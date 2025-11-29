James Rodríguez estaría muy cerca de llegar a Pumas de México: excompañero del Real Madrid sería clave para su fichaje

James Rodríguez tuvo un paso discreto por el Club León-crédito David Kirouac/Imagn Images

La posibilidad de que James Rodríguez se incorpore a Pumas ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsada por dos factores determinantes: el interés del propio futbolista en residir en la Ciudad de México y la influencia de Keylor Navas, quien podría desempeñar un papel decisivo en la negociación, según informó Rodrigo Tovar a Fox Sports México.

El colombiano, que no renovará su contrato con León, quedará en libertad a partir del 1 de enero de 2026, lo que le permitirá negociar su llegada a cualquier club sin costo de transferencia. Esta situación abre la puerta para que Pumas busque concretar un fichaje de alto impacto, aprovechando la condición de agente libre de Rodríguez.

James Rodríguez jugó por primera vez en la temporada 90 minutos - crédito Club León

La eliminación temprana de Pumas en el Apertura 2025, tras caer ante Pachuca en la finales del fútbol mexicano, aceleró la planificación de la directiva para el siguiente semestre. En ese contexto, la figura de James Rodríguez surge como una de las prioridades para reforzar al equipo, de acuerdo con la información difundida por Fox Sports México.

La información que entregó el periodista Rodrigo Tovar, reveló que existe un gran interés por parte de los “Universitarios”, en fichar al volante del club León:

“Desde hace algunas semanas, pese a que llegó como ‘mega bombazo’ del Club León, se sabe que el colombiano ha decidido emprender otro camino, ya que no terminó por encajar en dicho proyecto. Pese a que la MLS sonó fuerte para el colombiano, Rodrigo Tovar, de Fox Sports México, revela que sí hay un interés real de Pumas por él, y habría dos puntos clave para que se haga realidad"

Los motivos por los cuales se acercaría James a Ciudad de México: la amistad con Keylor Navas

El portero costarricense sería uno de los principales motivos por los cuales James Rodríguez podría llegar a México-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Aunque la MLS se perfilaba como un destino probable para el mediocampista, el interés de Pumas ha ganado terreno en las últimas semanas. Rodrigo Tovar detalló que existen dos elementos clave que podrían inclinar la balanza a favor del club universitario: el atractivo de la Ciudad de México para el jugador y la posible intervención de Keylor Navas, excompañero de Rodríguez en el Real Madrid.

Según Tovar, “Keylor Navas podría interceder para que James considere a Pumas como su nuevo club y firme de cara a lo que será el Clausura 2026”.

También detallaron dentro de la misma información que entregó Fox Sports México, que hasta el momento, el cuadro de los Pumas son los que por el momento entablaron conversaciones con el volante colombiano.

Actualidad del Pumas Unam: el equipo de Efraín Juárez

El técnico mexicano, campeón con Nacional en 2024, dirigiría a James Rodríguez-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El cuadro mexicano terminó su campaña en 2025, en los play-in (partidos decisivos, similar a la repesca, pero con menos equipos compitiendo por las últimas plazas disponibles para la Liguilla, que es la fase decisiva para luchar por el campeonato mexicano), al caer por 3-1 ante Pachuca, el 20 de noviembre de 2025.

Con el gol de Enner Valencia al minuto 33 y el doblete de Kenedy al 40 y 55, los “Tuzos” (apodo de Pachuca), eliminaron de la Liga MX a los dirigidos por Efraín Juárez, que descontaron con el tanto del volante ecuatoriano Pedro Vite al 65 de partido.

Estadísticas de James Rodríguez con el Club León en la temporada 2025

El volante cucuteño llegó a comienzos de 2025 al Club León, con la esperanza de disputar el Mundial de Clubes, pero por la situación multipropiedad del grupo Pachuca, dicha opción se cayó-crédito Cristian De Marchena/REUTERS

El cucuteño, de 34 años, jugó 34 partidos en todas las competencias (Liga MX, Liguilla y Leagues Cup) en un total de 2.559 minutos, y a lo largo del 2025 anotó cinco goles, asistió en nueve ocasiones, recibió la tarjeta amarilla en tres ocasiones y fue expulsado en una ocasión.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles

28 de enero de 2025 - Liga MX: 85 minutos y gol en el Club León 2-1 Chivas de Guadalajara

19 de febrero de 2025 - Liga MX: 75 minutos y gol en el Club América 1-1 Club León

19 de julio de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-0 Chivas de Guadalajara

23 de septiembre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 2-2 Mazatlán

4 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club León 1-1 Toluca