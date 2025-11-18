Estos podrían ser los poderosos rivales contra los que jugaría Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Será la primera vez que se juegue el campeonato del mundo con 48 selecciones - crédito Kylie Cooper / REUTERS

Mientras Colombia afronta lo que será su último partido amistoso del año ante Australia, en Nueva York, el 18 de noviembre de 2025, la lucha por la clasificación al repechaje intercontinental cada día es intenso.

En Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak definen el cupo, se confirmó el 16 de noviembre de 2025 en Rabat, la participación de República Democrática del Congo en la repesca intercontinental tras eliminar a Nigeria en Rabat.

A falta de 14 cupos y la definición de las plazas restantes para la cita de Norteamérica, estas son las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 - crédito @FIFAWorldCup / X

A falta de que finalice la fecha Fifa y se definan los cupos a través del repechaje continental, las cabezas de serie para el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 están listas.

Y dentro de los rivales en los cuales podría jugar la selección Colombia se encuentran Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania.

Por otra parte, a falta del sorteo, se confirmaría que en caso de que Colombia no se enfrente a Croacia ni a Francia en el Mundial, serían los rivales confirmados para la fecha de amistosos internacionales para marzo de 2026.

Así quedaron los cabezas de serie, pero hay que recordar que Estados Unidos, México y Canadá están dentro del selecto grupo por ser los organizadores de la cita orbital.

El estadígrafo español más importante del mundo confirmó que no habrá cambios en el ranking FIFA, por lo que las cabezas de serie se mantendrán igual - crédito @2010MisterChip / X

Alemania

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

España

Estados Unidos

Francia

Países Bajos u Holanda

Inglaterra

México

Portugal

Así van la lista de clasificados al Mundial de 2026

Lionel Scaloni espera defender con Argentina el trofeo que ganó en Qatar 2022 desde los tiros del punto penal ante Francia - crédito Hannah Mckay/REUTERS - File Photo

A la espera de definirse los últimos cupos del Mundial de 2026, cuando se juegue la última fecha de las Eliminatorias Concacaf en la tercera fecha, y la definición del representante de la Confederación Asiática de Fútbol en el repechaje, ya se definieron 34 de los 48 cupos de la selecciones que estarán presente en Norteamérica:

Canadá

México

Estados Unidos

Japón

Australia

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Nueva Zelanda

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Cuando es el sorteo del Mundial 2026 y así quedarían los bombos

El próximo sorteo que definirá la conformación de los grupos del Mundial 2026 ya tiene fecha y lugar: el evento se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., según informó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En esta edición, la Copa del Mundo presentará un formato inédito, con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que supone un incremento significativo respecto a torneos anteriores.

La distribución de los bombos para el sorteo introduce novedades relevantes para los equipos de la Concacaf. Mientras que México, Canadá y Estados Unidos, en calidad de anfitriones, ocuparán las posiciones A1, B1 y D1 respectivamente y serán cabezas de serie, el resto de los seleccionados de la confederación norteamericana, centroamericana y caribeña quedarán ubicados en el cuarto bombo. El bombo uno estará integrado, además de los organizadores, por los nueve mejores equipos del ranking FIFA.

Hasta el lunes 17 de noviembre de 2025, treinta y dos selecciones ya aseguraron su presencia en la cita mundialista, mientras que aún restan definirse los últimos dieciséis cupos para completar el total de cuarenta y ocho clasificados. El proceso de clasificación sigue en marcha, pero la estructura del sorteo y la fecha ya están confirmadas, lo que permite a los equipos y aficionados anticipar el desarrollo del certamen.

El sorteo comenzará a las 10:00 a. m. (hora de Colombia) y marcará el inicio de una Copa del Mundo que, por primera vez, se disputará en tres países. Este nuevo formato implica la realización de 104 partidos, un aumento de cuarenta encuentros respecto a los sesenta y cuatro que se jugaron en el Mundial de Qatar 2022. La fase de grupos también experimenta una transformación: en lugar de los tradicionales ocho grupos, habrá doce zonas de cuatro equipos cada una. Los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El calendario del torneo ya tiene definidos sus momentos clave. El partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final se celebrará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, en las cercanías de la ciudad de Nueva York.

Así quedarían los bombos en el sorteo del Mundial de 2026

Bombo 1

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombos 2

Marruecos

Colombia

Uruguay

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Australia

Bombo 3

Austria

Noruega

Túnez

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Sudáfrica

Cabo Verde

Bombo 4

Ghana

Jordania

Nueva Zelanda

Ganador Play-off UEFA 1

Ganador Play-off UEFA 2

Ganador Play-off UEFA 3

Ganador Play-off UEFA 4

Ganador Repechaje Intercontinental 1

Ganador Repechaje Intercontinental 2

Clasificado Concacaf 1