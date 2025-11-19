Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

Lorenzo aseguró que, a pesar de las derrotas recientes, el rendimiento de la selección colombiana ha sido muy bueno. Resaltó la ampliación de la lista de jugadores y la competencia interna, que “los hace mejor a todos”, y señaló que elegir la lista final será un desafío por el alto nivel de cada jugador.

Néstor Lorenzo inicia un periodo clave para la Selección Colombia, ya que dispone de seis meses para completar la nómina de jugadores que buscarán representar al país en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio del próximo año.

El entrenador argentino reconoció que la lista, que podría estar compuesta por treinta futbolistas, será difícil de confeccionar debido al alto nivel y la competencia entre los convocados.

“El balance es muy bueno”: año de pruebas y ampliación de la lista

En su última rueda de prensa, Néstor Lorenzo afirmó: “El balance es muy bueno, más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores... la lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores. Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos”.

El técnico destacó que la competencia interna entre jugadores eleva el nivel del equipo y hará más difícil la elección de la lista definitiva para el Mundial 2026- crédito REUTERS/Hannah Mckay

El técnico enfatizó que esto generará dificultades para la elección final: “Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”.

Los encuentros recientes ante Australia y Nueva Zelanda han servido para evaluar tanto a los titulares consolidados como a los futbolistas que buscan un lugar en el grupo final. En el amistoso ante Australia, la selección logró una victoria clara con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, señal de que el equipo mantiene eficacia ofensiva y solidez táctica.

Evaluación tras los amistosos y retos tácticos

Sobre el partido ante Australia, Lorenzo explicó: “Habíamos hablado de que el partido se podía dar como el de Nueva Zelanda, donde la apuesta era a la contra, al juego directo cuando se recuperaba. Ellos tienen un sistema distinto, con línea de tres o con línea de cinco, con dos carrileros, sobre todo el derecho, que subía continuamente. El desafío era tener paciencia, manejar el partido, pero evitando un poco la llegada que nos generó Nueva Zelanda, a perder segunda pelota, a perder rebotes y creo que se resolvieron de mejor manera. Hoy los muchachos tuvieron la paciencia en el juego para esperar a abrir el partido y lo hicieron de muy buena manera”.

Sobre la preparación del grupo, el técnico resumió: “Hay una parte visible del jugador que es la competencia, que es lo que nosotros vemos, y después la parte invisible, que es la preparación, hasta su parte física, su antropometría, su manera de entrenar, de comer. Y en eso han ido mejorando en estos dos meses”.

Colombia cerró 2025 con victorias sobre Australia y Nueva Zelanda, mostrando paciencia, solidez y crecimiento colectivo bajo la dirección de Néstor Lorenzo. - crédito @FCFSeleccionCol/X

Amistosos de marzo y competencia internacional

Con la mira puesta en partidos preparatorios de alto nivel, Néstor Lorenzo confirmó la posibilidad de enfrentar a selecciones como Croacia y Francia en marzo, aunque los detalles finales dependen del sorteo de la Copa del Mundo, previsto para el 5 de diciembre. “Son rivales de cuartos de final o de semifinal de Mundial, son rivales de mucho fuste. Vamos a tener que estar al máximo de nuestro nivel, así que el compromiso es que todos en sus clubes estén siendo protagonistas, no solo jugando, sino jugando bien”.

La selección continuará sumando nombres a la lista de opciones. “Portilla hizo un gran partido, Ríos está vigente, Castaño está vigente, faltó Juanfer, que siempre es parte del grupo. Todavía faltan seis meses, esperemos que se sigan preparando”.

La lista sigue abierta

A seis meses del torneo, Néstor Lorenzo reiteró la dificultad de dar una cifra exacta de jugadores asegurados en el grupo definitivo. “El porcentaje, en cuanto a la lista, está abierto, porque faltan seis meses. No es que faltan 15 días, 20 días. Ojalá todos sigan creciendo y estén en su mejor nivel. No quiero decir una barbaridad, diciendo 80, 90 por ciento. Son especulaciones que no tienen sentido. El grupo es amplio, si fuera hoy el mundial, sería difícil confeccionar la lista”.

Respecto a la presencia de nuevos nombres, lanzó un mensaje claro: “Ninguno de los que nombraste es una sorpresa, son todos del proceso, Puerta ya había estado hace dos años, en los partidos de España y Rumania, aparte lo veníamos de las selecciones juveniles, como como seguimos a tantos otros. Ahí vimos a Asprilla, a Durán, a Carlos Andrés Gómez que no tuvo minutos. Hay muchos jugadores jóvenes, siempre estuvimos encima de ellos, lo cual nos da una ilusión de que son todos muy buenos jugadores”.

Colombia podría enfrentar a Francia y Croacia en amistosos de preparación, encuentros que servirán para ajustar tácticas y evaluar a los convocados. - crédito @FCFSeleccionCol/X

Un equipo en crecimiento y autocrítico

El seleccionador concluyó que “el secreto de racha no hay, es partido a partido, prepararlo, comprometer a los muchachos y son los buenos jugadores, creer en una idea. Lo más lindo, lo que más contento me pone es que Colombia juega bien, me fastidia mucho cuando no encontramos circuitos de juego o no jugamos a lo que no nos sale en el plan de partido, que muchas veces puede ser por el rival”. El lema de Lorenzo se mantiene: “Siempre tenemos que mejorar, hay margen y es el lema nuestro”.

La competencia interna, la inclusión de jóvenes y la exigencia por mantener el nivel en los clubes serán las claves para definir la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026.