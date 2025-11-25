Miguel Borja encabezaría complejo listado en River Plate tras eliminación en el futbol argentino

Miguel Borja ha sido vinculado a múltiples clubes en el mercado de pases- crédito Jean Carniel/ Reuters

River Plate habría decidido desvincular a 10 jugadores de su plantilla profesional tras la eliminación en la liga argentina, lo que profundiza la crisis deportiva que atraviesa el club bonaerense.

La medida, que se habría adoptado después de la derrota 3-2 ante Racing en los cuartos de final del torneo local, representaría una de las reestructuraciones más drásticas de los últimos años en el fútbol argentino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de la magnitud de los cambios, el entrenador Marcelo Gallardo continuará al frente del equipo, respaldado por la dirigencia tras renovar recientemente su contrato.

Y es que el club de Núñez enfrenta una de sus etapas más complejas desde el punto de vista deportivo. La eliminación ante Racing no solo significó el cierre anticipado de la temporada 2025, sino que también habría dejado a River Plate fuera de la Copa Libertadores 2026, el torneo más importante de Sudamérica.

Miguel Borja llegó a River a mediados de 2022- crédito Rodrigo Valle/ Reuters

A esto se suman las caídas previas en la propia Copa Libertadores, la Copa Argentina y otros certámenes locales, lo que ha generado un clima de insatisfacción entre los hinchas y una presión creciente sobre la directiva y el cuerpo técnico.

Las altas inversiones realizadas en fichajes, como los USD14 millones desembolsados por el mediocampista colombiano Kevin Castaño —la compra más costosa en la historia del club—, no se tradujeron en títulos ni en el rendimiento esperado.

En este contexto, la dirigencia habría decidido prescindir de 10 futbolistas de la plantilla. Entre los primeros que saldrían figuran aquellos cuyos contratos finalizan y no serán renovados, como el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Federico Gattoni y Enzo Pérez, este último con la posibilidad de negociar su continuidad.

Además, el club buscaría transferir a otros jugadores, entre ellos el defensor chileno Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli. La lista de bajas representa una renovación profunda en el plantel, con la intención de revertir la tendencia negativa de los últimos años.

Gallardo le habría soltado la mano a Miguel Borja- crédito @riverplate/ Instagram

Por su parte, Gallardo, que armó el equipo para la temporada 2025 y fue ratificado en su cargo tras renovar contrato, no ha considerado dar un paso al costado pese a los resultados adversos. El entrenador habría solicitado a la dirigencia refuerzos en posiciones clave: lateral izquierdo, volante central, mediapunta y delantero, con el objetivo de reconstruir el equipo y volver a competir por los principales títulos.

En medio de la reestructuración, algunos jugadores se mantendrían en la plantilla. Los mediocampistas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, ambos de origen antioqueño, continuarían en el club y formarían parte del núcleo sobre el que se buscará edificar el nuevo proyecto deportivo.

La presión sobre River Plate se intensifica en un país donde los equipos de primera división disputan al menos siete trofeos por año, entre ellos el torneo apertura, clausura, título anual, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional Argentina y la suspendida Copa de la Liga.

Desde 2023, el club no ha logrado sumar títulos a sus vitrinas, una sequía que la dirigencia y el cuerpo técnico buscan cortar con urgencia para devolverle protagonismo al equipo en el fútbol argentino.

Así fue el golazo de Juan Fernando Quintero con River Plate- crédito ESPN

Racing eliminó a River Plate con Quintero en cancha

Frente a ello, es importante mencionar que el cuadro de la banda cruzada quedó eliminado del campeonato argentino tras una derrota agónica ante Racing de Avellaneda en los octavos de final, en un partido marcado por el protagonismo de Juan Fernando Quintero.

El encuentro, disputado en la cancha de Racing, comenzó con un gol tempranero de Santiago Solari para el equipo local, que se adelantó en el marcador a los tres minutos.

River Plate, que no logró reaccionar en la primera mitad, mostró una mejoría tras el descanso con el ingreso de Quintero. Ian Subiabre igualó el partido y, poco después, el propio volante antioqueño anotó el tanto que significó la remontada parcial para River.

A pesar de la ventaja conseguida, River Plate no pudo sostener el resultado. Racing logró empatar y, en los minutos finales, se llevó la victoria con un gol en tiempo de adición, dejando fuera de competencia al equipo de Gallardoy profundizando la crisis deportiva que atraviesa el club.