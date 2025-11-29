Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO, final de la Copa Libertadores desde Colombia, con Jorge Carrascal como protagonista

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como protagonista.
El estadio Monumental U de Lima, Perú, será el escenario donde Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 4:00 p. m. en la final de la Copa Libertadores 2025.
El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, llega a la gran final de la Copa Libertadores, con la confianza necesaria.
Después de remontar un 3-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, el 30 de octubre de 2025, con los goles de Ramón Sosa al 20, de Bruno Fuchs al 45+5, de Raphael Veiga al 68 y 82 de tiro penal, la confianza y motivación viene encima para los verdes paulistas.
En lo que se refiere a la actualidad, Palmeiras no goza de buena salud, ya que su última victoria se dio el 6 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 2-0 al Santos en el estadio Allianz Parque.
Desde allí, acumuló cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates), en el campeonato brasileño, que justamente lucha con Flamengo hasta el final, pero confiará en su mística Copera para volver a repetir la hazaña de 2021.
Así fue el camino de Palmeiras en esta Copa Libertadores:
El partido por la gran final se disputará el 29 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 p. m., en el estadio Nacional, de Lima, y se podrá ver desde las pantallas de Espn y la aplicación de Disney Plus (Planes estándar y premium).
Será la segunda vez que paulistas y cariocas se vean las caras en un partido decisivo de Copa Libertadores.
La última ocasión fue el 27 de noviembre de 2021, en el estadio Centenario, de Montevideo, cuando el equipo dirigido por Abel Ferreira, fue más fuerte y comenzó pegando al minuto 5 con anotación de Raphael Veiga.
Luego, al 72, el delantero brasileño Gabriel Barbosa, conocido como “Gabigol”, empató el partido para Flamengo, provocando que la definición se llevara a los tiempos extra.
Allí, en el primer tiempo, al minuto 95, el atacante brasileño Deyverson aprovechó la oportunidad para colocar adelante al cuadro de São Paulo, para dar la tercera Copa Libertadores en la historia.