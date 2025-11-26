Dayro Moreno realizó curiosa confesión con respecto al licor: “He tomado unas 3.000″

Así se reveló por parte del máximo goleador del fútbol colombiano sobre los gastos que hizo en trago - crédito @negroestaclaro / Instagram

Sin duda, una de las grandes figuras del fútbol profesional colombiano es el atacante tolimense Dayro Moreno.

Con el reconocimiento de ser el máximo goleador en la historia, con 370 anotaciones, y máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, el delantero de 40 años se mantiene vigente en el fútbol nacional.

Pero después de lo que significó la eliminación del Once Caldas tanto de la Copa Sudamericana, como de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el oriundo de Chicoral, Tolima, se ha dedicado a sus proyectos personales y a estar en charlas amenas con influencers.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero colombiano es considerado como uno de los máximos ídolos del Once Caldas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En charla con la figura de Instagram @negroestaclaro, en colaboración con la Federación Colombiana de Creadoras, el 19 de noviembre de 2025, Dayro reveló detalles sobre su afición por el licor, una pasión que, según sus propias palabras, le ha llevado a consumir alrededor de tres mil botellas de su bebida favorita y a gastar más de mil millones de pesos colombianos en este hábito.

Las declaraciones surgieron durante una conversación con el influencer ‘elnegroestaclaro’, en la que el delantero del Once Caldas abordó abiertamente aspectos de su vida personal que suelen despertar la curiosidad de sus seguidores.

Durante la entrevista, Dayro Moreno confesó que lleva aproximadamente 22 años consumiendo alcohol de manera regular. Al referirse a sus preferencias, el futbolista tolimense fue contundente.

“El licor que más me gusta es el Tequila y la botella que más me gusta vale por ahí unas quinientas lucas”, destacó Dayro.

El jugador detalló que su elección predilecta es el Don Julio, 70 años, y estimó que a lo largo de su vida ha consumido cerca de tres mil botellas de este tequila.

“A mí me gusta el Don Julio 70 años; de esas a lo largo de mi vida yo creo que me he tomado por ahí unas tres mil”, afirmó Moreno al influencer.

El cálculo realizado durante la charla arrojó una cifra impactante: “Se ha tomado 1.500.000 millones de pesos”, indicó el entrevistador, quien además sugirió en tono humorístico que con ese dinero “pudo haber construido un apartamentote y lo ponía en arriendo”. La reacción de Dayro Moreno fue de aceptación y desenfado, reconociendo que, aunque la propuesta era interesante, su prioridad fue disfrutar el momento: “Sí, pero bueno; lo importante es que disfruté”.

Dayro Moreno estuvo en la embajada de los Estados Unidos

Dayro Moreno visitó la Embajada De Estados Unidos en Bogotá - crédito @USEmbassyBogota/X

El reciente reconocimiento de Dayro Moreno como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 ha reforzado su posición entre los referentes históricos del fútbol colombiano. El delantero de Once Caldas celebró este logro el 22 de noviembre, convirtiéndose en el cuarto futbolista colombiano en alcanzar tal distinción en el certamen, un hito que lo sitúa junto a otros tres compatriotas que han obtenido el mismo galardón.

En medio de este contexto deportivo, la visita de Dayro Moreno a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ofreció una faceta distinta del jugador, marcada por el intercambio cultural y la expectativa ante el próximo Mundial de 2026.

La reunión fue difundida por la embajada a través de sus redes sociales y estuvo caracterizada por un ambiente cordial, en el que Moreno compartió impresiones sobre su experiencia como figura del fútbol colombiano y su admiración por el país anfitrión del próximo torneo mundialista.

Durante el encuentro, el Consejero para Diplomacia Pública, Stewart Tuttle, expresó su satisfacción por recibir al delantero:

“Obviamente estamos muy felices aquí en la embajada de estar aquí con el gran goleador colombiano Dayro Moreno. Gracias por acompañarnos, Dayro”, comentó Tuttle. El futbolista respondió con gratitud, resaltando la importancia personal de la invitación:

“Contento es orgullo para mí de estar en la Embajada de Estados Unidos”, afirmó Moreno.

La conversación incluyó una dinámica de “Pin Pon” y abordó los destinos favoritos de Moreno en Estados Unidos. Al respecto, el jugador destacó una ciudad que le dejó una impresión especial:

“He estado en varias ciudades, hay una que me encantó que fue cuando estuvimos en la Copa América Centenario, que es Chicago. Esa ciudad me encantó muchísimo”, aseguró el delantero.

El diálogo se orientó también hacia los aspectos que más le atraen del país norteamericano. Moreno subrayó su aprecio por la cultura y el orden, y señaló: “Yo creo que la cultura, el orden. Nosotros como menos que vos que venimos a Estados Unidos a, a visitarlo por, por la tecnología, por la gente que es”, declaró el futbolista.

El máximo goleador del fútbol colombiano también terminó como el líder en artilleros de la Copa Sudamericana

El delantero colombiano también fue el principal protagonista por terminar en el equipo ideal de la edición de la Copa Sudamericana - crédito @Sudamericana / X

Finalmente, el reconocimiento a Dayro Moreno como máximo goleador de la Copa Sudamericana, se vio reflejado en su inclusión en el once ideal de la Copa Sudamericana.

El delantero, de 40 años, fue incluido junto a varias figuras del Lanús, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana, tras derrotar desde los tiros del punto penal al Atlético Mineiro de Brasil.

A continuación, este es el equipo ideal:

Portero: Nahuel Losada (Lanús)

Defensores: Sasha Marcich (Lanús), Carlos Izquierdoz (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Mediocampistas: Ramiro Carrera (Lanús), Marcelino Moreno (Lanús), Agustín Medina (Lanús), Bernard (Atlético Mineiro)

Delanteros: Rodrigo Castillo (Lanús), Dayro Moreno (Once Caldas), Eduardo Salvio (Lanús)

Así quedó la tabla de goleadores:

Tabla de goleadores

1. Dayro Moreno (Colombia) – Once Caldas: 10 goles

2. Ismael Díaz (Panamá) – Universidad Católica (Quito): 6 goles

3. Júnior Paredes (Venezuela) – Academia Puerto Cabello: 6 goles

4. Gaspar Gentile (Argentina) – Alianza Lima: 5 goles

5. Pablo Vegetti (Argentina) – Vasco da Gama: 5 goles

6. Lucas Assadi (Chile) – Universidad de Chile: 5 goles

7. Carlos Orejuela (Ecuador) - Mushuc Runa: 4 goles

8. Hulk (Brasil) - Atlético Mineiro: 4 goles

9. Martín Cauteruccio (Uruguay) - Bolívar: 4 goles

10. Diego Diellos (Argentina) - Always Ready: 4 goles