipo de Abel Ferreira-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, llega a la gran final de la Copa Libertadores, con la confianza necesaria.

Después de remontar un 3-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, el 30 de octubre de 2025, con los goles de Ramón Sosa al 20, de Bruno Fuchs al 45+5, de Raphael Veiga al 68 y 82 de tiro penal, la confianza y motivación viene encima para los verdes paulistas.

En lo que se refiere a la actualidad, Palmeiras no goza de buena salud, ya que su última victoria se dio el 6 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 2-0 al Santos en el estadio Allianz Parque.

Desde allí, acumuló cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates), en el campeonato brasileño, que justamente lucha con Flamengo hasta el final, pero confiará en su mística Copera para volver a repetir la hazaña de 2021.

Así fue el camino de Palmeiras en esta Copa Libertadores:

  • 30 de octubre de 2025 - Semifinales Copa Libertadores: Palmeiras 4-0 Liga de Quito
  • 23 de octubre de 2025 - Semifinales Copa Libertadores: Liga de Quito 3-0 Palmeiras
  • 24 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores: Palmeiras 3-1 River Plate
  • 17 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores: River Plate 1-2 Palmeiras
  • 21 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores: Palmeiras 0-0 Universitario de Deportes
  • 14 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores: Universitario de Deportes 0-4 Palmeiras
  • 28 de mayo de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Palmeiras 6-0 Sporting Cristal
  • 15 de mayo de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Palmeiras 2-0 Bolívar
  • 7 de mayo de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Cerro Porteño 0-2 Palmeiras
  • 24 de abril de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Bolívar 2-3 Palmeiras
  • 9 de abril de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
  • 3 de abril de 2025 - Fase de grupos Copa Libertadores: Sporting Cristal 2-3 Palmeiras
11:51 hsHoy

Jorge Carrascal quiere conquistar la “Gloria Eterna” con el Mengão

El colombiano Jorge Carrascal junto
El colombiano Jorge Carrascal junto a sus compañeros, en el último entrenamiento previo a la final continental ante Palmeiras-crédito Sebastian Castañeda/REUTERS

El partido por la gran final se disputará el 29 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 p. m., en el estadio Nacional, de Lima, y se podrá ver desde las pantallas de Espn y la aplicación de Disney Plus (Planes estándar y premium).

Será la segunda vez que paulistas y cariocas se vean las caras en un partido decisivo de Copa Libertadores.

La última ocasión fue el 27 de noviembre de 2021, en el estadio Centenario, de Montevideo, cuando el equipo dirigido por Abel Ferreira, fue más fuerte y comenzó pegando al minuto 5 con anotación de Raphael Veiga.

Luego, al 72, el delantero brasileño Gabriel Barbosa, conocido como “Gabigol”, empató el partido para Flamengo, provocando que la definición se llevara a los tiempos extra.

Allí, en el primer tiempo, al minuto 95, el atacante brasileño Deyverson aprovechó la oportunidad para colocar adelante al cuadro de São Paulo, para dar la tercera Copa Libertadores en la historia.

