Deportes

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

La salida del jugador colombiano y otros futbolistas históricos del equipo es el inicio de una transformación en el club, que busca recuperar protagonismo en el torneo argentino

Borja tuvo una temporada difícil
Borja tuvo una temporada difícil en River Plate- crédito Steven Bisig / IMAGN IMAGES via Reuters

El ciclo de Miguel Ángel Borja en River Plate ha llegado a su fin tras la derrota del equipo frente a Racing 3 a 2, un resultado que marcó el último partido del delantero colombiano con la camiseta de la banda cruzada.

La salida de Borja se enmarca en una reestructuración profunda del club argentino, que también prescindirá de figuras como Enzo Pérez, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Milton Casco, Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Federico Gattoni, conforme a la información difundida por el periodista Germán Balcarce.

El periodista informó sobre la
El periodista informó sobre la salida del atacante colombiano para la temporada 2026 - crèdito @DSportsRadio / X

El 27 de noviembre de 2025, el periodista Germán Balcarce, del programa Cómo te va, de Dsports Radio, informó que el exdelantero del Palmeiras y Atlético Nacional no continuarán para la temporada 2026.

El entrenador Marcelo Gallardo habría comunicado a estos jugadores que no serán considerados para la temporada 2026, con el objetivo de renovar el plantel y buscar mejores resultados deportivos.

Esta decisión pone fin a una etapa significativa en la historia reciente de River Plate, caracterizada por la presencia de varios jugadores referentes en el vestuario.

“¡NO SIGUEN EN RIVER! Marcelo Gallardo le comunicó a los siguientes futbolistas que no seguirán en el Millonario luego del 31 de diciembre: Enzo Pérez, Nacho Fernández, ‘Pity’ Martínez, Miguel Ángel Borja, Milton Casco y Federico Gattoni. Lo contó Germán Balcarce en Cómo te va por Dsports Radio FM 103.1 FM", dijeron.

Estadísticas de Miguel Ángel Borja en la temporada 2025

Pese a tener un buen
Pese a tener un buen promedio goleador, Borja no continuará en River Plate, debido a su falta de jerarquía en partidos decisivos, según la prensa argentina - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

El delantero colombiano jugó 48 partidos a lo largo de la temporada con la camiseta de River en un total de 2.213 minutos, allí marcó 8 goles, asistió en 3 ocasiones y recibió la tarjeta amarilla en siete oportunidades.

A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó el “amigo de Dios” en la temporada 2025:

  • 15 de mayo de 2025 - Copa Libertadores: 29 minutos y gol en el River Plate 6-2 Independiente del Valle
  • 13 de julio de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 5 minutos y gol en el River Plate 3-1 Platense
  • 5 de octubre de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 90 minutos y gol en el Rosario Central 2-1 River Plate
  • 16 de febrero de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 45 minutos y gol en el River Plate 1-0 Lanús
  • 22 de febrero de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 45 minutos y gol en el San Martín de San Juan 0-2 River Plate
  • 5 de abril de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 67 minutos y gol en el Sarmiento 1-1 River Plate
  • 13 de abril de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 38 minutos y gol en el River Plate 1-1 Talleres
  • 4 de mayo de 2025 - Liga Profesional de Argentina: 29 minutos y gol en River Plate 4-1 Vélez Sarsfield

Mal momento de los futbolistas colombianos en River

Juan Fernando Quintero es uno
Juan Fernando Quintero es uno de lo más destacados en River Plate, pese al mal momento deportivo del cuadro millonario - crédito @RiverPlate / X

Tras la eliminación de River Plate ante Racing de los playoffs del Torneo Betano, uno de los medios que calificó duramente a los colombianos, fue TyC Sports.

Según el medio citado, de Kevin Castaño se evidenció una falta de respuestas alarmante. El volante central, que llegó como suplente del Krasnodar ruso por una cifra millonaria, volvió a decepcionar y ni siquiera completó los noventa minutos.

"La verdad, entre nosotros querido lector, ya no sé qué carajo decir de este tipo. ¿Qué se supone que hace? Porque absolutamente todas las funciones que se te puedan ocurrir las incumple y con creces. Y siempre juega, siempre es titular. Y ahora ya dejó de jugar los noventa minutos, porque hasta hace un par de partidos no lo sacaban tampoco. El suplente del Krasnodar ruso que costó 14 palos otra vez fue un desastre", analizaron.

En complemento, de Juan Fernando Quintero, fue considerado por TyC Sports como “el único jugador que tiene un plus aunque todo sea crítico:

“El mejor, en este River lamentable, con números y juego de equipo que pelea por la permanencia, está en el banco. Juanfer, lo hemos dicho hasta el hartazgo también,es el único jugador que tiene un plus aunque todo sea una mierda:tiene talento. Le quedó una, la paró y golazo. Poco sirve claro si después hay una cadena de errores que te hagan quedar sin nada. Pero bueno, al menos se avivaron de que tenía que saltar al campo", dijeron.

Alcalde de Cartagena le abrió

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Figura de la selección Colombia

Así están las cuentas de

Revelan detalles del fallo de

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

