Deportes

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

El exdelantero de la Selección Colombia aconseja manejar su carácter para que brille en el combinado nacional

Guardar
Jhon Jáder Durán entró en
Jhon Jáder Durán entró en el debate sobre su llamado en la selección Colombia, debido a su buen presente en Fenerbahçe de Turquía-créditoDavid W Cerny/REUTERS

La figura de Jhon Jáder Durán volvió a ocupar el centro de la conversación futbolística en Colombia, esta vez por las declaraciones de Teófilo Gutiérrez, exdelantero de la Selección Colombia.

Su buen rendimiento en el Fenerbahçe de Turquía, hace que el debate sobre si podría tener una oportunidad en la “Tricolor”, de la cual no hace parte desde la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Argentina, en junio de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El histórico delantero del Junior
El histórico delantero del Junior de Barranquilla habló del presente de Jhon Jáder Durán-crédito Catalina Olaya/Colprensa

En diálogo con el podcast de Control dirigido, y que replicó el medio de comunicación barranquillero Toque Sports, el “Perfume” (apodo acuñado por el narrador Eduardo Luis y que se popularizó entre los fanáticos del Junior y de Teo), fue consultado sobre el presente del delantero antioqueño.

Allí, “Teo” no dudó en elogiar a Jhon Jáder Durán, y explicó que pese a ser conflictivo en su carrera en los clubes que estuvo, siempre fue tenido en cuenta en las convocatorias, y explicó que cuando jugaba para la selección Colombia siempre tenía una actitud diferente para jugar y representar al país.

“Para mí, es uno de los mejores nueve que tiene Colombia. Yo en los clubes que estaba me peleaba y demás, pero era el primero en la convocatoria, a mí me llamaba el técnico y me decía: «tranquilo que vas a venir». Eso me daba tranquilidad y cuando yo me ponía la amarilla me daba tranquilidad y yo en la selección Colombia cuando me ponía la amarilla me transformaba”.

El mundialista con la selección Colombia en 2014, e ídolo del Junior de Barranquilla elogió al actual delantero del Fenerbahçe-crédito @ToqueSports- Control Dirigido/X

En adición a lo que dijo Teófilo Gutiérrez sobre Durán, explicó que el exdelantero del Aston Villa y Al-Nassr debe tener compromiso y disciplina para regresar a la selección Colombia, y explicó que tiene todas las condiciones para hacerlo:

“Ese pelado ya sabe que no puede dar más papaya, pero es un gran jugador, tiene un gran potencial, jugó en Europa. Hay que meterle dos trancazos y ya”.

Además, explicó que las polémicas que giraron en torno a Durán no se deben a comportamientos intencionados, y que son dados por su forma de ser a nivel natural

“Él (Durán) no es que sea así, esa es su personalidad. Él lo dijo, me creo el mejor del mundo y quién le va a decir que no y de eso se trata. ¿Luis Díaz no se cree el mejor del mundo?, hay algunos jugadores que ya identificas en el camerino, quien lo demuestra jugando que es tranquilo".

Estadísticas de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán tiene una
Jhon Jáder Durán tiene una segunda oportunidad en el Fenerbahçe-crédito David W Cerny/REUTERS

El delantero de 21 años, lleva un total de 9 partidos en 385 minutos, y por el momento marcó dos goles en la presente temporada.

  • 2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Cuando vuelve a jugar el Fenerbahçe

El cuadro turco está siendo
El cuadro turco está siendo uno de los protagonistas más destacados en el fútbol turco-crédito David W Cerny/REUTERS

El equipo turco disputará siete encuentros entre la Europa League y la Superliga de Turquía para cerrar el año.

El siguiente compromiso está programado para el 23 de noviembre de 2025 a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el torneo local. Por la Europa League, el equipo se enfrentará al Ferencváros de Hungría el 27 de noviembre de 2025, a las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, se detalla el calendario de partidos que le espera al conjunto de Jhon Durán.

  • 23 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: Rizespor vs. Fenerbahçe
  • 27 de noviembre de 2025 - Europa League: Fenerbahçe vs. Ferencváros
  • 1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Galatasaray
  • 6 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Başakşehir FK vs. Fenerbahçe
  • 11 de diciembre de 2025 - Europa League: Brann (Noruega) vs. Fenerbahçe
  • 15 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Konyaspor
  • 21 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: Eyupspor vs. Fenerbahçe

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezJhon Jáder DuránFenerbahçeJhon DuránSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, Bundesliga: lo pierden los “Gigantes de Baviera” con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” pierden por dos goles con goles del japonés Yuito Suzuki y el suizo Johan Manzambi

Bayern Múnich vs. Friburgo EN

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia

El cuadro Granate se enfrenta al favorito brasileño en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde habrá protagonismo cafetero

Se define la final de

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título

La delegación cafetera se quedó con el primer lugar del medallero en las ediciones de 2013, 2017 y 2022, por lo que quiere repetir en territorio peruano y con varios atletas destacados

Colombia está lista para los

La Liga BetPlay entregaría título al líder de la reclasificación, copiando al fútbol argentino: vea la propuesta

Después de que la AFA le dio un trofeo a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual, en la Dimayor se plantearía esa idea y contaría con buen apoyo de los equipos

La Liga BetPlay entregaría título

Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón

La cantante barranquillera sería la responsable de que el partido entre Lanús y Atlético Mineiro sea en el Defensores del Chaco, pues la Conmebol tenía en mente otro escenario

Final de la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conocen los videos de

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Reaparece Lady Tabares junto a

Reaparece Lady Tabares junto a director de ‘La vendedora de rosas’, el reencuentro emocionó a seguidores: “Los queremos mucho”

Ella es Samantha Correa, la mujer que está en el centro de la polémica entre Pirlo y Blessd

Consuelo Cepeda, hermana de Andrés Cepeda, se le medirá a ser influenciadora a los 72 años: “Voy a ser mi propia jefe”

Kevin James y Alan Ritchson triunfan en Prime Video Colombia con esta película de comedia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Deportes

Bayern Múnich vs. Friburgo EN

Bayern Múnich vs. Friburgo EN VIVO, Bundesliga: lo pierden los “Gigantes de Baviera” con Luis Díaz como titular

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia

Colombia está lista para los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: lleva 430 deportistas para repetir título

La Liga BetPlay entregaría título al líder de la reclasificación, copiando al fútbol argentino: vea la propuesta

Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón