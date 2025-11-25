Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Soccer Football - Brasileiro Championship - Internacional v Santos - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - November 24, 2025 Internacional's Rafael Borre in action with Santos' Gabriel Brazao REUTERS/Diego Vara

Internacional y Santos empataron 1-1 en Porto Alegre durante la jornada 35 del Brasileirao, un resultado que mantiene al Colorado fuera de la zona de descenso, mientras que su rival permanece en puestos de peligro.

Internacional ocupa la posición 15 con 41 puntos, situándose 3 unidades por encima de la zona roja.

La presión sobre Rafael Santos Borré aumentó tras el partido, ya que la afición local expresó su descontento por las oportunidades de gol que desperdició.

El delantero colombiano fue reemplazado al minuto 64, recibiendo abucheos y silbidos de los hinchas, poco después del empate de Álvaro Barreal.

Según Sofascore, Borré realizó cinco disparos, de los cuales dos fueron a puerta, y falló dos ocasiones claras.

El delantero dio la asistencia del gol de su equipo, pero desperdició varias oportunidades - crédito X / @_olucasdias

Las calificaciones reflejaron la desaprobación: GloboEsporte le otorgó 4.0, la más baja del equipo, mientras que la votación de los aficionados apenas alcanzó 1.7. El medio destacó: “Dio la asistencia para el gol de Alan Patrick, pero desperdició numerosas oportunidades de gol. En el primer tiempo, falló al menos tres ocasiones. El gol de Barreal llegó tras ser regateado por Guilherme. Fue abucheado”.

“Se puede culpar a Borré por el partido de hoy; ningún delantero debería fallar tres ocasiones claras en un mano a mano con el portero en un partido crucial para evitar el descenso. En un equipo serio, eso sería motivo de expulsión” @onsightbear

“Aplaudí, y aplaudí al chico que entraba, fui al estadio a apoyar al equipo los 90 minutos, aplaudí porque al final se hizo la sustitución, que te jodan si no fuiste a apoyar a los jugadores en la cancha” @Zulu_Fe

“Grupo de idiotas, el tipo arruina el equipo y los tontos aún aplauden” @haja1909

“Cualquiera que aplauda a este jugador inútil debe ser retrasado mental, el peor delantero que jamás haya vestido la camiseta del Internacional” @BrunoHennemann3

Tras el encuentro, Emiliano Díaz defendió a Borré en conferencia de prensa, explicando que el jugador llegó el mismo día del partido tras un extenso viaje: “No sé contó el juego pasado, pero él venía de un viaje, llegó a las 11 de la mañana del día de partido. La situación estaba tensa porque era un juego de vida o muerte y se ofreció para estar. Durmió cuatro o cinco horas después de hacer Nueva York-Boston-Sao Paulo-Ceará”.

Díaz añadió: “Hay que tener respeto por la gente que pone la cara en momentos difíciles. ¿Él puede errar? Sí, claro, pero demuestra que está comprometido. Es un jugador que ha demostrado en todo el mundo y por algo Inter pagó lo que pagó, cualquier equipo hubiese pagado eso. Ante la adversidad no se puede señalar a uno solo, erramos todos”.

El respaldo también llegó desde el vestuario. Bruno Gomes afirmó: “No queremos perder al jugador. Borré nos ayuda mucho. Está en una situación difícil. Lo necesitamos. Será muy importante en esta recta final”.

En la lucha por la permanencia, a Internacional le restan tres partidos: Vasco Da Gama (visitante), Sao Paulo (visitante) y RB Bragantino (local).