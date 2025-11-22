Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

Jhon Jáder Durán entró en el debate sobre su llamado en la selección Colombia, debido a su buen presente en Fenerbahçe de Turquía-créditoDavid W Cerny/REUTERS

La figura de Jhon Jáder Durán volvió a ocupar el centro de la conversación futbolística en Colombia, esta vez por las declaraciones de Teófilo Gutiérrez, exdelantero de la Selección Colombia.

Su buen rendimiento en el Fenerbahçe de Turquía, hace que el debate sobre si podría tener una oportunidad en la “Tricolor”, de la cual no hace parte desde la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Argentina, en junio de 2025.

El histórico delantero del Junior de Barranquilla habló del presente de Jhon Jáder Durán-crédito Catalina Olaya/Colprensa

En diálogo con el podcast de Control dirigido, y que replicó el medio de comunicación barranquillero Toque Sports, el “Perfume” (apodo acuñado por el narrador Eduardo Luis y que se popularizó entre los fanáticos del Junior y de Teo), fue consultado sobre el presente del delantero antioqueño.

Allí, “Teo” no dudó en elogiar a Jhon Jáder Durán, y explicó que pese a ser conflictivo en su carrera en los clubes que estuvo, siempre fue tenido en cuenta en las convocatorias, y explicó que cuando jugaba para la selección Colombia siempre tenía una actitud diferente para jugar y representar al país.

“Para mí, es uno de los mejores nueve que tiene Colombia. Yo en los clubes que estaba me peleaba y demás, pero era el primero en la convocatoria, a mí me llamaba el técnico y me decía: «tranquilo que vas a venir». Eso me daba tranquilidad y cuando yo me ponía la amarilla me daba tranquilidad y yo en la selección Colombia cuando me ponía la amarilla me transformaba”.

El mundialista con la selección Colombia en 2014, e ídolo del Junior de Barranquilla elogió al actual delantero del Fenerbahçe-crédito @ToqueSports- Control Dirigido/X

En adición a lo que dijo Teófilo Gutiérrez sobre Durán, explicó que el exdelantero del Aston Villa y Al-Nassr debe tener compromiso y disciplina para regresar a la selección Colombia, y explicó que tiene todas las condiciones para hacerlo:

“Ese pelado ya sabe que no puede dar más papaya, pero es un gran jugador, tiene un gran potencial, jugó en Europa. Hay que meterle dos trancazos y ya”.

Además, explicó que las polémicas que giraron en torno a Durán no se deben a comportamientos intencionados, y que son dados por su forma de ser a nivel natural

“Él (Durán) no es que sea así, esa es su personalidad. Él lo dijo, me creo el mejor del mundo y quién le va a decir que no y de eso se trata. ¿Luis Díaz no se cree el mejor del mundo?, hay algunos jugadores que ya identificas en el camerino, quien lo demuestra jugando que es tranquilo".

Estadísticas de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán tiene una segunda oportunidad en el Fenerbahçe-crédito David W Cerny/REUTERS

El delantero de 21 años, lleva un total de 9 partidos en 385 minutos, y por el momento marcó dos goles en la presente temporada.

2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Cuando vuelve a jugar el Fenerbahçe

El cuadro turco está siendo uno de los protagonistas más destacados en el fútbol turco-crédito David W Cerny/REUTERS

El equipo turco disputará siete encuentros entre la Europa League y la Superliga de Turquía para cerrar el año.

El siguiente compromiso está programado para el 23 de noviembre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el torneo local. Por la Europa League, el equipo se enfrentará al Ferencváros de Hungría el 27 de noviembre de 2025, a las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, se detalla el calendario de partidos que le espera al conjunto de Jhon Durán.

23 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: Rizespor vs. Fenerbahçe

27 de noviembre de 2025 - Europa League: Fenerbahçe vs. Ferencváros

1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Galatasaray

6 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Başakşehir FK vs. Fenerbahçe

11 de diciembre de 2025 - Europa League: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe

15 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Konyaspor

21 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Eyupspor vs. Fenerbahçe