Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

La final de la Champions League se jugará en el estadio Puskas Arena de Hungría - crédito REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

Las expectativas para la quinta jornada de la Champions League están en aumento a medida que equipos de renombre se preparan para disputar posiciones vitales en el cuadro general, mientras algunas selecciones nacionales aguardan el desempeño de sus atletas más destacados.

Bayern Múnich, líder de la fase de liga con todas sus victorias en el bolsillo, deberá afrontar una cita decisiva en Londres frente al Arsenal sin contar con el aporte del colombiano Luis Díaz, sancionado por tres partidos luego de su expulsión ante el PSG.

Entre las figuras habituales de la Selección Colombia que tendrán actividad se encuentran Richard Ríos, del Benfica; Davinson Sánchez, en el Galatasaray, y Luis Javier Suárez, con el Sporting de Lisboa.

Luis Díaz se suma como la gran ausencia de la fecha, al continuar cumpliendo suspensión.

Así fue el momento cuando el volante nacido en Vegachí, celebra su primer gol con las "Águilas" de Lisboa-crédito @SLBenfica/X

La programación abre el martes con el Benfica enfrentando al Ajax en Ámsterdam.

El conjunto portugués, que perdió sus primeras cuatro presentaciones, buscará salir del fondo de la tabla con la participación de Richard Ríos.

Por su parte, Davinson Sánchez se afianza como referente defensivo del Galatasaray, que recibirá al Unión S. Gilloise tras haber goleado al Ajax en la jornada anterior.

En el norte de Europa, Juan Cabal, reincorporado recientemente tras una lesión, se encuentra en la convocatoria de la Juventus, que visita al Bodo Glimt con la expectativa de sumar minutos para ser considerado en próximos llamados de la selección nacional.

El miércoles, el encuentro central se traslada a Stamford Bridge, donde el Chelsea recibe al Barcelona.

Este choque ha sabido alimentar la rivalidad europea en la última década y promete un nuevo capítulo de alto voltaje. A la lista de partidos destacados se suman cruces como Borussia Dortmund contra Villarreal, Manchester City ante Juventus, Olympique de Marsella frente al Newcastle, Slavia Praga con Athletic Club y Napoli contra Qarabag.

En paralelo, Luis Suárez arrastra una racha positiva con el Sporting de Lisboa y será titular ante el Brujas en un duelo clave para la clasificación a los primeros ocho puestos de la tabla.

La jornada cierra con enfrentamientos de alto atractivo: Atlético de Madrid frente al Inter de Milán, Copenhague recibe a Kairat Almaty, Pafos mide fuerzas con el Mónaco, Eintracht Frankfurt enfrenta al Atalanta, el Liverpool juega contra el PSV, Olympiacos se cruza con el Real Madrid y el PSG desafía al Tottenham.

Este será la programación completa de la semana 5 de la Champions League

Davinson Sanchez es uno de los titulares indiscutidos en la defensa del Galatasaray - crédito REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Martes 25 de noviembre

Ajax vs. Benfica (Richard Ríos) Hora: 12:45 p. m. Estadio: Johan Cryuff Arena Donde ver: ESPN y Disney +

Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Union Saint-Gilloise Hora: 12:45 p. m. Estadio: RAMS Park Donde ver: ESPN 2 y Disney +

Bodo/Glimt vs. Juventus (Juan David Cabal) Hora: 3:00 p. m. Estadio: Aspmyra Stadion Donde ver: ESPN 5 y Disney +

Olympique Marsella vs. Newcastle Hora: 3:00 p. m. Estadio: Velodrome Donde ver: ESPN 3 y Disney +

Chelsea vs. Barcelona Hora: 3:00 p. m. Estadio: Stamford Bridge Donde ver: ESPN y Disney +

Manchester City vs. Bayer Leverkusen Hora: 3:00 p. m. Estadio: Etihad Donde ver: ESPN 2 y Disney +

Napoli vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) Hora: 3:00 p. m. Estadio: Diego Armando Maradona Donde ver: ESPN 4 y Disney +

Slavia Praga vs. Athletic Club Hora: 3:00 p. m. Estadio: Eden Arena Donde ver: ESPN 6 y Disney +

Borussia Dortmund vs. Villarreal Hora: 3:00 p. m. Estadio: Signal Iduna Park Donde ver: ESPN 7 y Disney +



Miércoles 26 de noviembre

Luis Suárez ha marcado un gol en cuatro partidos de Champions League - crédito REUTERS/Pedro Nunes

Pafos vs. Mónaco Hora: 12:45 p. m. Estadio: Alphamega Donde ver: ESPN y Disney +

Copenhagen vs. Kairat Almaty Hora: 12:45 p. m. Estadio: Parken Donde ver: ESPN 2 y Disney +

Atlético Madrid vs. Inter Hora: 3:00 p. m. Estadio: Riyad Air Donde ver: ESPN 5 y Disney +

PSG vs. Tottenham Hotspur Hora: 3:00 p. m. Estadio: Parc des Prince Donde ver: ESPN 3 y Disney +

Arsenal vs. Bayern Munich Hora: 3:00 p. m. Estadio: Emirates Donde ver: ESPN y Disney +

Olympiakos vs. Real Madrid Hora: 3:00 p. m. Estadio: Georgios Karaiskakis Donde ver: ESPN 2 y Disney +

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Hora: 3:00 p. m. Estadio: Deutsche Bank Park Donde ver: ESPN 4 y Disney +

Sporting Lisboa (Luis Suárez) vs. Club Brugge Hora: 3:00 p. m. Estadio: José Alvalade Donde ver: ESPN 6 y Disney +

Liverpool vs. PSV Hora: 3:00 p. m. Estadio: Anfield Road Donde ver: ESPN 7 y Disney +

